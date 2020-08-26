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دبليو آر سي / أخبار عاجلة

إلغاء رالي ألمانيا وتعديل موعد رالي إيطاليا لتفادي التضارب مع الفورمولا واحد

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إلغاء رالي ألمانيا وتعديل موعد رالي إيطاليا لتفادي التضارب مع الفورمولا واحد

أعلن منظمو رالي ألمانيا عن إلغاء موعد الجولة المقررة شهر أكتوبر/تشرين الأول ضمن روزنامة بطولة العالم للراليات، بينما تم تقديم موعد رالي إيطاليا ثلاثة أسابيع إلى 8-11 أكتوبر.

بات رالي ألمانيا آخر ضحايا جائحة "كوفيد-19" التي ضربت العالم بأسره، وذلك بعد راليات الأرجنتين، البرتغال، فنلندا، كينيا، نيوزيلندا، بريطانيا واليابان.

وكان من المفترض أن يكون رالي ألمانيا الجولة السادسة ضمن الروزنامة المعدلة، لكن تمّ اتخاذ القرار بعدم إقامة الحدث بسبب تواصل القوانين الحكومية المشددة التي تمنع التجمعات لأكثر من 350 شخصاً.

وتعتبر هذه المرة الثانية فقط التي يتمّ فيها إلغاء الرالي منذ انضمام الجولة إلى البطولة في 2002.

وكجزء من أحدث التغييرات على الروزنامة، سيتمّ تقديم موعد رالي إيطاليا إلى 8-11 أكتوبر.

حيث أوضح مروجو الرالي أن هذا التعديل جاء لتفادي التعارض مع جولة إيمولا في الفورمولا واحد.

حيث قال أنجيلو ستيتشي رئيس نادي السيارات الإيطالي: "لقد عملنا بشكل كبير لتحديد الموعد الأفضل لرالي إيطاليا".

وأكمل: "لم يكن من السهل إيجاد موعد مناسب يتفق مع جميع المتطلبات".

وأردف: "في هذا العام الصعب للغاية، نودّ حماية مصالح الرياضة كما فعلنا مع جولات الفورمولا واحد، مونزا، موجيللو وإيمولا".

واستكمل: "أودّ توجيه الشكر بشكل شخصي إلى منطقة ساردينيا على الدعم المطلق الذي قدمته لإنجاح تحديد المواعيد الزمنية".

يشار إلى أن موسم "دبليو آر سي" يتجه إلى الانطلاق مجدداً الأسبوع المقبل، بعد خمسة أشهر من التوقف بسبب جائحة كورونا.

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