دبليو آر سي
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي مونتي كارلو
21 يناير
اليوم الثالث الآن . . .
ملخص لأحدث الفعاليات الفرعية أحدث النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي كرواتيا
22 أبريل
الحدث التالي خلال
88 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي البرتغال
20 مايو
الحدث التالي خلال
116 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي إيطاليا
03 يونيو
الحدث التالي خلال
130 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي كينيا
24 يونيو
الحدث التالي خلال
151 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي إستونيا
15 يوليو
الحدث التالي خلال
172 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي فنلندا
29 يوليو
الحدث التالي خلال
186 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي بلجيكا
13 أغسطس
الحدث التالي خلال
201 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي بريطانيا
19 أغسطس
تمّ الإلغاء
آر
دبليو آر سي
رالي تشيلي
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
228 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي إسبانيا
14 أكتوبر
الحدث التالي خلال
263 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي اليابان
11 نوفمبر
الحدث التالي خلال
291 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
دبليو آر سي / تقرير المرحلة

أوجييه يتصدر ثلاثية تويوتا في رالي مونتي كارلو بعد انسحاب تاناك

المشاركات
التعليقات
أوجييه يتصدر ثلاثية تويوتا في رالي مونتي كارلو بعد انسحاب تاناك

نجح سيباستيان أوجييه حامل لقب بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" بالهيمنة على مجريات اليوم الثالث في رالي مونتي كارلو الجولة الافتتاحية لموسم 2021.

يوم الجمعة، خسر أوجييه نصف دقيقة بسبب انثقاب إطاره، لكنه نجح بتعويض 16 ثانية من زميله في تويوتا إلفين إيفانز.

ولاحقا واصل أوجييه تقديم أداء مثير في المرحلة التالية خلال الفترة الليلية.

واجتاز الفرنسي العلم المرقط بفارق 17.8 ثانية أمام الويلزي و20 ثانية أمام الجميع في الرالي.

ومع تصدر أوجييه أمام إيفانز، وكالي روفانبيرا سائق سيارة تويوتا الثالثة، فإن قبضة تويوتا باتت محكمة أكثر وأكثر على المنافسة خاصة مع انسحاب أقرب الملاحقين أوت تاناك سائق هيونداي، الذي عانى من انزلاق وانثقاب.

ومع شروق الفجر وبداية المرحلة الثالثة لليوم، نجح تييري نوفيل بتحقيق أول فوز له في إحدى المراحل خلال الرالي.

وعانى الفائز بالرالي في العام الماضي خلال بداية الحدث، لكن مع وصوله للمرحلة العاشرة وجد نوفيل نفسه من جديد ليسجل زمناً أسرع بـ 42.2 ثانية من أوجييه، ليطبق على المركز الثالث ضمن الترتيب العام الذي يحتله روفانبيرا.

لكن انفجار إطار تاناك أطاح بآمال هيونداي بعد فوز نوفيل بالمرحلة. وذلك بعد أن استعمل الإطار الوحيد الإضافي المتاح، لينتهي اليوم بالنسبة للإستوني.

ومع المرحلة الأخيرة في اليوم، عادت تويوتا بقوة لتتصدر المرحلة وهذه المرة مع إيفانز الذي أحرز المركز الأول أمام أوجييه بفارق 1.3 ثانية.

لكن أوجييه ما زال يمتلك أفضلية 13 ثانية في الصدارة قبل المراحل الأربع الأخيرة.

بالمقابل، فإن وتيرة نوفيل لم تستمر خلال آخر مراحل اليوم، بالتالي بات الفارق بينه وبين روفانبيرا 7 ثوانٍ فقط.

أما المركز الخامس فيحتله داني دوردو على متن سيارة هيونداي المصنعية الثالثة.

وضمن فئة "دبليو آر سي2" فقد كان الفوز من نصيب أندرياس ميكلسين الذي يحتل المركز السابع الإجمالي، وبفارق دقيقتين و14 ثانية أمام أدريان فورمو سائق "أم-سبورت فورد فيستا".

وفي فئة "دبليو آر سي3" كان يوهان روسيل صاحب المركز الأول أمام يوان بوناتو ونيكولاس كايمين.

تاناك: خطأ في الاستطلاع تسبّب في الانسحاب من رالي مونتي كارلو

المقال السابق

تاناك: خطأ في الاستطلاع تسبّب في الانسحاب من رالي مونتي كارلو
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل دبليو آر سي
قائمة السائقين سيباستيان أوجييه
قائمة الفرق تويوتا غازو ريسينغ

الأكثر شعبية اليوم

فورمولا واحد 2021: مواعيد إطلاق السيارات الجديدة والتجارب
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقديم

فورمولا واحد 2021: مواعيد إطلاق السيارات الجديدة والتجارب

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟

تحذير ريد بُل النهائي حيال تجميد تطوير محركات 2022 للفورمولا واحد "ليس ابتزازاً"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحذير ريد بُل النهائي حيال تجميد تطوير محركات 2022 للفورمولا واحد "ليس ابتزازاً"

أحدث الأخبار

أوجييه يتصدر ثلاثية تويوتا في رالي مونتي كارلو بعد انسحاب تاناك
دبليو آر سي دبليو آر سي / تقرير المرحلة

أوجييه يتصدر ثلاثية تويوتا في رالي مونتي كارلو بعد انسحاب تاناك

تاناك: خطأ في الاستطلاع تسبّب في الانسحاب من رالي مونتي كارلو
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار عاجلة

تاناك: خطأ في الاستطلاع تسبّب في الانسحاب من رالي مونتي كارلو

أوكون يثني على "الأعصاب الفولاذية" لسائقي الراليات بعد مشاركته في جولة مونتي كارلو
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار

أوكون يثني على "الأعصاب الفولاذية" لسائقي الراليات بعد مشاركته في جولة مونتي كارلو

رالي مونتي كارلو: إيفانز في الصدارة مع نهاية مجريات الجمعة
دبليو آر سي دبليو آر سي / تقرير القسم

رالي مونتي كارلو: إيفانز في الصدارة مع نهاية مجريات الجمعة

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فورمولا واحد 2021: مواعيد إطلاق السيارات الجديدة والتجارب

23س

أحدث الأخبار

أوجييه يتصدر ثلاثية تويوتا في رالي مونتي كارلو بعد انسحاب تاناك

أوجييه يتصدر ثلاثية تويوتا في رالي مونتي كارلو بعد انسحاب تاناك

دبليو آر سي
22د
تاناك: خطأ في الاستطلاع تسبّب في الانسحاب من رالي مونتي كارلو

تاناك: خطأ في الاستطلاع تسبّب في الانسحاب من رالي مونتي كارلو

دبليو آر سي
أوكون يثني على "الأعصاب الفولاذية" لسائقي الراليات بعد مشاركته في جولة مونتي كارلو

أوكون يثني على "الأعصاب الفولاذية" لسائقي الراليات بعد مشاركته في جولة مونتي كارلو

دبليو آر سي
22س
رالي مونتي كارلو: إيفانز في الصدارة مع نهاية مجريات الجمعة

رالي مونتي كارلو: إيفانز في الصدارة مع نهاية مجريات الجمعة

دبليو آر سي
23س
أوجييه: روزنامة بعددٍ كافٍ من الراليات في 2021 هي "الأمر الأهم"

أوجييه: روزنامة بعددٍ كافٍ من الراليات في 2021 هي "الأمر الأهم"

دبليو آر سي
21-01-2021

أحدث ملفات الفيديو

رالي مونتي كارلو: المراحل 8 - 9 01:51
دبليو آر سي
23د

رالي مونتي كارلو: المراحل 8 - 9

أهم مجريات اليوم الثاني لرالي مونتي كارلو 2021 04:26
دبليو آر سي

أهم مجريات اليوم الثاني لرالي مونتي كارلو 2021

رالي مونتي كارلو: المراحل 6 - 7 01:51
دبليو آر سي

رالي مونتي كارلو: المراحل 6 - 7

رالي مونتي كارلو: المراحل 3 - 5 01:50
دبليو آر سي

رالي مونتي كارلو: المراحل 3 - 5

رالي مونتي كارلو 2021: اليوم الأول 03:03
دبليو آر سي

رالي مونتي كارلو 2021: اليوم الأول

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.