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مونزا وكيالامي تنضمّان إلى موسم 2020-2021 من روزنامة "دبليو إي سي"

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مونزا وكيالامي تنضمّان إلى موسم 2020-2021 من روزنامة "دبليو إي سي"
12-12-2019

ستنضمّ حلبة كيالامي الجنوب أفريقية إلى روزنامة بطولة العالم للتحمّل في الموسم المقبل.

ستستضيف الحلبة الواقعة قرب العاصمة جوهانزبورغ سباق ستّ ساعات في السادس من فبراير 2021 كجزء من روزنامة معدّلة للبطولة تضمّنت كذلك إقامة سباقٍ في مونزا للمرّة الأولى منذ إعادة إحياء البطولة في 2021.

وقال جيرار نوفو رئيس البطولة: "تُعدّ كيالامي حلبة تاريخيّة، وهي مكانٌ مدهش يملك قصّة طويلة مع عالم سباقات السيارات الرياضيّة".

وأضاف: "حظيت بفرصة زيارة الحلبة قبل بضعة أسابيع وقد قام القائمون عليها بعملٍ مذهل لإعادة تشييدها".

وسيكون سباق 2021 الأوّل لحلبة كيالامي في بطولة العالم للسيارات الرياضيّة منذ 1984.

أمّا جائزة جنوب أفريقيا الكبرى فقد استُضيفت لآخر مرّة على الحلبة في 1993 ضمن إحياء للسباقٍ لعامين فقط في روزنامة البطولة.

وبالنسبة لسباق مونزا، المُجدول في الرابع من أكتوبر/تشرين الأوّل، فسيكون بمثابة بديلٍ لجولة شنغهاي.

وقال نوفو أنّه كان من المهمّ للبطولة إيجاد سباقٍ ثانٍ في القارة الأوروبيّة قبل التوجّه إلى بقيّة القارات الأخرى في ظلّ تقديم فئة "ال ام هايبركار" الجديدة لموسم 2020-2021.

وأدّى انضمام مونزا إلى دفع سباق فوجي إلى نوفمبر، ولم يستبعد نوفو عودة "دبليو إي سي" إلى شنغهاي في المستقبل.

أمّا سباق سيلفرستون الافتتاحيّ فسينتقل من يوم الأحد إلى السبت وسيعود إلى 6 ساعات بدل 4 هذا العام.

ومن المخطّط أن ينتهي السباق على الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحليّ.

روزنامة 2020-2021

الموعد الحلبة
31 أغسطس - 1 سبتمبر United Kingdom سيلفرستون (التجارب التحضيريّة)
5 سبتمبر United Kingdom سيلفرستون 6 ساعات
4 أكتوبر Italy مونزا 6 ساعات
1 نوفمبر Japan فوجي 6 ساعات
5 ديسمبر Bahrain البحرين 6 ساعات
6 فبراير South Africa كيالامي 6 ساعات
19 مارس United States سبرينغ 1000 ميل
24 أبريل Belgium سبا 6 ساعات
12/13 يونيو France لومان 24 ساعة
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