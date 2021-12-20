نصر سائق الفورمولا واحد السابق يتصدر تشكيلة بورشه لفئة "ال ام دي اتش"

تم تأكيد مشاركة نصر وكاميرون العام المقبل، وذلك عقب كشف بورشه عن برامجها المقررة ضمن رياضة السيارات لموسم 2022.

وكانت التكهنات تشير بشدة إلى اسمَي نصر وكاميرون للمشاركة مع بورشه التي تمتلك برنامجاً تسابقياً في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، وآخراً في بطولة إمسا ويذر تيك للسيارات الرياضية.

وبدت خطوة ضمّ نصر سائق ساوبر السابق في الفورمولا واحد، والذي نجح بحسم لقبه الثاني هذا الموسم في بطولة "إمسا"، منطقية تماماً.

Porsche Motorsport LMDh Photo by: Porsche Motorsport

أما كاميرون فكان جزءاً من فريق بينسكي لثلاث سنوات، وأحرز الفوز بلقب "إمسا" في 2019 مع خوان بابلو مونتويا، ومن ثم واصل علاقته مع علامة هوندا وماير شانك ريسينغ لهذا العام.

وكانت بورشه قد عينت مديراً جديداً لبرنامجها في "ال ام دي اتش"، وهو أورس كوراتل، الذي عمل مع ساوبر لأكثر من عشرين عاماً، حيث سيترقى إلى منصب جديد، بعد أن تولى الإدارة اللوجستية لبرنامج 919 كمدير للعمليات.