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دبليو آر سي / رالي اليابان أخبار

إلغاء رالي اليابان للعام الثاني تواليًا بسبب فيروس كورونا

تسببت جائحة "كوفيدـ 19" بإلغاء رالي اليابان الدولي للعام الثاني تواليًا، علما أنّ امبراطورية الشمس كانت تتحضر لاستقبال الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات من 11 حتّى 14 تشرين الثاني/نوفمبر.

إلغاء رالي اليابان للعام الثاني تواليًا بسبب فيروس كورونا

اتخذ المشرفون على الرالي قرار الالغاء بسبب الضغوط الّتي رافقت تداعيات ارتفاع حالات فيروس كورونا في الأرخبيل.

وأمل منظمو بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" أن تؤدي الإدارة الناجحة للألعاب الأولمبية التي أقيمت مؤخرًا في طوكيو إلى تمهيد الطريق لإقامة الرالي. ولكن عقب قرار إلغاء سباق جائزة اليابان الكبرى المدرجة ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد الشهر الماضي، بدا من المرجح أن يتم الغاء أيضاً رالي اليابان، مع التأكيد الصادر من منظمي الرالي اليوم.

وجاء في بيان من اللجنة التنفيذية لرالي اليابان 2021 ما يلي: ""بالنظر إلى خصائص منافسات بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" التي تقام على الطرق العامة مع التعاون الضروري للجميع في المجتمع المحلي، وحقيقة أن حالات الطوارئ لجائحة "كوفيدـ19" في اليابان التي تستمر في التصاعد يوميًا، ومن أجل تخفيف الوضع الذي لا يمكن التنبؤ به، فقد قررنا معاً، وللأسف إلغاء رالي اليابان 2021".

وتابع: "ننتهز هذه الفرصة للتعبير عن تقديرنا العميق للدعم الذي لا غنى عنه وتفهم الجميع، ونود أن نوجه امتناننا الصادق لجميع الجماهير والمساهمين الذين كانوا يتطلعون إلى (إقامة) رالي اليابان ضمن بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" للمرة الاولى منذ 11 عاماً".

وأضاف: "نعتذر بصدق عن جميع المضايقات التي قد تسبب فيها هذا القرار، ونشعر بامتنان عميق لتفهمكم".

وضمن السياق ذاته، أضاف ساتوشي سوزوكي رئيس اللجنة التنفيذية: "أغتنم هذه الفرصة لأعبر أيضًا عن امتناني العميق لجميع الذين عملوا من دون كلل من أجل جعل هذا الحدث ممكنًا".

وتابع: "نحن مصممون على بذل قصارى جهدنا للتغلب على جائحة "كوفيدـ19" ولنكون قادرين على تنظيم الرالي الدولي في اليابان في عام 2022 بنجاح. وأدعو من أجل سلامة الجميع".

ومن المتوقع أن يصدر التأكيد النهائي من المشرفين على أن الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" ستكون رالي مونزا، حيث سبق للمدينة الإيطالية أن استضافت الجولة الأخيرة من البطولة العام الماضي بعد أن أجبر "كوفيدـ19" المنظمين على إدخال تعديلات جذرية على الروزنامة العالمية.

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