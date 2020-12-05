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دبليو آر سي / رالي مونزا / تقرير المرحلة

إيقاف رالي مونزا بعد حادثتين عنيفتين

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إيقاف رالي مونزا بعد حادثتين عنيفتين

تمّ إيقاف المرحلة الأولى لبعد الظهر، من المرور الثاني في سيلفينو، وذلك بعد حادثتين عنيفتين ضمن نفس المنعطف.

تعرض كل من غاس غرينسميث/إيليوت إيدموندسون على متن سيارة أم-سبورت فورد فيستا وأولي كريستيان فيبي/جوناس أندرسون على متن سيارة هيونداي آي20 لحادثتين عنيفتين ضمن نفس المنعطف.

وتسبب تزايد هطول الثلوج بتفاقم صعوبة الظروف على المسار وزاد من مخاطر الحوادث.

وعانى غرينسميث من تحطم القسم الأمامي لسيارته بشكل كامل. لكن خرج الجميع سالمين من الحادثتين.

وسيضطر السائقون الذين كانوا على المسار عند إيقاف المرحلة إلى الانتظار حتى تتم إزالة العوائق كي يخرجا منها. من بينهم سيباستيان أوجييه وميتش إيفانز.

وأكد المنظمون أنّه لن تتم إعادة إطلاق المرحلة، وأن الرالي سيتواصل من المرحلة الـ 11 الخاصة.

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