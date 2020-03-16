أوجييه: رالي المكسيك لم يكن يجب أن يقام

شدد بطل العالم ست مرات على تحفظاته حيال إقامة الحدث يوم الخميس، وذلك بالمقارنة مع البطولات الكبرى مثل الفورمولا واحد، إندي كار، ناسكار وغيرها التي ألغت سباقاتها هذه الفترة.

وبعد إحراز الفوز بفارق 27 ثانية أمام أوت تاناك، وإحرازه الفوز السادس له في المكسيك، تكلم أوجييه بشكل واضح حيال الوضع.

فقال: "قصة حبنا لرالي المكسيك تتواصل، بعد 12 عاماً على بدايتي هنا، لكن وبالنظر إلى الوضع الحالي، فإنه مختلف جداً عن غيره".

وأكمل: "بالنسبة لي، ما كان يجب أن يقام هذا الرالي. لا شيء أهم من حياة الإنسان، وكانت مخاوفي خلال عطلة نهاية الأسبوع أن نعرض حياة أصدقائنا المكسيكيين للخطر".

وتابع: "أنا آسف لأننا لم نمض المزيد من الوقت مع المتابعين، الذين لطالما رحبوا بنا هنا، لكنها كانت إجراءات وقائية ضرورية لسلامة الجميع".

وأردف: "أنا مسرور جداً بتحقيق أول فوز مع تويوتا، وكنت أود بالتأكيد حصول ذلك ضمن ظروف مختلفة كي نحتفل كلنا معاً".

واختتم: "الوقت الآن للاهتمام بأنفسنا وعائلاتنا، وآمل أن نتمكن من الخروج جميعنا وبسرعة من هذه الأزمة العالمية".