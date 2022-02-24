ألبين تكشف عن طموحاتها لدخول "دبليو آر سي" ورالي داكار

يملك الصانع الفرنسي تاريخًا غنيًا في الراليات بعد أن شارك في "دبليو آر سي" بسيارته "آي110" الأيقونيّة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي. وعاد بالفعل إلى المنافسات مؤخّرًا عبر نسخة رالي من نموذجه الجديد "آي110" الذي يُسمح له بالمنافسة في فئة "آر-جي تي".

وبحديثه إلى مجموعة مختارة من وسائل الإعلام خلال حدث إطلاق سيارة ألبين للفورمولا واحد مطلع هذا الأسبوع، قال لوكا دي ميو الرئيس التنفيذي لرينو أنّ ألبين مهتمّة بالعودة إلى "دبليو آر سي" من خلال سيارة كهربائيّة.

وأشارت التقارير الصادرة من فرنسا إلى أنّ سيارة ألبين "آي5" الجديدة قد تُوفّر نموذجًا تبني عليه العلامة سيارة لبطولة "دبليو آر سي" في المستقبل.

ولم يُفصح دي ميو عن الكثير حول أيّ خططٍ متعلّقة برالي داكار، والذي عرف انضمام آودي كأحدث المصنّعين في النسخة الأخيرة في يناير الماضي.

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"أنا مهتمٌ باستكشاف ذلك، سنرى إن كنّا قادرين على إيجاد الظروف المناسبة للمشاركة في بطولة العالم للراليات، لكنّني أريد فعل ذلك بسيارة كهربائيّة، وهو ما ليس ممكنًا في الوقت الحاضر. كما أنّني أريد دخول معترك داكار" قال دي ميو وفقًا لتقارير من وسائل إعلام فرنسيّة.

ولا تسمح "دبليو آر سي" حاليًا باعتماد سيارات كهربائيّة بالكامل، بالرغم من أنّ البطولة هذا العام اتّخذت خطوتها الأولى في تلك الوجهة من خلال اعتماد قوانين "رالي1" المبنيّة حول السيارات الهجينة.

وكان روبرت ريد نائب الرئيس الجديد لـ "فيا" قد قال لوسائل الإعلام، بما فيها موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قد قال بأنّ هناك عددًا من الخيارات المتاحة أمام "دبليو آر سي" بالنسبة للدورة المقبلة من القوانين، بما فيها الانتقال إلى سيارات كهربائيّة أو تعمل بالهيدروجين.