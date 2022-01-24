أوجييه: "القدر" هو ما حسم المعركة الطويلة مع لوب في رالي مونتي كارلو

بدا بطل العالم 8 مرّات أوجييه في طريقه لتحقيق فوزه التاسع برالي مونتي كارلو قبل تعرضه لانثقاب على الإطار الأمامي الأيسر قبل مرحلة من النهاية، وهو ما قلب تقدمه في الصدارة بفارق 24.6 ثانية أمام لوب إلى تأخّر بفارق 9.5 ثانية.

وقدّم أوجييه التأدية الأفضل في الرالي على الأرجح ضمن المرحلة الأخيرة ليقلّص أفضلية لوب إلى 0.5 ثانية، لكنّه تلقّى عقوبة 10 ثوانٍ جرّاء انطلاقته المبكرة ليحطّم ذلك آماله بالفوز بعد معركة ضارية امتدت لأربعة أيام.

وبالرُغم من خيبة أمله بحلوله ثانيًا، لكنّ سائق تويوتا - الذي يشارك بشكل جزئي هذا الموسم - يعتقد أن بمقدوره الشعور بالاعتزاز بعد المعركة الملحمية مع لوب بطل العالم 9 مرات.

فقال: "يالها من معركة ويالها من متعة جعلت ذلك الرالي محفورًا في الذاكرة إلى الأبد واستثنائيًا جدًا بالنسبة لي".

وأضاف: "لم نخرج منتصرين نهاية هذا الأسبوع، لكنني أعتقد أن علينا إبقاء رؤوسنا مرفوعة ومواصلة رسم الابتسامة على شفاهنا لأننا قمنا بالعمل المطلوب والقدر لم يكن في صفنا اليوم".

وتابع: "لا زلت أبتسم واستمتعت كثيرًا بتلك المعركة، لذلك عليّ القول أحسنتما صُنعًا لسيب (لوب) وإيزابيل (غالميتش، ملّاحته)، كان من دواعي سروري خوض تلك المعركة في مواجهتهما".

وأكمل: "بصراحة لم يكن هنالك ما يمكنني فعله لتفادي ما حدث. حاولت أن أكون حريصًا، ولكن ما حدث قد حدث. بيد أن الأمر الوحيد الذي يُشعرني بالغضب هو أنه مر أكثر من عام منذ علمنا بأن ذلك الإطار ضعيف جدًا ولا أفهم لماذا لم تكن هنالك ردّة فعل على ذلك".