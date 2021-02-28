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السابق / تاناك يتصدر وأوجييه ينسحب في اليوم الثاني من رالي فنلندا الدولي
دبليو آر سي / رالي فنلندا / أخبار عاجلة

أدامو: سيكون من الغباء أن يُخاطر تاناك بخسارة رالي فنلندا الدولي

أطلق مدير فريق "هيونداي" أندريا أدامو تصريحا ناريا اعتبر فيه أن سائقه الاستوني أوت تاناك متصدر ترتيب رالي فنلندا الدولي، سيكون من الغباء لو قرر أن يخاطر في اليوم الثالث الأخير للمنافسات ويخسر المركز الأوّل.

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أدامو: سيكون من الغباء أن يُخاطر تاناك بخسارة رالي فنلندا الدولي

يتصدر تاناك مع ملاحه مارتن يارفويا على متن "هيونداي آي20 كوب دبليو آر سي" رالي "أركتيك" فنلندا، الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات للعام الحالي، متقدماً بفارق 24,1 ثانية عن أقرب منافسيه كالي روفانبيرا (تويوتا ياريس دبليو آر سي) قبل انطلاق منافسات اليوم الثالث الأخير من الرالي.

ونجح بطل العالم 2019 في إحكام قبضته على المركز الأوّل بعدما سجل أسرع الأوقات في 3 مراحل خاصة بالسرعة من المراحل الست لليوم الثاني، ولم يعد يبتعد عن فوزه الأوّل في عام 2021 سوى بمرحلتين.

وفي حال فاز تاناك برالي فنلندا، فسيعود إلى دائرة المنافسة على اللقب العالمي بعد بداية مخيبة للآمال في رالي مونتي ـ كارلو الشهر الماضي حين اضطر للانسحاب، إضافة إلى قرار لجنة الحكام بفرض عقوبة حرمانه من خوض جولة من البطولة مع وقف التنفيذ على خلفية قيادة سيارته على 3 إطارات.

ونذكر أن تاناك هو أول إستوني يحرز اللقب العالمي، كما بات أول سائق غير فرنسي ينهي هيمنة الثنائي سيباستيان لوب وسيباستيان أوجييه على البطولة منذ أحرز الأول اللقب 9 مرات والثاني ست مرات توالياً، وتحديداً منذ عام 2004.

وقال أدامو: "أعتقد أنه سيكون من الغباء في حال قرر أن يخاطر كثيراً".

وتابع: "أريد القول أنه لم يكن يوماً سيئاً (الثاني) لنا مع بقاء تاناك في الصدارة وعودة (تييري) نوفيل للصراع على مركز على منصة التتويج. كان من الجميل رؤية الأداء الذي قدماه".

وعلى غرار سائقي الصدارة، عانى تاناك من استهلاك الإطارات في هذا الرالي المتطلب والذي يقام على مسارات ثلجية وفي ظل حرارة متدنية، خصوصا خلال المرور الثاني في المراحل الخاصة.

وشرح تاناك أهمية ما يحصل للإطارات قائلاً: "استخدمنا جميع الإطارات التي بحوزتنا، لذا تعلق الأمر خلال فترة ما بعد الظهر (المرور الثاني) بكيفية المحافظة عليها، القيادة بأمان وعدم ارتكاب الأخطاء".

وأضاف: "في الصباح ضغطنا قليلاً ومن ثم خلال مراحل بعد الظهر كان من المهم أن نعتمد القيادة النظيفة"، و"المرحلة الأخيرة كانت متعبة للإطارات ولم تكن سهلة، ولكن بالنسبة لنا لم تكن هناك حاجة (للمخاطرة). كان من المهم إنهاء اليوم".

وما زال فريق "هيونداي" ضمن دائرة المنافسة على المركزين الأول والثاني في الترتيب العام بعدما نجح نوفيل الثالث في تقليص الفارق بينه وبين سائق "تويوتا غازو ريسينغ" الشاب روفانبيرا صاحب المركز الثاني إلى 1,8 ثانية.

وتراجع الويلزي غريغ برين (تويوتا) الذي عانى من عامل افتتاح المسارات كونه انطلق من المركز الثاني في بعض مراحل اليوم الثاني، للمركز الرابع في الترتيب العام الموقت، في وقت صعد النروجي أوليفر سولبيرغ (هيونداي) نجل بطل العالم بيتر سولبيرغ، للمركز السادس في أوَل مشاركة له في بطولة العالم للراليات، خلف إلفين إيفانز(تويوتا ياريس) الخامس.

عندما سُئل عن سولبيرغ الابن قال أدامو: "لم نقرر أن يشارك معنا في بطولة العالم للراليات بسبب توفر سيارة. بل فعلنا ذلك لأننا اعتقدنا انه سيحقق نتيجة جيدة".

وتابع: "بالطبع، لو سألتني سابقاً (قبل الرالي)، لم أكن سأراهن على أنّه سيقوم بما فعله منذ المرحلة الثانية".

واختتم قائلاً: "كانت إجابتي الطبيعية ستكون: أتوقع أن يرفع مستوى قيادته وسرعته مع تتابع المراحل. هو بالتأكيد ينتقل من مرحلة سريع إلى أسرع علماً أن انطلاقته كانت سريعة جداً".

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