أوجييه يعود إلى منافسات "دبليو آر سي" من بوابة رالي البرتغال

أكّدت تويوتا أن بطل العالم 8 مرّات أوجييه سيستأنف مشاركته الجزئية ضمن هذا الموسم من "دبليو آر سي" في الحدث المقام بين 19 و22 مايو/أيار المُقبل، حيث سيقود سيارة "جي آر ياريس" الثالثة التي يتشاركها مع إسابيكا لابي هذا العام.

وكان أوجييه قد استهلّ مشاركته في حقبة رالي1 الهجينة الجديدة على متن سيارة تويوتا الثالثة في رالي مونتي كارلو الافتتاحي، حيث حلّ ثانيًا خلف بطل العالم 9 مرات سيباستيان لوب.

ويأتي تأكيد عودة أوجييه بعد أسبوع من إعلان "ام-سبورت" كذلك عودة لوب للفريق لرالي البرتغال، لنكون على موعد من جديد مع معركة ثنائية حامية بين أسطورتي "دبليو آر سي"، ولكن هذه المرة على مسار حصوي.

هذا ويحمل رالي البرتغال مكانة خاصة لدى أوجييه، حيث شهد أولى انتصاراته في البطولة مع الفريق الرديف لسيتروين في 2010.

كما اختارت البطولة حدث هذا العام ليسجّل ذكرى مرور 50 عامًا على انطلاقة "دبليو آر سي"، إذ ستكون هنالك سلسلة من الأنشطة والفعاليات للاحتفال بتلك الذكرى.