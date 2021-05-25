أنهى إيفانز رالي البرتغال، الجولة الرابعة من بطولة العالم للراليات، في الصدارة متقدماً بفارق 28.3 ثانية عن الإسباني داني سوردو سائق هيونداي، بينما تأخر حامل اللقب أوجييه بفارق 55.3 ثانية في المركز الثالث.

وسمحت هذه النتيجة للسائق إيفانز بتضييق الخناق على زميله أوجييه متصدر ترتيب السائقين إلى نقطتين (79 مقابل 77)، مما يعني أن الأخير سيتوجب عليه مرة جديدة أن يلعب دور مفتتح المسارات في رالي إيطاليا ساردينيا الأسبوع المقبل.

قال أوجييه: "لا أحب عندما لا أكون قادرًا على القتال من أجل المراكز الأولى، ولكن هذا كان متوقعًا نوعًا ما كوني وصلت إلى هنا (البرتغال) في صدارة البطولة وتوجب عليّ افتتاح المسارات، لذلك فعلنا ما في وسعنا".

وتابع: "في النهاية، أحرزنا المركز الثالث بفارق كبير جداً عن داني وإلفين، وأعتقد حقًا أنه حتى لو كنت قد قدمت أداءً مثاليًا، كنت سأكون أقرب، لكنني غير قادر على القتال معهما (من أجل الفوز) بسبب مركزي على المسار".

وألمح أوجييه إلى أنه لم يكن سعيدًا داخل هيكل سيارته "تويوتا ياريس" على المسارات البرتغالية، مما أدى إلى ارتكابه لبعض الأخطاء وإهدار الوقت على مدار الأيام الثلاثة. وقد دعا فريقه علنًا إلى مضاعفة جهوده استعدادًا للمنافسات المقبلة في ساردينيا الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يكون التهديد من بطل العالم 2019 الإستوني أوت تاناك وزميله في فريق "هيونداي" البلجيكي تييري نوفيل، أكبر بعد انسحاب كلاهما من رالي البرتغال بسبب تضرر جهاز التعليق على متن سيارتيهما. ورغم ذلك، عادا إلى المنافسات يوم الأحد واحتلا المركزين الأول والثاني في مرحلة "باور ستايج" لكسب خمس وأربع نقاط توالياً.

وأردف أوجييه قائلاً: "هناك أشياء نحتاج إلى فهمها والعمل عليها لنكون أكثر حدة في ساردينيا".

وتابع: "صراحة، أنا سعيد لأني في صدارة البطولة. من الجيد دائمًا أن تكون الأوّل. لا أحد يريد افتتاح المسارات في ساردينيا ولكن حصدنا النقاط والمسؤولية تقع على عاتق منافسي للحاق بي".

وستحصل الفرق المشاركة في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" في عام 2021 على 30 يومًا لإجراء التجارب، لمساعدة السائقين على فهم بشكل أفضل الإطارات الجديدة التي طورتها شركة بيريللي.

ومع ذلك، قررت تويوتا عدم السفر إلى جزيرة البحر الأبيض المتوسط حيث لم يسبق للصانع الياباني أن أحرز اللقب.

وأوضح مدير الفريق السائق السابق ياري ـ ماتي لاتفالا، صاحب أفضل النتائج مع للفريق الياباني في ساردينيا في عامي 2016 و 2017 "نحن مقيدون بأيام الاختبار ويتم احتسابها ليوم واحد لكل سائق".

وختم قائلاً: "الآن ، بالطبع ، لدينا جولة جديدة في كينيا (رالي سفاري كينيا) وكنا نركز عليها أكثر. كنا نظن أن ساردينيا والبرتغال أحداث متشابهة مع معايير ضبط موحدة للراليين، في محاولة منا لبذل المزيد من الجهد من أجل كينيا، الرالي الجديد للجميع".