هيونداي تعلن برنامجها المصنعي لفئة "إل أم دي أتش" تحت علامة "جينيسيس"

قامت هيونداي بتطوير نموذج لفئة "إل أم دي أتش" للمشاركة في سباقات التحمل تحت علامتها الفخمة "جينيسيس".

وكان موقعنا "موتورسبورت.كوم" قد توقّع هذه الخطوة بالفعل، قبل أن تقوم العلامة الكورية بتأكيد ذلك عبر بيان نُشر على قنوات التواصل الاجتماعي لكن دون أية تفاصيل حيال المواعيد الزمنية.

ولم يتم التوضيح بعد إن كان البرنامج الجديد تحت إشراف منشأة هيونداي في ألمانيا المسؤولة عن مشاركة العلامة في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، وهذا ما يعني أنها ستُشرف على برنامجي "دبليو إي سي" وإيمسا.

علاوة على ذلك، لم يتم الكلام حول التزام هيونداي بمستقبلٍ في "دبليو آر سي" لما بعد الموسم المقبل، حيث ستدخل القوانين التقنية الجديدة حيّز التنفيذ في 2026.

وجاء في البيان، بعنوان "جينيسيس تدخل عالم سباقات التحمل":

"سيضيف برنامج ’إل أم دي أتش’ محطة جديدة في ملفّ مشاركات هيونداي في سباقات المحركات".

وأكمل البيان: "منذ التأسيس في 2012، شاركت هيونداي موتورسبورت في ’دبليو آر سي’ و’تي سي آر’".

وأردف: "جينسيس، العلامة الفاخرة ضمن مجموعة هيونداي، ستضيف عالم سباقات التحمل إلى نشاطاتها في مجال سباقات السيارات".

ويبدو أن هيونداي تستعد لدخول مغامرتها الجديدة بدءاً من 2026.

ومن المعلوم أن العلامة الكورية تمتلك علاقة شراكة مع المصنّع الفرنسي "أوريكا" (وهو أحد أربعة مصنعين مرخصين لتطوير هياكل ’إل أم دي أتش’) من أجل تصميم وصناعة السيارة التي ستشارك بها.

أما محرك الاحتراق الداخلي فسيتم تطويره من قبل هيونداي، ومن المتوقع كذلك أن تدخل كشريك مع أحد الفرق الحالية.