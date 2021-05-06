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دبليو آر سي / رالي إيطاليا أخبار

أوليفر سولبيرغ يعود إلى "دبليو آر سي" عبر بوابة رالي ساردينيا

أكد أوليفر سولبيرغ أنه "يمتلك فكرة عما سيواجهه" عندما يشارك في الرالي الثاني له ضمن بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، وذلك خلف مقود سيارة رالي عالمية في ساردينيا الإيطالية الشهر المقبل.

أوليفر سولبيرغ يعود إلى "دبليو آر سي" عبر بوابة رالي ساردينيا

قدّم السائق السويدي ـ النروجي سولبيرغ أداءً ناضجاً في ظهوره الأوّل خلف مقود سيارة "وورلد رالي كار" طراز "هيونداي آي20 كوبيه دبليو آر سي" خلال رالي أركتيك فنلندا الدولي في شباط/فبراير الماضي، الجولة الثانية من البطولة العالمية حيث حلّ سابعاً وسجل اسمه على لائحة أسرع الأوقات في خلال العديد من المراحل إلى جانب ملاحه سيباستيان مارشال.

وسيشارك أوليفر، نجل بطل العالم للراليات 2003 بيتر سولبيرغ، في رالي ساردينيا الذي يقام خارج مدينة أولبيا من 3 حتى 6 حزيران/يونيو المقبل ويشكّل الجولة الخامسة من المنافسات.

وكان أوليفر، أنهى رالي ساردينيا خلال مشاركته الأولى في تشرين الأوّل/أكتوبر الماضي خلف مقود سيارة شكودا فابيا رالي2 إيفو في المركز السادس ضمن منافسات بطولة العالم "دبليو آر سي3" بعدما تعرض لحالة انثقاب، وارتكب خطأ فادحاً في مرحلة "تورغو" دفع ثمنه غالياً وحطّم آماله بالفوز في الجزيرة الإيطالية.

وضمن برنامجه الرياضي مع فريق هيونداي لعام 2021، سيشارك ابن الـ 19 عاماً في جولات مختارة من بطولة العالم "دبليو آر سي2".

قال سولبيرغ الإبن: "من الرائع العودة مجدداً للجلوس خلف مقود هيونداي آي20 كوبيه دبليو آر سي"، مضيفاً: "أشعر وكأنه مضى وقت طويل على رالي أركتيك (فنلندا) ومنذ أن خرجت من هيكل السيارة في نهاية الرالي، أتحرق شوقاً للعودة مجدداً".

وأردف قائلاً: "أعرف أن رالي ساردينيا سيكون مخادعاً، أتذكر ذلك من العام الماضي. الأمر الجيد هو أني أمتلك بعض المعرفة عن الحدث. هناك بعض الطرق الجديدة وربما سبق لبعض السائقين أن خاضوا هذه المسارات، ولكن لدي فكرة عما ينتظرني. ومن ثم، بعد رالي أركتيك (فنلندا)، كوّنتُ فكرة واضحة عن السيارة أيضاً".

أوليفر سولبيرغ، هيونداي

أوليفر سولبيرغ، هيونداي

وأكد أوليفر أن الأمور ستكون مختلفة قليلاً على المسارات الحصوية "ولكن معايير الضبط للأسطح الزلقة لا تتبدل كلياً" و"الهدف بالنسبة لي هو ذاته في فنلندا، وهو اكتساب أكبر قدر ممكن من الخبرة".

وتابع: "ساردينيا مكان رائع. عندما كنت هنا في تشرين الأوّل/أكتوبر، استمتعت بالقيادة على المسارات وكنا قادرين على تسجيل أزمنة سريعة على متن سيارة "آر5" كنا نستخدمها العام الماضي".

وأشار أوليفر إلى الخطأ الذي ارتكبه و"هو خطأ صغير العام الماضي، لكنه كلفني فرصة إنهاء الرالي في المركز الأوّل ضمن سيارات "آر5" وفي المركز الثامن في الترتيب العام، ولكني تعلمت درساً آخر في هذه المرحلة".

وسيعود سولبيرغ مع ملاحه آرون جونستون إلى الإثارة في الأسبوع المقبل مع رالي البرتغال، الجولة الرابعة من "دبليو آر سي" (20 ـ 23 أيار/مايو) حيث سيشارك في منافسات بطولة العالم "دبليو آر سي2"، علماً أن السائق وملاحه يخوضان غمار هذا الحدث للمرة الأولى في مسيرتيهما.

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