أوجييه يلتزم بالمشاركة في بقيّة جولات دبليو آر سي لتعزيز آمال تويوتا

أكّد سيباستيان أوجييه خططه للمشاركة في بقيّة جولات هذا الموسم من بطولة العالم للراليات لمساعدة تويوتا على المنافسة على لقبي السائقين والصانعين.

وكان بطل العالم ثماني مرّات من المفترض أن يُشارك في نصف الموسم ضمن دوره كسائقٍ جزئي، لكنّ سلسلة انتصاراته الثلاثة ومراكز الوصافة الثلاثة التي حقّقها كانت حاسمة ضمن سعي تويوتا وراء لقب الصانعين.

كما أنّ نجاحات أوجييه تركته في موقع أفضل سائقي تويوتا في بطولة السائقين، حيث يتواجد ضمن المعركة على لقبٍ تاسع في مسيرته في ظلّ تأخّره بـ 27 نقطة فقط عن تييري نوفيل سائق هيونداي المتصدّر.

وأصدر رالي التشيلي قائمة المشاركين في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع، والذي سيلي رالي اليونان المقام نهاية هذا الأسبوع، حيث تضمّنت القائمة أوجييه وزميله حامل اللقب كالي روفانبيرا المشارك بشكلٍ جزئي هذا الموسم هو الآخر.

وكان ياري-ماتي لاتفالا مدير فريق تويوتا قد طلب بالفعل من أوجييه المشاركة في بقيّة الجولات هذا العام. وبالرغم من أنّ الفرنسي بدا أنّه استبعد ذلك بعد رالي فنلندا، فإنّه أضاف الآن راليي التشيلي وأوروبا الوسطى إلى برنامجه الذي يشمل كذلك رالي اليابان الختامي.

وقال أوجييه لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد بأنّ الأمر أصبح واضحًا الآن. تتبقى أربع جولات على النهاية وموقعنا في البطولة يدفعنا لبذل كلّ ما في وسعنا، وذلك بالنظر أيضًا إلى أنّني سائق تويوتا الأوّل في الترتيب".

وأضاف: "بالطبع هناك رغبة أكبر من الفريق للمشاركة أكثر من الجولات المخطّط لها في الأصل، وأضفنا راليي التشيلي وأوروبا الوسطى".

وأكمل: "حتى بالرغم من أنّني لا أتطلّع كثيرًا إلى السفر إلى التشيلي (بسبب بعد المسافة عن أوروبا) فإنّه لا يمكنني التذمّر حيال التواجد في هذا الوضع".

واختتم بالقول: "طالما أنّ هناك فرصة حسابيّة، فأيّ شيء قد يحدث".