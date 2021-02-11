إكستروم يتجه للعودة إلى "دبليو آر سي" في رالي فنلندا

يتحضر بطل رالي كروس لعام 2016، لخوض جولات معينة ضمن موسم 2021 في "دبليو آر سي" وذلك ضمن نطاق تحضيراته مع فريق "آبت كوبرا" للمشاركة في بطولة "إكستريم إي" الكهربائية الجديدة، كما شارك كذلك في رالي داكار الأسطوري الذي أقيم في المملكة العربية السعودية الشهر الماضي.

وسيشارك خلال الجولة الثانية للموسم إلى جانب الملاح إيميل بيرغكفيست، الذي كان ملاحه كذلك في رالي داكار.

ولا يعتبر السويدي غريباً عن عالم الراليات حيث شارك للمرة الأولى ضمن المجموعة "ن" عام 1999 مع ميتسوبيشي في رالي السويد. كما أحرز الفوز في الفئة هذه براليي السويد وكاتالونيا عام 2004، وشارك مع سكودا ضمن جولات محددة في موسمي 2005 و2006.

فقال: "لطالما كانت الراليات شغفي، والاتجاه نحو رالي فنلندا لهو حلم يتحقق بالنسبة لي".

وأكمل: "بالنسبة إلى 2021، لدي التزام بالمشاركة في ’إكستريم إي’. ويمثل رالي فنلندا الفرصة المناسبة لصقل مهاراتي استعداداً لها".

وتابع: "ستكون المشاركة ممتعة بكل تأكيد، وكل من يعرفني يعلم تماماً أنني أسعى لمنافسة المتصدرين. وسنجري بعض التجارب قبل الرالي بالتأكيد".

يشار إلى أن إيسابيكا لابي الفائز برالي فنلندا العام الماضي مع فريق "أم - سبورت"، بات من دون مقعد في البطولة لهذا الموسم، لكنه سيشارك مع سيارة فولكسفاغن بولو آر5.