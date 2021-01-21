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دبليو آر سي / أخبار

أوجييه: روزنامة بعددٍ كافٍ من الراليات في 2021 هي "الأمر الأهم"

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أوجييه: روزنامة بعددٍ كافٍ من الراليات في 2021 هي "الأمر الأهم"

قال سيباستيان أوجييه سائق تويوتا ضمن بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" أن "الأمر الأهم" هو تواجد عدد كافٍ من الجولات ضمن الروزنامة، وسط تواصل موجات فيروس كورونا.

تفوق الفرنسي على زميله إلفين إيفانز ليحرز لقبه السابع في 2020، لكن وبعد مجموعة من التأجيلات والإلغاءات بسبب الجائحة، بات الموسم المؤلف من سبع جولات الأقصر في البطولة.

وسرت بعض المخاوف حيال إمكانية إلغاء جولة مونتي كارلو الافتتاحية لموسم 2021 بسبب تصاعد أرقام الإصابات في أوروبا، بعد أن خسر رالي السويد موقعه في الروزنامة لشهر فبراير/شباط، لكن الحدث سيقام وفق المقرر تحت بروتوكولات مشددة.

وتمّ تبديل موقع السويد لصالح رالي فنلندا، بينما سيتواجد رالي بلجيكا بديلاً عن بريطانيا.

بالمقابل، لم يتمكن منظموا رالي أيرلندا الشمالية من إقناع المسؤولين المحليين بإمكانية إقامة الحدث بشكل آمن، خاصة مع تصاعد وفيات كورونا في المملكة المتحدة.

بينما سيكون هذا الموسم في البطولة الأكثر تنوعاً في الفترة الأخيرة مع تواجد كرواتيا وعودة رالي السفاري في كينيا، وكذلك رالي اليابان.

ويرى أوجييه أن تواجد جولات جديدة سيحمل معه تحديات مثيرة في المنافسات التي قد تشهد معركة على الصدارة بين عدة سائقين.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "بالتأكيد، الروزنامة تتغير بشكل متواصل، لكن الأمر الأهم هو تواجد ما يكفي من الجولات، وذلك سيكون رائعاً".

وأكمل: "بالطبع، التوجه إلى أماكن جديدة، ذلك أمر مثير وممتع".

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من جهته، وضمن مقابلة مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" صرح بيتر ثول المدير الرياضي للبطولة أن طموح المصنعين يتمحور حول إقامة 12 جولة في 2021، بالرغم من أن هناك إمكانية لإجراء تعديلات على الروزنامة بسبب الوضع العالمي الراهن.

وكان تييري نوفيل سائق هيونداي قد فاز برالي مونتي كارلو 2020، حيث يرى أهمية الإبقاء على الحدث جارياً.

فقال: "أي إلغاء في بداية موسم جديد، لن يكون أمراً جيداً على الإطلاق".

وأكمل: "لكنني أعتقد أننا الآن وضمن ظروف آمنة، سنقيم الرالي، وأنا مسرور جداً لانطلاقة رالي مونتي كارلو".

واختتم: "سيكون الموسم المقبل مثيراً للغاية. التحديات أمامنا، وأنا أتطلع قدماً للمنافسة".

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