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أوجييه اعتقد أنّ رالي كرواتيا انتهى بعد حادث المرور

اعتقد الفائز برالي كرواتيا سيباستيان أوجييه بأنّ راليه انتهى بعد أن كان بطل العالم في الراليات سبع مرّات طرفاً في حادث مرور صبيحة اليوم الختامي.

أوجييه اعتقد أنّ رالي كرواتيا انتهى بعد حادث المرور

أظهر مقطع فيديو للحادثة اصطدام سيارة أخرى بجهة الملّاح لسيارة أوجييه تويوتا ياريس عندما كان بصدد تغيير المسار الذي كان يسير عليه على الطريق المزدوج.

ولم يُسفر الحادث عن إصابات خطيرة، بالرغم من أنّ أوجييه كشف خلال المؤتمر الصحفي بعد انتهاء الرالي بأنّه عانى من ألام في الظهر في المراحل الأربع الأخيرة للحدث الذي أقيم على الطرقات الاسفلتية.

"صراحةً كان التأثير نفسياً، كانت تلك صدمة كبيرة في الصباح عندما حصل ذلك" قال أوجييه.

وأضاف: "تأذّى ظهري بعض الشيء، كانت اصطداماً قوياً. أوّلاً، أنا سعيد بأنّ لا أحد تأذّى والطرف الآخر في الحادث كان سليماً أيضاً واقتصر الضرر على السيارة فقط، لكن صراحةً، في تلك اللحظة اعتقدت أنّ الرالي انتهى بالنسبة لي".

وأكمل: "من حسن الحظّ أنّ الاصطدام حدث بشكل مباشر على واحدة من أقوى نقاط قوّة السيارة حيث كان الضرر سطحياً. خلف ذلك، كانت العجلة مستقيمة، ولم يتضرّر قفص الحماية، وحتّى الرغوة التي تحمي الباب كانت لا تزال موجودة، لذا لم تتأثر السلامة".

وتابع: "تسرّب أحد السوائل فقط داخل قمرة القيادة، واضطرّ جوليان لارتداء نظارات وقاية لأنّ الغبار كان يدخل في عينيه، لكن أجل، كان يوماً صعباً بالنسبة لنا – وسريع التقلّب".

وأردف: "أنا سعيد جداً لعدم تأذّي أيّ أحد هذا الصباح، لكن بالطبع كان هناك بعض الارتباك في خضم اللحظة لأنّنا ناقشنا المسألة برمّتها ومنحنا رجال الشرطة البيانات لكن المشكلة الأكبر هي أنّ رجال الشرطة لا يتكلمون الإنجليزية".

واستطرد: "لذا، لم يكن الأمر سهلاً وفي مرحلة ما قال أحدهم ’’تستطيعون الذهاب‘‘، وربّما لم يكن بقية زملائه واثقين من ذلك. سنقوم بتوضيح الأمر مرّةً أخرى".

واستدرك: "قطعاً لستُ شخصاً يفرّ بعد الحادثة. تحقّقت أوّلاً من أنّ كلّ شيء على ما يرام، وسلّمت رخصة القيادة – وكلّ شيء – نحن مسرورون اليوم بأنّ الضرر اقتصر على السيارة فقط وسنقوم بإصلاح ما نحتاج إصلاحه الليلة".

 

ومن جهته أخبر مدير أوجييه المراسلين بأنّه لا يعتقد أنّه ستكون هناك أيّة تداعيات على خلفية الحادث الذي انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

"كما قال سيباستيان الأهمّ هو عدم تضرّر أيّ شخص، لذا كلّ شيء على ما يرام من تلك الناحية" قال ياري-ماتي لاتفالا.

واختتم: "قد نكون في حاجة لمناقشة ذلك مع المنظمين قليلاً لكنّني واثق بتسوية كلّ شيء".

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