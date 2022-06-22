أوجييه: رالي سفاري "الأكثر صعوبة" سيتمحور تمامًا حول محاولة إكماله

خاض بطل العالم 8 مرات غمار رالي كينيا في 2021 وحقق الفوز عندما عاد الحدث إلى روزنامة البطولة بعد 19 عامًا من الغياب، حيث آثر الفرنسي العودة للمشاركة مرة أخرى هذا العام على أمل الدفاع عن فوزه.

وسيقود أوجييه سيارة تويوتا جي آر ياريس الثالثة ضمن ما ستكون ثالث مشاركة له ضمن الموسم الجزئي الذي يخوضه هذا العام.

وكانت نسخة العام الماضي من رالي سفاري صعبة للغاية، حيث قاتل أوجييه ليعود من خسارته دقيقتين إلى الفوز بالحدث أمام زميله في تويوتا تاكاموتو كاتسوتا.

وقد زاد المنظمون من صعوبة نسخة هذا العام على السائقين وسياراتهم الجديدة رالي1 الهجينة، وذلك عبر إضافة مسار حصوي جديد ثالث بطول 363.44 كلم.

كما ستكون مراحل رالي هذا العام أصعب وستشهد المزيد من الرمال لتفرض تحديًا قاسيًا على المشاركين.

لذلك يرى أوجييه بأن المهمة المقبلة ستكون أصعب على الطواقم التي سيكون مطلوبًا منها اتباع مقاربة استراتيجية بارعة لخوض حدث من دون مشاكل حتى النهاية.

فقال: "يبدو الحدث حتى الآن أكثر صعوبة من العام الماضي. كان هدف المنظمين بلوغ تحدٍ أصعب على السائقين، وقد وصلوا إلى ذلك بكل تأكيد".

وأضاف: "تبدو المنافسات صعبة للغاية في بعض الأماكن وبالتأكيد سيتمحور الحدث حول محاولة إكماله وعبور العديد والعديد من المقاطع، على نحوٍ أكبر من العام الماضي".

وتابع: "سنكون أمام مهمة صعبة لإيجاد الوتيرة الصحيحة، كونه سيكون من المحبط في بعض الأوقات تقبّل خسارة الوقت، لكن ربما تكون تلك هي الاستراتيجية الصحيحة لبلوغ النهاية من دون مشاكل، وربما تساهم في إيصالك لنتيجة جيدة للغاية".