أوجييه سيُشارك مجدّدًا في رالي المكسيك

لم يُفصح بطل العالم ثماني مرّات عن الكثير من التفاصيل بشأن خططه لموسم 2023، لكنّه أكّد ضمن حوارٍ مع قناة "كانال +" الفرنسيّة عن مشاركته في رالي المكسيك بين 16 و19 مارس.

وتعود المكسيك إلى روزنامة البطولة هذا العام بعد غيابها في الموسمين الماضيين وانقطاع الحدث في نسخة 2020 بسبب جائحة كورونا.

ومثّل الرالي الحصوي مرتعًا خصبًا لأوجييه خلال مسيرته، وذلك بعد أن أحرز فيه ستّة انتصارات. يأتي ذلك بعد أن أحرز أوجييه رقمًا قياسيًا جديدًا بفوزه للمرّة التاسعة في رالي مونتي كارلو نهاية الأسبوع الماضي.

وسيتشارك أوجييه سيارة تويوتا الثالثة المُحقّقة للنقاط مع الياباني تاكاموتو كاتسوتا على مدار هذا الموسم، حيث سيقودها الأخير في رالي السويد الجولة الثانية قبل أن يعود إلى السيارة الرابعة في المكسيك.

وقال أوجييه في حواره: "أعتقد بأنّ الجميع يعلم أنّني لن أشارك في السويد. لكن ليس سرًا أن أعلن أنّني سأكون في المكسيك في الجولة التالية".

وأضاف: "إنّها جولة دائمًا ما استمتعت بها، وقد عادت إلى الروزنامة بعد عامين بسبب كورونا. لذا كانت خيارًا بديهيًا بالنسبة لي وللفريق".

وأكمل: "دائمًا ما قدّمت أداءً جيّدًا على الحصى في المكسيك، لذا لن يكون الانتظار طويلًا للغاية بين مونتي كارلو والرالي التالي بالنسبة لي".