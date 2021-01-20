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أوكون يتجه للمشاركة في رالي مونتي كارلو مع ألبين

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أوكون يتجه للمشاركة في رالي مونتي كارلو مع ألبين

سيشارك إستيبان أوكون سائق رينو في الفورمولا واحد، ضمن أول مرحلتين من رالي مونتي كارلو على متن سيارة "ألبين إيه110أس" الرياضية.

ستكون هذه تجربة الفرنسي الأولى في الراليات والمشاركة الأولى الفعلية لسيارة "إيه110أس" منذ أن جربها للمرة الأولى في نوردشليفه على هامش جائزة أيفل الكبرى.

وسيشارك ألبون في "شيك داون" ضمن المسار الخاص بكبار الشخصيات يوم الخميس، قبل انطلاق المنافسات الفعلية للجولة.

وسيشارك في المرحلة الخاصة الأولى من سان ديسدييه إلى كور - بطول 20.58 كيلومتراً، والثانية كذلك التي تمتد بين سان-موريس وسان-بونيه.

وضمن معرض كلامه قبل الحدث، قال أوكون: "مونتي كارلو للمرة الأولى. إنه حدث أسطوري، جوهرة التاج ضمن روزنامة البطولة، وأنا أعلم تماماً كم من الرائع المشاركة هناك".

وأكمل: "أتطلع قدماً لقيادة سيارة ألبين الجميلة. اختبرتها للمرة الأولى في أكتوبر خلال ثلاث لفات في نوردشليفه. لقد كان يوماً رائعاً، إنها سيارة مريحة جداً ورشيقة".

وتابع: "لطالما كانت الراليات حلماً بالنسبة لي، وقيادة سيارة ألبين في مونتي-كارلو، تعتبر طريقة رائعة لبداية العام".

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وكان المصنع الفرنسي قد نقل تركيزه للعمل على علامة ألبين التجارية، كجزء من خطة الشركة العامة تحت قيادة لوكا دي ميو المدير التنفيذي الجديد.

وتمتلك ألبين سجلاً طويلاً في رالي مونتي كارلو، حيث أحرزت منصة التتويج عام 1969 مع جان فيناتييه وملاحه جان-فرانسوا جاكوب بالمركز الثالث. أما الفوز الأول فكان في 1971 حين تألق أوفي أندرسون وأحرز المركز الأول متقدماً ثنائية ألبين.

كما أحرزت الفوز كذلك في 1973 مع جان-كلود أندرويه ومايكل بيتي، والتي كانت أولى الجولات الرسمية لبطولة العالم في الراليات "دبليو آر سي". وستشارك ألبين ضمن فئة "آر.جي.تي" في رالي مونتي كارلو مع سيدريك روبرت، إيمانويل غيغو، فيليب بافون، بيير راغ ورافايل أستييه.

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السلاسل فورمولا 1 , دبليو آر سي
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