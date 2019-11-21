دبليو آر سي
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي بريطانيا
03 أكتوبر
-
06 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي كتالونيا
24 أكتوبر
-
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي أستراليا
14 نوفمبر
-
17 نوفمبر
الحدث انتهى
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
دبليو آر سي / أخبار عاجلة

أوجييه يشرح أسباب قراره مغادرة سيتروين

المشاركات
التعليقات
أوجييه يشرح أسباب قراره مغادرة سيتروين
21-11-2019

تكلم سيباستيان أوجييه حيال الأسباب وراء قراره بمغادرة فريق سيتروين المشارك ضمن بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" بالرغم من بقاء عام آخر ضمن عقده.

انتقل أوجييه من سيتروين إلى تويوتا، بينما أعلن الفريق الفرنسي انسحابه من البطولة يوم أمسٍ الأربعاء.

حيث قال أوجييه في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "ربما لم يكن التواصل أفضل مزايا سيتروين".

وأكمل: "عندما قالوا أنه لم يعد هناك سائقون آخرون متاحون في الوقت الراهن، أشعر أن ذلك يقلّ من احترام زملائي في الرياضة".

وتابع معلقاً بوضوح على سبب تركه الفريق: "أحد الأمور الأساسية الذي قادني إلى قراري يتمحور حول عملية تطوير السيارة وسرعتها (التطوير) التي لم تكن كافية".

واسترسل: "بالفعل هذا العام، يمكن القول أننا لم نحظ بالتطوير الكافي وكنا متأخرين في ذلك المجال بالمقارنة مع منافسينا. ولستُ أنا وحدي من يقول ذلك، بل كلّ من قاد السيارة".

وبالرغم من تركه للفريق والطريقة التي أعلنت بها سيتروين خروجها من البطولة، أكد أوجييه أنه غير نادم لعودته إلى الفريق الذي بدأ معه مسيرته المهنية.

فقال: "كنتُ أعي ومنذ انضمامي إلى الفريق صعوبة التحديات لكنّ الخوف لم يعتريني مطلقاً. لهذا السبب، وحتى اليوم، لستُ نادماً على الإطلاق لمحاولة خوض التحدي حتى لو فشل".

سيباستيان أوجييه، جوليان إنغراسيا، سيتروين

سيباستيان أوجييه، جوليان إنغراسيا، سيتروين

تصوير: صور موتورسبورت

مدير سيتروين يدافع عن مسيرة الفريق

قال بودار: "لقد قدمنا له أفضل ما لدينا لإقناعه بالبقاء، في نهاية المطاف اتخذ قراره بنفسه".

وبينما أحرز أوجييه الفوز مع سيارة "سي3" ثلاث مرات هذا الموسم، لكن السيارة لم تكن جيدة بما يكفي ليحرز لقبه السابع في البطولة.

واعترف بودار أن الفريق تأخر في عملية التطوير منذ بداية الموسم حيث فشل في تعويض ما فاته.

فقال: "لقد واجهنا وضعاً خسرنا فيه الكثير في عملية التطوير بداية الموسم. لقد استعجلنا".

وأضاف: "من الصعب التعافي وتعويض ما فاتنا منذ بداية الموسم لأننا ضمينا سائقين جدداً، مهندسين جدداً وكان عليهم فهم السيارة كذلك. وتعلم كيفية العمل معها والتعاون معاً للسير في عملية التطوير".

وتابع: "كل ذلك يحتاج وقتاً في بداية الموسم وذلك ما أثر علينا بالمقارنة مع الفرق الأخرى".

واسترسل: "أنا واثق كذلك أننا حققنا الكثير من التقدم هذا الموسم. بالتأكيد وجهة نظر سيباستيان أنه كان يجب علينا القيام بعمل أفضل ونحن متفقون على هذا، لكن ذلك لم يكن ممكناً".

وأكمل: "لا يمكنك اقتطاع الوقت الذي تحتاجه لكل تلك العمليات التطويرية مع الأدوات الجديدة".

واختتم: "لا يمكنك العودة بالزمن إلى الوراء، ولا يمكنك تحمّل اقتراف الأخطاء، ولم يكن من الممكن تعويض كل ذلك".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
رسميًا: سيتروين تنسحب من بطولة العالم للراليات في 2020

المقال السابق

رسميًا: سيتروين تنسحب من بطولة العالم للراليات في 2020
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل دبليو آر سي
قائمة السائقين سيباستيان أوجييه
قائمة الفرق فريق سيتروين العالمي للراليات

منصة السباق

رالي أستراليا

رالي أستراليا

١٤ نوفمبر - ١٧ نوفمبر
أحدث النتائج الترتيب

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ريد بُل أوّل فريق يكمل وقفة صيانة في بيئة منعدمة الجاذبية

2
فورمولا 1

مرسيدس تشرح سبب تراجع نظام هاميلتون الهجين في توفير الطاقة في البرازيل

3
فورمولا 1

فيراري بحاجة لتوضيح ما هو "سخيف" في صراع فيتيل ولوكلير

4
موتو جي بي

فينياليس يُكمل تجارب فالنسيا في الصدارة

5
فورمولا إي

مواعيد عرض جائزة الدرعيّة الافتتاحية للفورمولا إي

أحدث ملفات الفيديو

رالي كاتالونيا: المراحل من 16 إلى 17 01:50
دبليو آر سي

رالي كاتالونيا: المراحل من 16 إلى 17

رالي كاتالونيا: المراحل من 14 إلى 15 01:46
دبليو آر سي

رالي كاتالونيا: المراحل من 14 إلى 15

رالي كاتالونيا: المراحل من 10 إلى 13 01:46
دبليو آر سي

رالي كاتالونيا: المراحل من 10 إلى 13

رالي كاتالونيا: المراحل من 7 إلى 9 01:39
دبليو آر سي

رالي كاتالونيا: المراحل من 7 إلى 9

رالي كاتالونيا: ملخص المراحل من 4 إلى 6 01:47
دبليو آر سي

رالي كاتالونيا: ملخص المراحل من 4 إلى 6

أحدث الأخبار

أوجييه يشرح أسباب قراره مغادرة سيتروين
WRC

أوجييه يشرح أسباب قراره مغادرة سيتروين

رسميًا: سيتروين تنسحب من بطولة العالم للراليات في 2020
WRC

رسميًا: سيتروين تنسحب من بطولة العالم للراليات في 2020

دبليو آر سي: أوجييه في طريقه لمجاورة إيفانز ضمن تشكيلة تويوتا الجديدة في 2020
WRC

دبليو آر سي: أوجييه في طريقه لمجاورة إيفانز ضمن تشكيلة تويوتا الجديدة في 2020

دبليو آر سي: سيتروين تواجه خطر الخروج من البطولة
WRC

دبليو آر سي: سيتروين تواجه خطر الخروج من البطولة

إلغاء رالي أستراليا رسمياً بسبب حرائق الغابات
WRC

إلغاء رالي أستراليا رسمياً بسبب حرائق الغابات

جدول

فورمولا 1
تذاكر
مقدمة من قبل
٢٨ نوفمبر
تذاكر
شاهد الجدول الكامل
اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2019 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.