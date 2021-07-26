أوجييه سيُساعد تويوتا قدر الإمكان على تطوير سيارة 2022

من المقرر أن يقلّص بطل العالم سبع مرات ومتصدر الترتيب العام الحالي للسّائقين الفرنسي سيباستيان أوجييه التزاماته في بطولة العالم للراليات في عام 2022 ، مع احتمال أن يخوض برنامجاً جزئياً في البطولة العالمية التي تستعد العام المقبل للترحيب بالسيارات الهجينة الجديدة وفق قوانين "رالي1".

أعلن أوجييه عن رغبته في البقاء ضمن مجموعة تويوتا العام المقبل وعن إمكانية أن يتعاون مع الصانع الياباني للدفاع عن ألوانه في بطولة العالم للتحمل "دبليو إي سي".

وفي حين لم يكشف عن خططه المستقبلية لعام 2022، يؤكد أوجييه أنه يعتزم اختبار سيارة تويوتا الجديدة "جي آر ياريس رالي1" ووضع خبرته بتصرف الفريق لمساعدته على تطوير السيارة الجديدة.

وتعمل تويوتا، على غرار هيونداي و"أم ـ سبورت"، على تطوير سيارة هجينة جديدة هذا العام قبل كشف النقاب عنها في عام 2022.

خلال هذه المرحلة، يجري الصانع الياباني تجاربه مع سائق الـ "دبليو آر سي" والتجارب يوهو هانينن، وهو الوحيد الذي جلس حتّى الآن خلف مقود سيارة "جي آر ياريس رالي1".

"نعم، في مرحلة ما أعتقد أنني سأختبر السيارة (الجديدة) من أجل تكوين وجهة نظر عنها وأيضًا لمحاولة مساعدة الفريق من خلال الخبرة التي أتمتع بها" قال أوجييه، وتابع: "لأن خطتي هي البقاء مع هذا الفريق وأي شيء أفعله في العام المقبل، فأنا ما زلت أرغب في مساعدتهم قدر المستطاع".

وأضاف: "بالتأكيد سأقوم بذلك (باختبار السيارة) ولكن في الوقت الحالي لا يوجد أي موعد محدد لذلك".

وأردف قائلاً: "إذا كنت على حق، فقط يوهو (هانينن) هو الذي قاد هذه السيارة حتّى الآن"، و"أعتقد أن الفريق يعمل بجهد وهناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به باستخدام هذه التكنولوجيا الجديدة. أعتقد أنه ستكون هناك ستة أشهر مزدحمة للفريق ليكون جاهزًا للموسم المقبل".

في المقابل، أكد مدير فريق تويوتا، الفنلندي ياري ـ ماتي لاتفالا، أن تطوير سيارة تويوتا ياريس الجديدة يسير في الموعد المحدد مع التخطيط لمزيد من الاختبارات في الأسابيع المقبلة.

وتابع: "لقد كنّا نعمل ونختبر مع الوحدات الهجينة وكل شيء يسير وفقًا للخطة مع السيارة النموذجية".

وأضاف: "يجب أن نكون مستعدين قريبًا لاستخدام السيارة مع المواصفات المطابقة للقوانين الجديدة في المستقبل القريب".

و بات "أم ـ سبورت" البريطاني لصاحبه مالكولم ويلسون، الشهر الماضي، أوّل فريق يطلق مفهوم سيارة "رالي1" عبر كشف النقاب عن طراز "فورد بوما" الجديد خلال مهرجان غودوود للسرعة.