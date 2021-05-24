إيفانز: الفوز برالي البرتغال "مهم" بعد الخسارة "المؤلمة" في كرواتيا

حقق إيفانز على المسارات البرتغالية فوزه الرابع في مسيرته في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، والأوّل له منذ رالي تركيا في العام الماضي، ما جعله يتقدم للمركز الثاني في الترتيب العام المؤقت للسائقين بفارق نقطتين عن أوجييه المتصدر (79 مقابل 77).

وكان الويلزي قد بدأ القسم الثالث والأخير للرالي متقدماً بفارق 10,7 ثوانٍ عن سائق "هيونداي" داني سوردو، ليحقق أسرع الأوقات في ثلاث مراحل خاصة بالسرعة يوم الأحد من أصل 6 مراحل ما سمح له بزيادة الفارق إلى 30 ثانية عند وصوله إلى خط النهاية.

واعتبر الفوز الأول على مسارات حصوية في هذاالعام للسائق إيفانز منشّطاً فعليّاً له بعد الخسارة المؤلمة التي تعرض لها في رالي كرواتيا الشهر الماضي، عندما ارتكب خطأ عند المنعطف الأخير للمرحلة الأخيرة سمح لزميله أوجييه بانتزاع الفوز منه بفارق 0.6 ثانية.

وأقرّ إيفانز بعد نهاية مرحلة الـ "باور ستايج" في البرتغال أن الأداء الذي قدّمه "حصل في الوقت المناسب" بالنسبة له بعد خسارته المؤلمة مؤخراً في كرواتيا.

وقال: "من الواضح أنها طريقة رائعة لإنهاء (الرالي) عن طريق الفوز"، مضيفاً: "لم تكن الأمور سهلة طوال عطلة نهاية الأسبوع، وربما لم نكن الطاقم الأسرع، ولكن حافظنا على سرعة جيدة وكان الأداء جيداً ومستقراً".

وعاد إيفانز بالذاكرة إلى ما حصل في كرواتيا قائلاً: "في كرواتيا، كان من المؤلم المرور من أمام الفوز، لذلك من الرائع الفوز بهذا الرالي مع قليل من الدراما".

في المقابل، أكد مدير فريق "تويوتا" السائق السابق الفنلندي ياري ـ ماتي لاتفالا الذي خلف بطل العالم أربع مرات طومي ماكينن، أن خيبة أمل كرواتيا، ومثلها في رالي الأرجنتين في عام 2017 عندما خسر إيفانز أيضاً فرصة الفوز باصطدامه بجسر، عززت من تصميم وعزيمة الويلزي.

وقال: "الأمر رائع، أنا فعلاً سعيد بالفوز الذي حققه إلفين. لقد مرت عدة فترات في مسيرته حيث خسر بفارق ضئيل جداً، مثل ما حصل في كرواتيا عندما خسر المركز الأوّل في المرحلة الأخيرة".

وتابع: "ولكنه يحفزه أكثر للصراع وكان ثابتاً طوال الأسبوع. ربما كان هناك أحد السائقين أسرع منه قليلاً، أوت تاناك، ولكن في النهاية، كما يعلم الجميع، من المهم أن يكون الاداء مستقراً. عليك أن تُنهي الراليات لأن الجوائز تمنح في النهاية، وأنا فعلاً سعيد".

وصبت عطلة نهاية أسبوع رالي البرتغالي في مصلحة فريق "تويوتا" حيث تمكن إيفانز وأوجييه من احتلال المركزين الأوّل والثالث، ففي حين صعد الأول للمركز الثاني في ترتيب السائقين عزز الثاني من صدارته للترتيب، بانتظار الجولة المقبلة في ساردينيا.

كما سُلطت الأضواء على أداء سائق "تويوتا" الآخر الياباني تاكاموتو كاتسوتا حيث تمكن من تحقيق أفضل نتيجة له في مسيرته بحلوله رابعاً مع ملاحه دانيال باريت، على الرغم من أن سيارت هذا الثائي "تويوتا ياريس دبليو آر سي" لم تتجهز بآخر التحديثات الهوائية للمحرك.

عند الصانعين، بات الصانع الياباني (تويوتا) مع 183 نقطة يتقدم بفارق 37 نقطة عن أبرز مطارديه الصانع الكوري الجنوبي (هيونداي موتوسبورت).

وختم لاتفالا قائلاً: "بشكل عام، قام الفريق بعمل جيد خلال عطلة نهاية الأسبوع مع الكثير من الأشياء الإيجابية التي يجب التوقف عندها. حلّ سيب في المركز الثالث وحصد النقاط للبطولة، فيما حقق تاكاموتو أفضل نتيجة له في "دبليو آر سي" باحتلاله للمركز الرابع".