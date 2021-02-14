أمام تاناك "مهمّة كبيرة" للتغلّب على تويوتا في رالي فنلندا

تجهّز تاناك للجولة المقبلة من البطولة من خلال المشاركة في رالي أوتيبا الشتويّ وسيطر على المنافسات بعد أن كان الأسرع في جميع المراحل في طريقه لتحقيق الفوزو بفارق نصف دقيقة.

وقال تاناك: "كان راليًا متطلّبًا للغاية بالنسبة إلينا في المجمل. واجهنا ظروفًا ثلجيّة طوال اليوم وسأقول بأنّ الظروف مشابهة للغاية لاختبارات لابلاند التي أجريناها في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر".

وأضاف: "كانت هناك بعض الطرقات الضيّقة السريعة وبعض الأقسام المتعرّجة المليئة بالمطبّات، لذا حصلنا على معلومات جيّدة بالتأكيد".

ومثّل هذا الفوز الخامس لتاناك على أرضه مع هيونداي منذ الصيف الماضي، وربّما كان هذا الأهمّ في ظلّ محاولة بطل 2019 التعافي من خيبة أمل رالي مونتي كارلو الافتتاحي.

إذ للعام الثاني على التوالي اضطرّ الإستوني إلى الانسحاب من الجولة الافتتاحيّة في موناكو وتعقّدت الأمور أكثر بعد تلقيه حظرًا من المشاركة في حدثٍ نتيجة قيادته سيارته بثلاثة عجلات للعودة إلى محطّة الصيانة.

وبالرغم من أنّ تحضيراته لرالي فنلندا تسير على نحوٍ جيّد إلّا أنّه يعتقد بأنّه لا يزال أمامه الكثير من العمل لتقليص الفجوة مع تويوتا.

وقال حيال ذلك: "أمامنا هذين الأسبوعين للتحضير للجولة المقبلة والتأكّد من أنّ كلّ شيء جيّدٌ للرالي كوننا نعلم أنّنا سنُواجه منافسة شرسة من تويوتا في لابلاند".

وأضاف: "سيكون متطلّبًا للغاية. لا تزال تنتظرنا مهمّة كبيرة قبل الوصول إلى لابلاند".