إيفانز: "كل الأمور واردة" في جولة مونزا الحاسمة للقب "دبليو آر سي"

أبقى سائق تويوتا على آماله بتحقيق لقب هذا الموسم مع قيادته نحو المركز الثاني في رالي إسبانيا نهاية الأسبوع الماضي، والذي أكمله بفارق 24.1 ثانية أمام تييري نوفيل الذي حقق الفوز لصالح هيونداي.

في المقابل، كان أوجييه متصدر البطولة بحاجة إلى التغلب على إيفانز في إسبانيا بفارق 6 نقاط فقط لحسم لقبه الثامن، لكن أداءًا قويًا من الويلزي ضمن استمراره في معركة اللقب حتى النهاية، حيث قلص الفارق مع الفرنسي إلى 17 نقطة مع 30 متاحة في مونزا.

وفي مفارقة غريبة، ستكون تلك هي المرة الثانية التي يواجه فيها إيفانز زميله أوجييه في جولة لحسم البطولة في مونزا، حيث كانت لدى الأول الأفضلية العام الماضي بالتوجه إلى جولة إيطاليا، لكنّه تعرض لحادث وانسحب ضمن أجواء ثلجية، ما منح أوجييه لقبه السابع.

وضمن معرض حديثه عن معركة اللقب بعدما حل ثانيًا في إسبانيا، أبدى إيفانز إدراكه بأنّ أصغر خطأ من غريمه قد يضعه في موقع قوي لحسم اللقب في إيطاليا.

فقال: "أرى بأنّ حظوظي ما تزال قائمة في معركة اللقب، وأن الوضع مشابه جدًا على الأرجح للعام الماضي، بخلاف أن الأفضلية لدى الطرف الآخر في هذه المرة".

وأضاف: "نعلم بأن كل الأمور واردة، ولكننا ندرك كذلك بأنّ سيب ذكي للغاية وسيتطلب تجاوزه حدوث أمر غريب وغير اعتيادي".

وتابع: "مع ذلك، فمن الواضح للغاية ما علينا القيام به في مونزا من أجل التقدم. ما تزال النقاط الـ 17 فارقًا كبيرًا، لذلك علينا الهجوم ومحاولة الفوز وكذلك الفوز بالباور ستيج قد يكون حاسمًا أيضاً".