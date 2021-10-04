إيفانز يصف أداءه نحو الفوز برالي فنلندا "بالأفضل" ضمن مسيرته في "دبليو آر سي"

خاض سائق تويوتا جولة خالية من الأخطاء تصدّى خلالها لمنافسة شرسة من قِبَل ثنائي هيونداي أوت تاناك وكريغ برين ليحقق فوزًا مستحقًا ويُعيد آماله بتحقيق لقب هذا الموسم.

وقد ضمن فوز إيفانز بالنسخة الـ 70 من رالي فنلندا أن يكون ثاني بريطاني يحقق الفوز بهذا الحدث في تاريخ البطولة، وذلك بعد انتصار مواطنه كريس ميك في 2016.

وقد فاز الويلزي بـ 10 مراحل من أصل 19 تألف منها الرالي، بما فيها المرحلة الاستعراضية، وكان قادرًا على الضغط خلال مسارات فنلندا الحصوية عالية السرعة إلى الحدود القُصوى ليتفوّق على تاناك في النهاية بفارق 14.1 ثانية.

وبالحديث عن فوزه الخامس في مسيرته في "دبليو آر سي"، يرى إيفانز أنّه نتيجة أفضل تأديه له على الإطلاق في البطولة.

حيث قال: "إنّه على الأرجح من بين الأفضل. أرى أنه من الصعب دومًا أن يتجاوز فوزٌ الأول في موطني في ويلز، لكن على صعيد الأداء، فهذا على الأرجح الأفضل في مسيرتي لأكون مُنصفًا".

وأضاف: "ربما لم أكن أتمتع بالثقة الكافية بالقدوم إلى هنا لأكون صريحًا، لكننا وجدنا شعورًا جيّدًا مع السيارة في وقت مبكر، وعززنا من ذلك مجددًا ليوم السبت، وانطلقنا من هناك".

وتابع: "فزنا بأربع مراحل صباح السبت، وهو ما دفعنا على طريق الفوز، ولكن بعد ذلك تمحور الأمر حول الدفاع وصد هجوم أوت وكريغ بينما كانا يتقدمان سريعًا. أنا سعيد أننا تمكنا من تحقيق ذلك".

وأتى ذلك الانتصار مجتمعًا مع تراجع أداء متصدر الترتيب سيباستيان أوجييه الذي أنهى خامسًا ليصُب في صالح إيفانز الذي قلّص الفارق إلى 24 نقطة مع الفرنسي مع بقاء جولتين على نهاية الموسم.

ومع اعترافه بأهمية تقليص الفارق مع أوجييه، لكنّ إيفانز ما يزال متحفظًا حيال فرصه بتحقيق اللقب، لكنّه يرى كذلك بأنها باتت أكثر واقعية الآن.

فقال: "لقد باتت معركة اللقب في الوجهة الصحيحة الآن، ولكن ما تزال أمامنا طريق طويلة. كانت لدينا فرصة بعيدة بعد رالي اليونان، والفرصة الآن ليس أفضل بكثير، ولكننا في الطريق الصحيح".