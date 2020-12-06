أوجييه يحسم لقبه السابع في الـ "دبليو آر سي" في مونزا

على إثر دراما مراحل الطرقات المغلقة في الجبال أسٍ السبت، كانت الجولة حول منطقة فيلا ريالي أكثر هدوءًا بالنسبة لمن تبقوا في الرالي.

وفاز أوجييه بالمرحلة الأولى من اليوم بينما حلّ كالي روفانبيرا سائق تويوتا الآخر ثانيًا فيها.

أمّا الفوز بالمرحلة الثانية فقد كان من نصيب داني سوردو الذي تقدّم على أوت تاناك.

نتيجة لذلك التبادل فإنّ الترتيب العام لم يتغيّر كثيرًا، حيث كان على أوجييه إكمال مرحلة الطاقة الأخيرة من أجل حسم لقبه السابع.

وبالنسبة لمرحلة الطاقة فقد كان تاكاموتو كاتسوتا الأسرع على متن سيارة تويوتا الرابعة وذلك في ظلّ تزايد الأمطار وصعوبة القيادة في تلك الأجواء بالنسبة لبقيّة المتسابقين.

وأثناء عبوره في تلك المرحلة الأخيرة، واجه أوجييه عدّة عقبات مثل الحصى على المسار والأمطار الغزيرة وتوقّف مساحات الزجاج الأماميّ عن العمل لبرهة.

لكنّ أوجييه تشبّث ليُحقّق الفوز بالرالي بفارق 13.9 ثانية عن تاناك ليضمن اللقب السابع في غضون ثمانية أعوام، ومع المصنّع الثالث في مسيرته.

وحلّ سوردو ثالثًا، وكانت تلك النتيجة كافية لهيونداي لضمان لقب الصانعين، وكان مدير الفريق أندريا أدامو سعيدًا بذلك.

وقال: "أعلم كم قاتلنا من أجل ذلك، وقدر الضغط الذي واجهناه، وما كان عليّ فعله من أجل حماية الجميع".

وأضاف: "تأثّر الجميع بشكلٍ ما بفيروس كورونا وفقدت شخصيًا بعض أصدقائي بسبب ذلك".