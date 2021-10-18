أوجييه يعترف بأنّ رالي إسبانيا الصعب "خطوة إيجابية" في معركة لقب "دبليو آر سي"

منح مسار رالي إسبانيا الأسفلتي سائق تويوتا أول فرصة واقعية لحسم اللقب ضمن ما سيكون آخر موسم كامل يشارك به في "دبليو آر سي".

وكان أوجييه بحاجة فقط إلى التفوق على غريمه إلفين إيفانز بفارق 6 نقاط من أجل حسم اللقب لصالحه في إسبانيا، لكنّه عانى من أجل إيجاد الإعدادات المناسبة لاستخلاص الأداء الأفضل من سيارته ياريس.

حيث اكتفى بالمركز الرابع خلف الفائز بالحديث تييري نوفيل، غريمه على اللقب إيفانز وداني سوردو، لتتقلّص أفضليته في صدارة الترتيب إلى 17 نقطة، وتستمر المعركة حتى الجولة الختامية في مونزا الشهر المُقبل.

وأمُل أوجييه أن ينافس على الفوز ضمن المسار الأسفلتي المفضل له، لكنّه اعترف خلال نهاية الأسبوع بأنّه "لم يغير الكثير على السيارة" خلال الرالي من أجل إيجاد الإعدادات المُثلى.

فقال بعد نهاية الأسبوع الصعبة في إسبانيا: "إنها نقاط تُضاف للبطولة. كنت أستهدف نتيجة أفضل بالقدوم إلى هنا، ولكن لسبب ما لم يحدث ذلك. لكننا رغم صعوبة هذه الجولة أخذنا ما نحتاجه للبطولة".

وأضاف: "لقد كانت معركة قريبة وقد حاولنا بالفعل التقدم في المراحل الثلاث الأولى، ومن ثم لم تساعد الأمطار في المرحلة الأخيرة مع استراتيجيتي بعدم المجازفة، وكنت بالتأكيد في الجانب الآمن هناك".

وتابع: "لكن إجمالًا، علينا أن نتذكر بأن نهاية هذا الأسبوع تعد خطوة إيجابية أخرى نحو البطولة وهذا هو الأمر الأهم".

واختتم: "لكنّ المعركة لم تنته بعد، لذلك علينا أن نظهر بأداء جيّد في مونزا وأن نحاول تكرار النجاح الذي حققناه هناك العام الماضي".