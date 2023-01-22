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دبليو آر سي / رالي مونتي كارلو تقرير المرحلة

أوجييه يسجل رقمًا قياسيًا ويحرز فوزه التاسع في رالي مونتي كارلو

سجل أسطورة بطولة العالم للراليات سيباستيان أوجييه رقمًا قياسيًا بإحرازه الفوز التاسع له برالي مونتي كارلو بعد أداء مُهيمن من بطل العالم 8 مرات وفريقه تويوتا.

أوجييه يسجل رقمًا قياسيًا ويحرز فوزه التاسع في رالي مونتي كارلو

انتزع أوجييه الفوز بـ 9 من المراحل الـ 18 التي شكلت الرالي ليُحرز انتصارًا مريحًا بفارق 18.8 ثانية متقدمًا على حامل اللقب كالي روفانبيرا.

واستفاد أوجييه - الذي يشارك جزئيًا في هذا الموسم من "دبليو آر سي" - من معرفته الكبيرة بالمسارات المتعرجة لمونتي كارلو، حيث لم يخسر صدارته على مدار أيام الرالي الأربعة.

إذ وبعد فوزه بالمراحل الخمس الأولى، أسس أوجييه صدارة مريحة نسبيًا أمام زميله في تويوتا إلفين إيفانز، قبل أن يعزز أفضليته إلى 36 ثانية بعد مجريات يوم الجمعة وتعرّض إيفانز لانثقاب وتقدم روفانبيرا للمركز الثاني في محاولة لملاحقة المتصدر.

وتمكن روفانبيرا من تحقيق الفوز بأربع مراحل على مدار يومي الجمعة والسبت ليقلص الفارق مع أوجييه إلى 16 ثانية قبل مراحل اليوم الأحد الختامية، لكنه لم يتمكن من إيقاف زحف الفرنسي واكتفى بمركز الوصافة.

ويعني ذلك الفوز أن أوجييه تقدم على غريمه اللدود وبطل العالم تسع مرات سيباستيان لوب في عدد مرات الفوز في مونتي كارلو.

المركز الثالث في الرالي ذهب إلى تييري نوفيل سائق هيونداي بفارق 44.6 ثانية عن أوجييه في الوقت الذي عانت فيه العلامة الكورية الجنوبية لمجاراة تويوتا المهيمنة التي سجلت سيارتها الفوز بـ 16 من أصل 18 مرحلة.

بعد أن أظهر وتيرة قوية في مواجهة أوجييه في بداية الرالي، تراجع إيفانز وخسر الوقت قبل أن يحاول العودة ليكتفي بالمركز الرابع أمام أوت تاناك سائق ام-سبورت.

تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا حل سادسًا متقدمًا على ثنائي هيونداي داني سوردو وإسابيكا لابي.

أما فئة "دبليو آر سي2" فكان الفوز فيها من نصيب سائق سكودا نيكولاي غريازين الذي تقدم على يوهان روسيل سائق سيتروين بفارق 4.5 ثانية.

نتيجة رالي مونتي كارلو: 

المركز # السائق/المُعاون السيارة الفئة
1 17 France سيباستيان أوجييه
France فانسون لوندي 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1
2 69 Finland كالي روفانبيرا
Finland جون هالتونين 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1
3 11 Belgium تييري نوفيل
Belgium مارتن ويداغ 		Hyundai i20 N Rally1 RC1
4 33 United Kingdom إلفين إيفانز
United Kingdom سكوت مارتن 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1
5 8 Estonia أوت تاناك
Estonia مارتن جارفيوجا 		Ford Puma Rally1 RC1
6 18 Japan تاكاموتو كاتسوتا
Ireland آرون جونستون 		Toyota GR Yaris Rally1 RC1
7 6 Spain داني سوردو
كانديدو كاريرا 		Hyundai i20 N Rally1 RC1
8 4 Finland إسابيكا لابي
Finland يان فيرم 		Hyundai i20 N Rally1 RC1
9 24 Russian Federation نيكولاي غريازين
Russian Federation قنسطنطين الكسندروف 		Škoda Fabia RS Rally2 RC2
10 21 France يوهان روسل
آرنود دوناند		 Citroën C3 Rally2 RC2

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قال سيباستيان أوجييه أنّ تحقيقه للفوز التاسع القياسيّ في رالي مونتي كارلو لا يُقدّر بثمن وأنّ ذلك سيتطلّب بعض الوقت للتعوّد عليه.

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