أوجييه لا يريد "مرتبة مميّزة" في صفوف تويوتا

ستدخل تويوتا الموسم الجديد بتشكيلة جديدة بالكامل إثر انضمام إلفين إيفانز وكالي روفانبيرا إلى أوجييه القادم من سيتروين لموسم 2020.

وآثر الفريق عدم تجديد عقدَي ياري-ماتي لاتفالا وكريس ميك لموسمٍ كامل، بينما انتقل حامل لقب 2019 أوت تاناك إلى هيونداي.

وبالرغم من حقيقة أنّ روفانبيرا سيكون ناشئًا بعد ترقيته من فئة "دبليو آر سي 2" وامتلاك إيفانز لفوزٍ يتيم في البطولة، قال أوجييه أنّه لم يتقدّم بأيّ طلبٍ ليكون السائق الأوّل في تويوتا أو أن يحصل على أيّة معاملة تفاضليّة على حساب زملائه الجدد.

وقال الفرنسيّ: "مقاربتي لبداية الموسم لن تكون في التفكير في حصولي على مساعدة من قبل زميليّ، هدفي دائمًا هو التركيز على نفسي والقيام بأفضل عملٍ ممكن".

وأضاف: "لم أطلب مطلقًا في بداية الموسم الحصول على أيّ مرتبة مميّزة، نستحقّ جميعًا ذات الفرصة في بداية الموسم".

وأكمل: "وبالاعتماد على ما قد يحدث مع تقدّم العام، فإنّ الاستراتيجيّة قد تحدث في النصف الثاني من الموسم. لكنّنا نحتاج للتركيز على أنفسنا واستخراج الأفضل من الفريق في النصف الأوّل".

من جانبه قال إيفانز أنّه سيكون من الخطأ الافتراض بأنّه سيلعب دور مساعد أوجييه عندما ينطلق الموسم الجديد في مونتي كارلو الشهر المقبل.

وكان الويلزي زميلًا لأوجييه خلال فترة نجاحات الفرنسيّ في صفوف فريق "ام-سبورت" موسمَي 2017 و2018، وتخلّى عن بعض المراكز مرارًا أو استُخدم لمساعدة حظوظ أوجييه للظفر باللقب.

وقال إيفانز: "فيما يتعلّق بي فإنّنا نبدأ الموسم على قدم المساواة ويعود الأمر لي لتقديم الأداء. سنرى ما سيُقدّمه النصف الثاني من الموسم، لكن لأكون صادقًا فإنّني أركّز فقد على بذل أفضل جهدٍ ممكن".

وأضاف: "تاريخيًا ركّز فريق تويوتا على منح سائقيه فرصًا متكافئه وأنا واثقٌ من استمرار تلك المقاربة".

وأردف: "أحتاج للتركيز على ما أقوم به وعدم التفكير في أشياء أخرى. لا أفكّر في فرص الفوز بهذا الرالي أو ذلك، لا توجد راليات معيّنة مُستهدفة، والأمر ذاته بالنسبة للبطولة".