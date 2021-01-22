أوكون يثني على "الأعصاب الفولاذية" لسائقي الراليات بعد مشاركته في جولة مونتي كارلو

قاد الفرنسي سيارة ألبين "إيه110أس" خلال أول مرحلتين من رالي مونتي كارلو الجولة الافتتاحية للموسم.

وبات أوكون ثاني سائق فورمولا واحد يشارك في مونتي كارلو خلال السنوات الماضية، وذلك بعد كارلوس ساينز الابن في 2018.

وكشف الفرنسي أن قيادة سيارة رياضية على مسارات زلقة إلى جانب ملاح يقدم له المعلومات، لهي تجربة تحتاج إلى وقت للتأقلم معها.

فقال: "كانت تجربة ممتعة، رائعة. لقد استمتعت بوقتي على تلك المسارات".

وأكمل: "بالنسبة كتجربة أولى في الرالي، فإنها لم تكن الأسهل!".

وتابع: "لكن نعم، كانت تجربة رائعة. شعوري بالارتياح كان يتحسن شيئاً فشيئاً مع ازدياد الوقت خلف المقود".

واسترسل: "هناك على الدوام الكثير من المقاطع الخادعة، كما أن التماسك يتغير كثيراً، لذا فإنها تجربة مختلفة عما اعتدت عليه".

واستطرد: "عليك الاستماع إلى الملاح بشكل متواصل، وذلك ليس بالأمر السهل. خاصة مع التركيز على المنعطفات وغير ذلك. تمكنت من التأقلم مع ذلك بشكل جيد في نهاية المطاف، وكانت تجربة ممتعة حقاً".

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وحين سُئِل عن رأيه بسائقي الراليات، أشار أوكون إلى أنه بات يكنّ لهم احتراماً خاصاً بعد تجربته هذه.

فقال: "إنهم أبطال! ما الذي يمكنني قوله؟".

وتابع: "تبدو السيارات سريعة حقاً، ويبدو أنهم يتحكمون بها بشكل ممتاز (مع حامل اللقب سبع مرات سيباستيان أوجييه)".

وأردف: "لكن الحقيقة أن القيادة صعبة جداً. لذا فإن التجربة مختلفة من الداخل عن المشاهدة من الخارج".

واختتم: "سأقول لكم بكل صراحة، ترفع لهم القبعة. إن أعصابهم فولاذية حقاً".