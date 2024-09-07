أوجييه بعد أول أيام رالي اليونان: على نوفيل "التوقف عن البكاء" وتعلّم كيفية افتتاح المسار

قال سيباستيان أوجييه أنه ينبغي على تييري نوفيل متصدر ترتيب بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" أن "يتوقف عن البكاء" و"أن يتعلم كيف يقود أولًا على الطريق"، وذلك بعد يوم أول افتتاحي مليء بالأحداث ضمن منافسات رالي أكروبوليس في اليونان.

أتت تعليقات أوجييه الموجهة إلى سائق هيونداي بعدما فاز بطل العالم 8 مرات بـ 3 من مراحل اليوم الـ 6، منطلقًا من المركز الثاني على المسار، خلف نوفيل، وذلك في ظل تأخره بفارق 27 نقطة فقط خلف البلجيكي ضمن ترتيب البطولة.

ورغم مشاركته الجزئية في هذا الموسم، إلا أن أوجييه سينافس الآن ضمن الجولات المتبقية لهذا الموسم من أجل تعزيز فرص تويوتا بالفوز ببطولة الصانعين، وفي الأثناء المنافسة على لقبه التاسع كذلك.

وقد ساهمت وتيرة سيارة تويوتا القوية على مسارات اليونان الحصوية القاسية في وضع أوجييه في صدارة الرالي خلال منتصف اليوم أمام أدريان فورمو سائق ام-سبورت ونوفيل، وبدا بأن أوجييه في طريقه لإكمال اليوم في الصدارة قبل أن تواجه سيارته جي آر ياريس عطلًا مشابهًا على الشاحن التوربيني كالذي واجهه زميله إلفين إيفانز في المرحلة الأولى.

وعليه تراجع أوجييه إلى المركز الرابع في نهاية اليوم بفارق دقيقتين و26.4 ثانية عن المتصدر أوت تاناك ودقيقة و41.2 ثانية خلف نوفيل.

وكان أوجييه منتقدًا شديدًا في الماضي لسلبيات افتتاح المسار، لكن منافسه على اللقب هذا الموسم نوفيل هو من أعاد فتح الجدل في تلك المسألة من جديد في لاتفيا هذا العام وهو الذي يتصدر البطولة منذ الجولة الأولى في مونتي كارلو.

وبالحديث عن يومه الأول في رالي اليونان والمشكلة المشابهة التي واجهها زميله، قال أوجييه: "من جهتي، لم أكن أعلم عن مشكلة إلفين، لقد قدت فقط سباقي بشكل طبيعي وكان شعوري جيدًا على السيارة حتى لحظة المشكلة، وقد قمنا بأفضل عمل ممكن".

وأضاف: "لقد برهنا على أن متصدر البطولة ليس بهذه السرعة بصراحة، لأنه كان الأول على المسار، ونحن كنا في المركز الثاني، ومع ذلك تمكنا من انتزاع 45 ثانية في 4 مراحل، ربما عليه أن يتوقف عن البكاء وأن يتعلم كيف يفتتح المسار".