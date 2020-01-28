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دبليو آر سي / رالي مونتي كارلو / أخبار عاجلة

أوجييه افتقر "للمعرفة" بمدى الحدود القُصوى لسيارته تويوتا في رالي مونتي كارلو

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أوجييه افتقر "للمعرفة" بمدى الحدود القُصوى لسيارته تويوتا في رالي مونتي كارلو
28-01-2020

أقرّ سيباستيان أوجييه بأنّ أحد الأسباب التي ساهمت في خسارته الفوز برالي مونتي كارلو نهاية الأسبوع الماضي تمثّل في افتقاره "المعرفة" بمدى الحدود القُصوى الذي تتمتّع به سيارته تويوتا ياريس في بطولة العالم للراليّات "دبليو آر سي".

حلّ بطل العالم في الراليّات ستّ مرّات أوجييه ثانيًا بفارق 12.6 ثانية خلف الفائز تييري نوفيل ضمن الجولة الافتتاحية لموسم 2020، ليضع حدًا لسلسلة انتصارات تعود إلى 2014.

وعلى الرُغم من قوله بأنّه لم يشعر بالراحة للضغط بقوة ضمن ملاحقته لنوفيل، لكنّه عزّز رصيد نقاطه بحلوله بمركز الوصافة متقدمًا على زميله بالفريق إلفين إيفانز، حيث وصف تلك النتيجة "بالواعدة".

فقال: "يؤسّس ذلك بشكل جيّد لبقية الموسم، وذلك بسبب المناخ الجيّد داخل الفريق والشعور الإيجابي الذي خالجني خلف مقود السيارة".

وأضاف: "حتّى بالرُغم من أنّه سيتعيّن علينا تقديم أداء أفضل بعض الشيء في الجولات المُقبلة، لكنّ الوتيرة كانت حاضرة ولا يُمكن إنكار قدرات سيارة ياريس".

وتابع: "بالطبّع كان هنالك شعور بسيط بخيبة الأمل عبر رؤية سلسلة الانتصارات بهذا الحدث تنتهي، لكنّ النتيجة كانت إيجابية للغاية عمومًا كي نستهلّ بها الموسم وهذا ما يجب أن نخرج به من هذه الجولة".

وأكمل: "ما افتقرته كان مستوى المعرفة بالسيارة الذي كان ليسمح لي بالضغط للحدود القُصوى بعض الشيء ضمن ظروف المنافسة في هذا الرالي، وربما المخاطرة أكثر بعض الشيء، لكنّني لست الشخص الذي يستعجل الأمور عندما لا يشعر بها. إذ لا يجب أن ننسى بأنّ ذلك هو السباق الأوّل مع هذه السيارة ولا نملك بعد الكثير من الخبرة على متنها".

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في المقابل أشار أوجييه أنّ الحادثة العنيفة التي تعرّض لها حامل اللقب أوت تاناك - ضمن مشاركته الأولى مع هيونداي منتقلًا من تويوتا - يوم الجمعة كانت دليلًا على أنّه مقاربته المتحفّظة صحيحة.

فقال: "ما حدث عزّز اعتقادي في استراتيجيتي المعتادة بالبقاء ضمن منطقة راحتي والوثوق بما أشعر به".

واختتم: "نحن مسرورون بأنّهما (تاناك وملّاحه مارتن) خرجا سالمين من تلك الحادثة، إذ لا نطيق الانتظار كي نخوض منافسة في مواجهتهما من جديد ضمن الرالي المُقبل".

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