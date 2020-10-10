إضافة رالي مونزا كآخر جولة في موسم "دبليو آر سي" وروسي لا يستبعد المشاركة

في حين أنّ بيان "فيا" لم يذكر خصيصًا رالي "إيبري"، فإنّه أشار إلى أنّ مونزا ستكون الجولة الثامنة في موسم 2020، ما يُشير إلى أنّ الرالي البلجيكي يبقى مطروحًا لإقامته في 20 و21 نوفمبر.

وبالنسبة لرالي مونزا فقد أُقيم الحدث سنويًا منذ 1978 واجتذب الكثير من النجوم البارزين مثل روسي الذي يحمل الرقم القياسيّ بسبعة انتصارات.

أمّا بالنسبة لسائقي الراليات الحاليين فقد سبق لداني سوردو وسيباستيان لوب الفوز بالرالي مرّة لكلٍ منهما.

وستتبنّى "دبليو آر سي" الصيغة القصيرة بالنسبة للجولة الختاميّة الحاسمة، وذلك عبر مسافة 220 كلم فقط وستنقسم المراحل بين داخل حلبة مونزا والمناطق المجاورة في مقاطعة لومبارد.

وقال روسي أنّه لا يملك خططًا حاليًا، لكنّه لا يستبعد المشاركة في الرالي كذلك، إذ قال: "علمت بشأن مونزا (تضمينها في الروزنامة الرسميّة)، واتّصل بي الكثيرون حيال ذلك".

وأضاف: "الخطّة الأوليّة لا تقضي بالتسابق في مونزا، كوني أريد التسابق في أبوظبي مثل العام الماضي".

وأكمل: "لكنّ الوضع تغيّر بالتأكيد، والمشاركة في الرالي الأخير من بطولة العالم أكثر إثارة للاهتمام. سنرى".