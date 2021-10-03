أوجييه يتلقى عقوبة لخرقه قوانين الخوذة في رالي فنلندا

اعتُبر متصدّر البطولة مذنبًا لفشله في تثبيت خوذته بشكلٍ صحيح خلال المرحلة الـ 12 من مجريات السبت.

وراجع مراقبو "فيا" الواقعة وهو ما أدّى إلى توجيه عقوبة زمنيّة وغرامة إلى أوجييه وملاحه جوليان إنغراسيا.

ولحسن حظّ أوجييه فإنّ العقوبة لن تُؤثّر على موقعه في الترتيب العام، كونه بقي خامسًا بالتوجّه إلى مجريات اليوم الأخير.

ولا تُعدّ هذه المرّة الأولى التي يخرق فيها أوجييه قوانين الخوذة هذا الموسم، وذلك بعد نسيانه ربطها في رالي مونتي كارلو هذا العام والذي وجّه فيه له المراقبون حينها غرامة 400 يورو فقط من دون أيّ عقوبة زمنيّة.

في سياقٍ آخر أكّدت تويوتا أنّ تاكاموتو كاتسوتا وكالي روفانبيرا سيعودان للانضمام إلى الرالي اليوم الأحد بعد انسحابهما في حادثتين متفرّقتين أمسٍ السبت.

وكان كاتسوتا قد انسحب في المرحلة الثامنة عندما احتكّ بشجرة ما ألحق ضررًا بإطاره الخلفيّ الأيمن وتركه عالقًا.

أمّا روفانبيرا، الذي كان يحتلّ المركز الرابع، فقد فقد السيطرة على القسم الخلفي من سيارته في المرحلة العاشرة قبل أن يصطدم بكومة رمال ما أضرّ بمقدّمة سيارته ياريس.

يُشار إلى أنّ زميلهم إلفين إيفانز يتصدّر الرالي بأفضليّة 9.1 ثانية أمام أوت تاناك سائق هيونداي.