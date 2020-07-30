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رالي كروس / أخبار عاجلة

إلغاء جولة أبوظبي من بطولة رالي كروس العالمية

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إلغاء جولة أبوظبي من بطولة رالي كروس العالمية
30-07-2020

كان من المفترض أن تستضيف أبوظبي الجولة العاشرة من موسم 2020 في رالي كروس، لكن تمّ تعليقها نظراً للأزمة العالمية التي تسببت بها جائحة فيروس "كورونا".

صدر بيان عن حلبة ياس مارينا، جاء فيه: "على ضوء المخاوف الصحية العالمية المتنامية إزاء تفشي جائحة مرض ’كوفيد-19’، فلن تتمّ للأسف إقامة جولة أبوظبي في رالي كروس التي كانت مقررة يومي 30-31 أكتوبر/تشرين الأول على حلبة ياس مارينا".

وأكمل البيان: "صحة وسلامة جميع المشاركين الأولوية القصوى ضمن هذه الظروف الاستثنائية. نحن نتطلع قدماً للترحيب بجميع السائقين، الفرق والجمهور في حلبة ياس مارينا ضمن هذا الحدث العالمي، خلال موسم 2021".

وكانت حلبة ياس مارينا قد دخلت روزنامة البطولة كجولة افتتاحية موسم 2019، وكانت تستعد لاستضافة جولة مزدوجة في موسم 2020، لكن تم خفضها إلى جولة واحدة مرة أخرى تزامناً مع تحويل جولات السويد، فنلندا ولاتفيا إلى جولات مزدوجة.

ويعني هذا الإعلان أنه ستكون هناك فترة فراغ تقارب الشهرين ضمن الروزنامة قبل الجولة قبل الختامية في إسبانيا والجولة النهائية في نوربورغرينغ شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل.

 

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