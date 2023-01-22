أوجييه يسجل رقمًا قياسيًا ويحرز فوزه التاسع في رالي مونتي كارلو

انتزع أوجييه الفوز بـ 9 من المراحل الـ 18 التي شكلت الرالي ليُحرز انتصارًا مريحًا بفارق 18.8 ثانية متقدمًا على حامل اللقب كالي روفانبيرا.

واستفاد أوجييه - الذي يشارك جزئيًا في هذا الموسم من "دبليو آر سي" - من معرفته الكبيرة بالمسارات المتعرجة لمونتي كارلو، حيث لم يخسر صدارته على مدار أيام الرالي الأربعة.

إذ وبعد فوزه بالمراحل الخمس الأولى، أسس أوجييه صدارة مريحة نسبيًا أمام زميله في تويوتا إلفين إيفانز، قبل أن يعزز أفضليته إلى 36 ثانية بعد مجريات يوم الجمعة وتعرّض إيفانز لانثقاب وتقدم روفانبيرا للمركز الثاني في محاولة لملاحقة المتصدر.

وتمكن روفانبيرا من تحقيق الفوز بأربع مراحل على مدار يومي الجمعة والسبت ليقلص الفارق مع أوجييه إلى 16 ثانية قبل مراحل اليوم الأحد الختامية، لكنه لم يتمكن من إيقاف زحف الفرنسي واكتفى بمركز الوصافة.

ويعني ذلك الفوز أن أوجييه تقدم على غريمه اللدود وبطل العالم تسع مرات سيباستيان لوب في عدد مرات الفوز في مونتي كارلو.

المركز الثالث في الرالي ذهب إلى تييري نوفيل سائق هيونداي بفارق 44.6 ثانية عن أوجييه في الوقت الذي عانت فيه العلامة الكورية الجنوبية لمجاراة تويوتا المهيمنة التي سجلت سيارتها الفوز بـ 16 من أصل 18 مرحلة.

بعد أن أظهر وتيرة قوية في مواجهة أوجييه في بداية الرالي، تراجع إيفانز وخسر الوقت قبل أن يحاول العودة ليكتفي بالمركز الرابع أمام أوت تاناك سائق ام-سبورت.

تاكاموتو كاتسوتا سائق تويوتا حل سادسًا متقدمًا على ثنائي هيونداي داني سوردو وإسابيكا لابي.

أما فئة "دبليو آر سي2" فكان الفوز فيها من نصيب سائق سكودا نيكولاي غريازين الذي تقدم على يوهان روسيل سائق سيتروين بفارق 4.5 ثانية.

نتيجة رالي مونتي كارلو: