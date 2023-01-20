أوجييه: مونتي كارلو هو أكثر رالي أرغب الفوز به

سيشارك بطل العالم 8 مرات من جديد بشكل جزئي في موسم 2023 من "دبليو آر سي" مع فريق تويوتا حامل اللقب، حيث سيتشارك قيادة سيارة الفريق الثالثة رفقة تاكاموتو كاتسوتا.

وبعد خسارته لصالح سيباستيان لوب سائق ام-سبورت العام الماضي عندما تعرض لانثقاب حرمه من فوز محتمل في المرحلة ما قبل الأخيرة، فإن أوجييه يستهدف بالفعل الفوز في مونتي كارلو هذا العام.

ويتشارك أوجييه الرقم القياسي مع لوب بأكبر عدد انتصارات في الحدث الأسفلتي الكلاسيكي مع 8 مرات فوز.

"ما أزال متحمسًا جدًا بصراحة. إذ أنه من دواعي سروري دومًا أن أجلس خلف مقود سيارة دبليو آر سي هذه، حيث استمتعت كثيرًا العام الماضي بخوض تلك الأحداث القليلة" قال أوجييه.

وأضاف: "كان من الجيد رؤية أننا ما نزال تنافسيين وبالطبع الهدف هو البقاء على ذات المستوى هذا العام والمنافسة على بعض الانتصارات".

وتابع: "بالطبع كان رالي مونتي كارلو العام الماضي محبطًا بالنسبة لي في نهايته، حيث قدمنا راليًا قويًا وقمنا بما هو مطلوب لتحقيق الفوز، لكن الحظ العاثر ضربنا بالقرب من النهاية وكان المحبط الخسارة بهذه الطريقة".

وأكمل: "لكن ذلك جزء من الرياضة والآن نتطلع إلى الأمام. مونتي كارلو هو على الأرجح أكثر رالي أود الفوز به وأريد تحقيق الانتصار فيه لأكبر عدد من المرات، لذلك سأبذل ما بوسعي هذا العام".