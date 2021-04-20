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دبليو آر سي / رالي كرواتيا / أخبار

أدامو يحذّر من "قلق" السائقين بسبب ظروف رالي كرواتيا

قال أندريا أدامو مدير فريق "هيونداي موتورسبورت" أنه لا يريد أن يشعر سائقوه بالقلق من ترتيب الانطلاق في رالي كرواتيا الدولي المقرر الأسبوع المقبل (22-25 نيسان/إبريل).

أدامو يحذّر من "قلق" السائقين بسبب ظروف رالي كرواتيا

من المتوقع أن تهطل الأمطار بالتزامن مع إقامة رالي كرواتيا الدولي، الجولة الثالثة من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" للعام الحالي، ومقره في العاصمة زغرب في أوّل حدث يقام على مسارات معبدة هذا العام.

ومن المحتمل أن يتساقط المطر على الرغم من أن الرالي يقام في فصل الربيع، لذا من الأفضل أن تنطلق الفرق من مقدمة الترتيب في ظل ظروف مناخية جيدة.

ولكن في الراليات المقامة على مسارات إسفلتية، لا تصب فوائد ترتيب الانطلاق من المراكز الأولى في مصلحة بعض السائقين بخلاف ما يحصل في الراليات التي تقام على مسارات حصوية. 

فالسيارات التي تنطلق من المراكز الأولى على مسارات متسخة، تجعل الظروف أصعب على السيارات خلفها، بدلاً من "تكنيس" أو تنظيف الطرقات كما يحصل على المسارات الحصوية.

وسينطلق سائق فريق "تويوتا غازو" الفنلندي كالي روفانبيرا متصدر ترتيب السائقين من المركز الاوّل في اليوم الافتتاحي، فيما سيكون سائق "هيونداي آر20 دبليو آر سي" البلجيكي تييري نوفيل ثاني المنطلقين. وينطلق زميلاه الإستوني أوت تاناك وغريغ برين من المركزين الخامس والسادس توالياً.

ويجد أدامو نفسه مرتاحاً لهذا الترتيب على الرغم من انطلاق طاقمين من فريقه خلف ثلاثي سائقي مصنع ياريس وهم هاري روفانبيرا والفرنسي سيباستيان أوجييه وإلفين إيفانز. 

قال أدامو: "نحن نواجه ما لدينا ونستخرج الأفضل منه"، مضيفاً: "لا فائدة من الشعور بالتوتر بشأن هذه الاشياء".

وتابع: "في سان ريمو (الأسبوع الماضي) كانت التجارب جيدة لجميع الأطقم وأنا سعيد لذلك. لقد كانت التحضيرات جيدة لكرواتيا حيث تمكن السائقون من اختبار الأنواع الثلاثة لإطارات بيريللي في ظل ظروف مناخية متبدلة".

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ونجح تاناك في الفوز بلقب رالي "أركتيك" فنلندا الدولي، فيما وصل نوفيل ثالثاً، ما سمح لـ "هيونداي" بتقليص الفارق مع فريق تويوتا إلى 11 نقطة في ترتيب الصانعين.

ويحرص أدامو على الحفاظ على هذا التقدم، لذا قال: "شهد رالي ’أركتيك’ فنلندا الدولي عودة إلى المستوى الذي نتوقعه من أنفسنا كفريق. الآن، علينا أن ننقل هذا الزخم إلى كرواتيا وأبعد من ذلك".

وختم قائلاً: "إنه لأمر حيوي أن نقدّم أداءً قوياً باستمرار على جميع المسارات والأسطح هذا العام من أجل أن ندافع عن لقبنا مرة جديدة، لذا علينا أن نتأقلم بسرعة مع هذه المراحل المجهولة وأن نكون على وتيرة سريعة منذ البداية".

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خيار سيارة رالي "هجينة " في "دبليو آر سي" سيضمن المستقبل الفوري لـ "أم ـ سبورت"

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