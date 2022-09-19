أوجييه سيُشارك في راليي إسبانيا واليابان لإكمال موسم دبليو آر سي
سيقود سيباستيان أوجييه سيارة تويوتا ثالثة ضمن آخر جولتين من موسم 2022 من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" في إسبانيا واليابان.
يخوض بطل العالم ثماني مرّات موسمًا جزئيًا مع تويوتا هذا العام بعد تقليصه التزاماته على صعيد الراليات من أجل تمضية المزيد من الوقت مع عائلته واستكشاف فرصٍ أخرى في سباقات السيارات الرياضيّة ضمن بطولة العالم للتحمّل.
نتيجة لذلك تشارك أوجييه سيارة تويوتا الثالثة هذا الموسم مع إيزابيكا لابي وشارك الأخير في سبعة من أصل الراليات الـ 13.
وأشار أوجييه إلى أنّه سيُشارك في أربعة أو خمسة راليات كحدٍ أقصى، حيث سيُشارك للمرّة الرابعة في رالي نيوزيلندا نهاية الشهر. لكنّ إعلان اليوم أكّد مشاركته في كلٍ من إسبانيا واليابان كذلك، وهو ما سيرفع إجمالي مشاركاته إلى 6 راليات.
وأصبح الفرنسي متاحًا للمشاركة في الرالي الأخير في اليابان الذي يتضارب موعده مع جولة البحرين للتحمّل، وذلك بعد اختياره كذلك عدم خوض موسم "دبليو إي سي" بأكمله.
وكان أوجييه قد تواجد على منصّة التتويج في الراليات الثلاث التي شارك فيها هذا الموسم حتّى الآن.
كما أكّد الإعلان أنّ لابي قد شارك في آخر جولاته لهذا الموسم ضمن رالي اليونان مطلع هذا الشهر.
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