أوجييه يتصدر ثلاثية تويوتا في رالي مونتي كارلو بعد انسحاب تاناك

يوم الجمعة، خسر أوجييه نصف دقيقة بسبب انثقاب إطاره، لكنه نجح بتعويض 16 ثانية من زميله في تويوتا إلفين إيفانز.

ولاحقا واصل أوجييه تقديم أداء مثير في المرحلة التالية خلال الفترة الليلية.

واجتاز الفرنسي العلم المرقط بفارق 17.8 ثانية أمام الويلزي و20 ثانية أمام الجميع في الرالي.

ومع تصدر أوجييه أمام إيفانز، وكالي روفانبيرا سائق سيارة تويوتا الثالثة، فإن قبضة تويوتا باتت محكمة أكثر وأكثر على المنافسة خاصة مع انسحاب أقرب الملاحقين أوت تاناك سائق هيونداي، الذي عانى من انزلاق وانثقاب.

ومع شروق الفجر وبداية المرحلة الثالثة لليوم، نجح تييري نوفيل بتحقيق أول فوز له في إحدى المراحل خلال الرالي.

وعانى الفائز بالرالي في العام الماضي خلال بداية الحدث، لكن مع وصوله للمرحلة العاشرة وجد نوفيل نفسه من جديد ليسجل زمناً أسرع بـ 42.2 ثانية من أوجييه، ليطبق على المركز الثالث ضمن الترتيب العام الذي يحتله روفانبيرا.

لكن انفجار إطار تاناك أطاح بآمال هيونداي بعد فوز نوفيل بالمرحلة. وذلك بعد أن استعمل الإطار الوحيد الإضافي المتاح، لينتهي اليوم بالنسبة للإستوني.

ومع المرحلة الأخيرة في اليوم، عادت تويوتا بقوة لتتصدر المرحلة وهذه المرة مع إيفانز الذي أحرز المركز الأول أمام أوجييه بفارق 1.3 ثانية.

لكن أوجييه ما زال يمتلك أفضلية 13 ثانية في الصدارة قبل المراحل الأربع الأخيرة.

بالمقابل، فإن وتيرة نوفيل لم تستمر خلال آخر مراحل اليوم، بالتالي بات الفارق بينه وبين روفانبيرا 7 ثوانٍ فقط.

أما المركز الخامس فيحتله داني دوردو على متن سيارة هيونداي المصنعية الثالثة.

وضمن فئة "دبليو آر سي2" فقد كان الفوز من نصيب أندرياس ميكلسين الذي يحتل المركز السابع الإجمالي، وبفارق دقيقتين و14 ثانية أمام أدريان فورمو سائق "أم-سبورت فورد فيستا".

وفي فئة "دبليو آر سي3" كان يوهان روسيل صاحب المركز الأول أمام يوان بوناتو ونيكولاس كايمين.