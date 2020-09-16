إلغاء جولة البرتغال في رالي كروس

كان المقرر أن يقام الرالي في بلدة "مونتاليغري" على مدار يومي 11-12 أكتوبر المقبل، ضمن روزنامة موسم 2020 المعدلة.

وكان المنظمون قد أعلنوا في وقت سابق من الشهر الماضي أنهم سيقيمون المنافسات من دون جمهور، لكن وبسبب الارتفاع المتصاعد في عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرتغال، تم إعلان إلغاء الحدث.

حيث جاء في تصريح من منظمي الرالي: "على ضوء المخاوف العالمية الحالية حيال تفشي مرض ’كوفيد-19’، والوضع الصحي الحالي في البرتغال، إضافة إلى القوانين الجديدة من قبل السلطات المختصة التي دخلت حيز التنفيذ يوم 15 سبتمبر، والتي تؤثر على حرية السفر والتنقل إضافة إلى حظر التجمعات، فإن جولة البرتغال من رالي كروس لموسم 2020 لن تقام للأسف هذا العام".

وأكد المنظمون أنهم يستعدون للترحيب بالمشاركين والجمهور في جولة موسم 2021 المقبل.

وبسبب الإلغاء ستصبح جولة إسبانيا التالية، جولة مزدوجة، مثل الجولات الثلاث الأولى للموسم في السويد، فنلندا ولاتفيا.

وتتجه البطولة نحو جولة بلجيكا بعد إسبانيا، بينما من المقرر أن تقام الجولة الختامية في نوربورغرينغ منتصف شهر ديسمبر، حيث ستكون تلك الاستضافة الأولى للحلبة الألمانية.