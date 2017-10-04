رالي كروس: بيجو ستكمل موسم 2018 مع سيباستيان لوب

انضمت بيجو إلى منافسات رالي كروس في 2014 تحت اسم "بيجو هانسن" وبالشراكة مع فريق كينيث هانسن، وأحرزت اللقب في 2015 مع سيارتها "208 دبليو آر أكس".

وعقب الشكوك التي أحاطت بمستقبل العلامة الفرنسية في البطولة، أصدرت بيجو تصريحاً اليوم الأربعاء أوضحت فيه أنّ "طموحها العالمي" في الرالي كروس يتناسب مع نمو أعمالها خارج أوروبا، وبالتالي فإنها مستعدة لدعم إدخال فئة كهربائية ضمن السلسلة.

حيث جاء في البيان على لسان جان-فيليب إيمباراتو المدير التنفيذي للعلامة التجارية: "العلامة التجارية مستعدة لدعم نمو طراز ’إي-دبليو آر أكس’ كجزء من خطتها التقنية، والتي تهدف إلى إنتاج 80 بالمئة من الطرازات بنسخة كهربائية بحلول 2023".

وأكمل: "ترغب العلامة كذلك بالانخراط في تحدٍ جديد مع فكرة وضعها ضمن تصنيف خاصّ للطاقة، لكن وفي الوقت نفسه إنشاء رابط قويّ ومتميز مع الزبائن الجدد والجيل الشابّ. تعتبر ’إي – دبليو آر أكس’ مثالية لهذه الفئة".

وأضاف: "سيقوم ممثلنا سيباستيان لوب بدعمنا ضمن هذه المغامرة الجديدة. الهدف لموسم 2018 سيتمحور حول الفوز باللقب. ولهذا، فإننا نقوم بتقوية عملية التطوير من قبل ’بيجو سبورت’ إضافة إلى دراسة نظام إدارة الرياضة والذي أدخلته عائلة هانسن منذ عام 2014".

ولم تتمّ الإشارة إلى استمرار التعاون مع "هانسن موتورسبورت" أم لا، أو هوية السائق الذي سيزامل لوب في الفريق للموسم المقبل.

وكان تيمي هانسن هو شريك لوب لهذا الموسم، إذ قاد لصالح فريق "بيجو-هانسن" منذ إطلاقه.

كما شاركت العلامة الفرنسية بسيارة ثالثة مع كيفن هانسن بطل موسم 2016 والذي قاد السيارة بمواصفات العام الماضي.

من جهته قال لوب: "إنها فرصة رائعة، أن أشارك ضمن التجربة ’الكهربائية’ الجديدة، وأن أكون أكثر قرباً إلى جمهوري في الرالي كروس".

واختتم: "أتطلع قدماً إلى اكتشاف خبايا هذا التحدي الجديد".