جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
دبليو آر سي رالي اليونان

أوجييه بعد أول أيام رالي اليونان: على نوفيل "التوقف عن البكاء" وتعلّم كيفية افتتاح المسار

وجّه بطل العالم 8 مرات في الراليات هجومًا لاذعًا على منافسه ضمن معركة لقب هذا الموسم.

سيباستيان أوجييه، تويوتا غازو رايسينغ

سيباستيان أوجييه، تويوتا غازو رايسينغ

الصورة من قبل: تويوتا ريسينغ

قال سيباستيان أوجييه أنه ينبغي على تييري نوفيل متصدر ترتيب بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" أن "يتوقف عن البكاء" و"أن يتعلم كيف يقود أولًا على الطريق"، وذلك بعد يوم أول افتتاحي مليء بالأحداث ضمن منافسات رالي أكروبوليس في اليونان.

أتت تعليقات أوجييه الموجهة إلى سائق هيونداي بعدما فاز بطل العالم 8 مرات بـ 3 من مراحل اليوم الـ 6، منطلقًا من المركز الثاني على المسار، خلف نوفيل، وذلك في ظل تأخره بفارق 27 نقطة فقط خلف البلجيكي ضمن ترتيب البطولة.

ورغم مشاركته الجزئية في هذا الموسم، إلا أن أوجييه سينافس الآن ضمن الجولات المتبقية لهذا الموسم من أجل تعزيز فرص تويوتا بالفوز ببطولة الصانعين، وفي الأثناء المنافسة على لقبه التاسع كذلك.

وقد ساهمت وتيرة سيارة تويوتا القوية على مسارات اليونان الحصوية القاسية في وضع أوجييه في صدارة الرالي خلال منتصف اليوم أمام أدريان فورمو سائق ام-سبورت ونوفيل، وبدا بأن أوجييه في طريقه لإكمال اليوم في الصدارة قبل أن تواجه سيارته جي آر ياريس عطلًا مشابهًا على الشاحن التوربيني كالذي واجهه زميله إلفين إيفانز في المرحلة الأولى.

اقرأ أيضاً:

وعليه تراجع أوجييه إلى المركز الرابع في نهاية اليوم بفارق دقيقتين و26.4 ثانية عن المتصدر أوت تاناك ودقيقة و41.2 ثانية خلف نوفيل.

وكان أوجييه منتقدًا شديدًا في الماضي لسلبيات افتتاح المسار، لكن منافسه على اللقب هذا الموسم نوفيل هو من أعاد فتح الجدل في تلك المسألة من جديد في لاتفيا هذا العام وهو الذي يتصدر البطولة منذ الجولة الأولى في مونتي كارلو.

وبالحديث عن يومه الأول في رالي اليونان والمشكلة المشابهة التي واجهها زميله، قال أوجييه: "من جهتي، لم أكن أعلم عن مشكلة إلفين، لقد قدت فقط سباقي بشكل طبيعي وكان شعوري جيدًا على السيارة حتى لحظة المشكلة، وقد قمنا بأفضل عمل ممكن".

وأضاف: "لقد برهنا على أن متصدر البطولة ليس بهذه السرعة بصراحة، لأنه كان الأول على المسار، ونحن كنا في المركز الثاني، ومع ذلك تمكنا من انتزاع 45 ثانية في 4 مراحل، ربما عليه أن يتوقف عن البكاء وأن يتعلم كيف يفتتح المسار".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق رالي أكروبوليس: مشاكل محرّك أوجييه تمنح صدارة مريحة لتاناك

أبرز التعليقات

سيباستيان أوجييه
More from
سيباستيان أوجييه
دبليو آر سي: أوجييه لائق بدنياً لمنافسات رالي لاتفيا

دبليو آر سي: أوجييه لائق بدنياً لمنافسات رالي لاتفيا

دبليو آر سي
دبليو آر سي: أوجييه لائق بدنياً لمنافسات رالي لاتفيا
دبليو آر سي: أوجييه يسجل رقمًا قياسيًا عبر فوزه السادس برالي البرتغال

دبليو آر سي: أوجييه يسجل رقمًا قياسيًا عبر فوزه السادس برالي البرتغال

دبليو آر سي
رالي البرتغال
دبليو آر سي: أوجييه يسجل رقمًا قياسيًا عبر فوزه السادس برالي البرتغال
دبليو آر سي: أوجييه سيعود إلى المنافسات من بوابة رالي نيوزيلندا

دبليو آر سي: أوجييه سيعود إلى المنافسات من بوابة رالي نيوزيلندا

دبليو آر سي
رالي نيوزيلندا
دبليو آر سي: أوجييه سيعود إلى المنافسات من بوابة رالي نيوزيلندا
More from
تويوتا غازو ريسينغ
رالي استونيا: إيفانز يهيمن على مجريات القسم الصباحي من يوم الجمعة

رالي استونيا: إيفانز يهيمن على مجريات القسم الصباحي من يوم الجمعة

دبليو آر سي
رالي إستونيا
رالي استونيا: إيفانز يهيمن على مجريات القسم الصباحي من يوم الجمعة
دبليو إي سي: هارتلي يمنح تويوتا قطب الانطلاق الأول في البحرين

دبليو إي سي: هارتلي يمنح تويوتا قطب الانطلاق الأول في البحرين

دبليو إي سي
البحرين
دبليو إي سي: هارتلي يمنح تويوتا قطب الانطلاق الأول في البحرين
رالي بلجيكا: ثنائي تويوتا يخشى من مخاطر انثقاب الإطارات

رالي بلجيكا: ثنائي تويوتا يخشى من مخاطر انثقاب الإطارات

دبليو آر سي
رالي بلجيكا
رالي بلجيكا: ثنائي تويوتا يخشى من مخاطر انثقاب الإطارات

أحدث الأخبار

موتو جي بي: مارتن يفوز بالسباق القصير متفوّقًا على بانيايا

موتو جي بي: مارتن يفوز بالسباق القصير متفوّقًا على بانيايا

MGP موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
موتو جي بي: مارتن يفوز بالسباق القصير متفوّقًا على بانيايا
هاميلتون يشارك رسالة عاطفية بعد آخر سباق أوروبي له بألوان مرسيدس

هاميلتون يشارك رسالة عاطفية بعد آخر سباق أوروبي له بألوان مرسيدس

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
هاميلتون يشارك رسالة عاطفية بعد آخر سباق أوروبي له بألوان مرسيدس
ريد بُل كادت أن تستخدم محركات مرسيدس بدلًا من هوندا لولا معارضة وولف

ريد بُل كادت أن تستخدم محركات مرسيدس بدلًا من هوندا لولا معارضة وولف

F1 فورمولا 1
ريد بُل كادت أن تستخدم محركات مرسيدس بدلًا من هوندا لولا معارضة وولف
موتو جي بي: بانيايا يكسر الرقم القياسي ويحرز البول بوزيشن في ميزانو

موتو جي بي: بانيايا يكسر الرقم القياسي ويحرز البول بوزيشن في ميزانو

MGP موتو جي بي
جائزة سان مارينو الكبرى
موتو جي بي: بانيايا يكسر الرقم القياسي ويحرز البول بوزيشن في ميزانو

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط