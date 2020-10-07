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أوجييه لم يستسلم في سعيه لحصد لقبه السابع في "دبليو آر سي" هذا الموسم

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أوجييه لم يستسلم في سعيه لحصد لقبه السابع في "دبليو آر سي" هذا الموسم

قال سيباستيان أوجييه سائق تويوتا أنّه لم يتخلّ عن أمله بتحقيق لقبه السابع في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" هذا الموسم، بالرُغم من انسحابه المكلّف من رالي تركيا الشهر الماضي.

خسر أوجييه صدارته لترتيب السائقين لصالح زميله في تويوتا إلفين إيفانز عندما واجه مشكلة في محرّك سيارته ياريس خلال المرحلة ما قبل الأخيرة من رالي تركيا، وذلك بعد معاناته من مشاكل سابقة عندما تراجعت سيارته من الدفع الرباعي إلى الثنائي في اليوم الثاني من الحدث.

ويعني ذلك أنّ أوجييه سيتوجّه إلى رالي إيطاليا نهاية هذا الأسبوع وهو متأخّر بفارق 18 نقطة عن إيفانز، قبل جولتين من نهاية الموسم.

مع ذلك، أصرّ الفرنسي على أنّ الفرصة ما تزال قائمة لانتزاع لقب سابع ما لم تتأثّر أحداث البطولة أكثر من ذلك بتفشّي جائحة كورونا.

حيث قال: "نحن في وضع يجعل من الصعب معرفة ما سيحدث لاحقًا، كلّ الأمور غير مؤكدة. لكن وإذا ما خضنا الحدثين المُقبلين كما هو مخطط حتى الآن، عندها ستكون ما تزال هنالك 60 نقطة لحصدها، وعليه فإنّ كل شيء ممكن، وطالما هنالك فرصة حسابية قائمة (لتحقيق الفوز)، فسنواصل القتال".

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هذا ويعتقد أوجييه بأنّه يقوم بكل ما بوسعه من أجل السعي وراء تحقيق لقبه السابع في البطولة.

فقال: "أعتقد بأنّنا نقوم بعملنا اللازم حتى الآن، لم نرتكب أيّة أخطاء كبيرة هذا الموسم، وبالتأكيد نقوم بما هو ضروري للبقاء ضمن المنافسة على اللقب".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا تمتعنا بوتيرة سريعة في تركيا، وقمنا بعملنا هناك من أجل حصد نقاط جيّدة للغاية للبطولة، لكن الحظ لم يحالفنا".

واختتم: "الدافع ليس مشكلتنا بكل تأكيد، إنّه جانب يتطور مع مرور الأعوام، وليس هو ذاته عندما تنافس على أول لقب لك أو عندما تنافس على البطولة السابعة، لكنّني لا أواجه مشكلة مع الحافز مطلقًا".

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