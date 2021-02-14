دبليو آر سي
دبليو آر سي
آر
دبليو آر سي
رالي مونتي كارلو
21 يناير
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
دبليو آر سي
رالي كرواتيا
22 أبريل
الحدث التالي خلال
66 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي البرتغال
20 مايو
الحدث التالي خلال
94 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي إيطاليا
03 يونيو
الحدث التالي خلال
108 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي كينيا
24 يونيو
الحدث التالي خلال
129 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي إستونيا
15 يوليو
الحدث التالي خلال
150 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي فنلندا
29 يوليو
الحدث التالي خلال
164 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي بلجيكا
13 أغسطس
الحدث التالي خلال
179 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي بريطانيا
19 أغسطس
تمّ الإلغاء
آر
دبليو آر سي
رالي تشيلي
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
206 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي إسبانيا
14 أكتوبر
الحدث التالي خلال
241 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
دبليو آر سي
رالي اليابان
11 نوفمبر
الحدث التالي خلال
269 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
دبليو آر سي / أخبار عاجلة

أمام تاناك "مهمّة كبيرة" للتغلّب على تويوتا في رالي فنلندا

المشاركات
التعليقات
أمام تاناك "مهمّة كبيرة" للتغلّب على تويوتا في رالي فنلندا

قال أوت تاناك أنّ أمامه "مهمّة كبيرة" للتواجد في موقعٍ يُخوّله الفوز برالي فنلندا ضمن بطولة العالم للراليا "دبليو آر سي".

تجهّز تاناك للجولة المقبلة من البطولة من خلال المشاركة في رالي أوتيبا الشتويّ وسيطر على المنافسات بعد أن كان الأسرع في جميع المراحل في طريقه لتحقيق الفوزو بفارق نصف دقيقة.

وقال تاناك: "كان راليًا متطلّبًا للغاية بالنسبة إلينا في المجمل. واجهنا ظروفًا ثلجيّة طوال اليوم وسأقول بأنّ الظروف مشابهة للغاية لاختبارات لابلاند التي أجريناها في وقتٍ سابقٍ من هذا الشهر".

وأضاف: "كانت هناك بعض الطرقات الضيّقة السريعة وبعض الأقسام المتعرّجة المليئة بالمطبّات، لذا حصلنا على معلومات جيّدة بالتأكيد".

ومثّل هذا الفوز الخامس لتاناك على أرضه مع هيونداي منذ الصيف الماضي، وربّما كان هذا الأهمّ في ظلّ محاولة بطل 2019 التعافي من خيبة أمل رالي مونتي كارلو الافتتاحي.

إذ للعام الثاني على التوالي اضطرّ الإستوني إلى الانسحاب من الجولة الافتتاحيّة في موناكو وتعقّدت الأمور أكثر بعد تلقيه حظرًا من المشاركة في حدثٍ نتيجة قيادته سيارته بثلاثة عجلات للعودة إلى محطّة الصيانة.

وبالرغم من أنّ تحضيراته لرالي فنلندا تسير على نحوٍ جيّد إلّا أنّه يعتقد بأنّه لا يزال أمامه الكثير من العمل لتقليص الفجوة مع تويوتا.

وقال حيال ذلك: "أمامنا هذين الأسبوعين للتحضير للجولة المقبلة والتأكّد من أنّ كلّ شيء جيّدٌ للرالي كوننا نعلم أنّنا سنُواجه منافسة شرسة من تويوتا في لابلاند".

وأضاف: "سيكون متطلّبًا للغاية. لا تزال تنتظرنا مهمّة كبيرة قبل الوصول إلى لابلاند".

إكستروم يتجه للعودة إلى "دبليو آر سي" في رالي فنلندا

المقال السابق

إكستروم يتجه للعودة إلى "دبليو آر سي" في رالي فنلندا
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل دبليو آر سي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم

2
فورمولا 1

تحليل: لماذا ستكون الفورمولا واحد "عدائية للغاية" مع قوانين المحرك الجديدة؟

3
كروس كانتري

الاستعدادات تتكثف لانطلاق باها دبي الدولي 2021

4
دبليو آر سي

أمام تاناك "مهمّة كبيرة" للتغلّب على تويوتا في رالي فنلندا

34دقيقة
5
فورمولا 1

مرسيدس تعترف بمواجهتها لـ "بعض المشاكل" في محرّكها لموسم 2021

أحدث الأخبار
أمام تاناك "مهمّة كبيرة" للتغلّب على تويوتا في رالي فنلندا
دبليو آر سي

أمام تاناك "مهمّة كبيرة" للتغلّب على تويوتا في رالي فنلندا

34د
إكستروم يتجه للعودة إلى "دبليو آر سي" في رالي فنلندا
دبليو آر سي

إكستروم يتجه للعودة إلى "دبليو آر سي" في رالي فنلندا

11-02-2021
رالي مونتي كارلو: أوجييه يُحقّق الفوز الخمسين في مسيرته
دبليو آر سي

رالي مونتي كارلو: أوجييه يُحقّق الفوز الخمسين في مسيرته

24-01-2021
أوجييه يتصدر ثلاثية تويوتا في رالي مونتي كارلو بعد انسحاب تاناك
دبليو آر سي

أوجييه يتصدر ثلاثية تويوتا في رالي مونتي كارلو بعد انسحاب تاناك

23-01-2021
تاناك: خطأ في الاستطلاع تسبّب في الانسحاب من رالي مونتي كارلو
دبليو آر سي

تاناك: خطأ في الاستطلاع تسبّب في الانسحاب من رالي مونتي كارلو

23-01-2021
أحدث ملفات الفيديو
أهم مجريات رالي مونتي كارلو 2021 04:33
دبليو آر سي
25-01-2021

أهم مجريات رالي مونتي كارلو 2021

رالي مونتي كارلو: أهم مجريات 03:30
دبليو آر سي
25-01-2021

رالي مونتي كارلو: أهم مجريات "باور ستيج"

رالي مونتي كارلو: أهم مجريات المرحلتين 12 و13 01:51
دبليو آر سي
25-01-2021

رالي مونتي كارلو: أهم مجريات المرحلتين 12 و13

أهم مجريات المرحلة العاشرة من رالي مونتي كارلو 01:51
دبليو آر سي
24-01-2021

أهم مجريات المرحلة العاشرة من رالي مونتي كارلو

أوكون في رالي مونتي كارلو 2021 01:38
دبليو آر سي
24-01-2021

أوكون في رالي مونتي كارلو 2021

الأكثر شعبية اليوم

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم

تحليل: لماذا ستكون الفورمولا واحد "عدائية للغاية" مع قوانين المحرك الجديدة؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: لماذا ستكون الفورمولا واحد "عدائية للغاية" مع قوانين المحرك الجديدة؟

الاستعدادات تتكثف لانطلاق باها دبي الدولي 2021
كروس كانتري كروس كانتري / أخبار عاجلة

الاستعدادات تتكثف لانطلاق باها دبي الدولي 2021

أمام تاناك "مهمّة كبيرة" للتغلّب على تويوتا في رالي فنلندا
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار عاجلة

أمام تاناك "مهمّة كبيرة" للتغلّب على تويوتا في رالي فنلندا

مرسيدس تعترف بمواجهتها لـ "بعض المشاكل" في محرّكها لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تعترف بمواجهتها لـ "بعض المشاكل" في محرّكها لموسم 2021

أحدث الأخبار

أمام تاناك "مهمّة كبيرة" للتغلّب على تويوتا في رالي فنلندا
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار عاجلة

أمام تاناك "مهمّة كبيرة" للتغلّب على تويوتا في رالي فنلندا

إكستروم يتجه للعودة إلى "دبليو آر سي" في رالي فنلندا
دبليو آر سي دبليو آر سي / أخبار عاجلة

إكستروم يتجه للعودة إلى "دبليو آر سي" في رالي فنلندا

رالي مونتي كارلو: أوجييه يُحقّق الفوز الخمسين في مسيرته
دبليو آر سي دبليو آر سي / تقرير القسم

رالي مونتي كارلو: أوجييه يُحقّق الفوز الخمسين في مسيرته

أوجييه يتصدر ثلاثية تويوتا في رالي مونتي كارلو بعد انسحاب تاناك
دبليو آر سي دبليو آر سي / تقرير المرحلة

أوجييه يتصدر ثلاثية تويوتا في رالي مونتي كارلو بعد انسحاب تاناك

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.