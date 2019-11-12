إلغاء رالي أستراليا رسمياً بسبب حرائق الغابات
تمّ إلغاء رالي أستراليا وذلك عقب المخاوف المتعلقة بانتشار الحرائق الكبيرة التي اقتربت من موقع إقامة الحدث في "كوفس هاربور".
قام منظمو الجولة الأخيرة من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" لهذا الموسم، بوضع خطة لمسار مختصر يوم الاثنين، لكن تمّ إلغاء ذلك القرار صباح اليوم الثلاثاء.
وتمّ إصدار قرار رسمي بالإلغاء الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي.
اطلع موقعنا "موتورسبورت.كوم" على بريد إلكتروني رسمي من قبل المنظمين إلى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" ومروّجي "دبليو آر سي" يُفيد بإلغاء الحدث، حيث يتمّ التحضير لإعلان عامّ من قبل مدير المسار واين كيني.
وكان من المخطط أن يلتقي مالكو الأسهم التجارية للبطولة بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لكن مخاوف انتشار النيران حالت دون ذلك.
ولم يصدر أي تأكيد رسمي للإلغاء من قبل الفرق، لكن علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن هناك موافقة عامة من قبل الجميع على ذلك.
وذلك يعني أن هيونداي ستحسم لقب المصنعين لهذا الموسم.
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إلغاء رالي أستراليا رسمياً بسبب حرائق الغابات
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