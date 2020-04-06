"من الغرور" توقع روزنامة كاملة في موسم 2021 من "دبليو إي سي"

أوضح نيفو أنه ما زال من المبكر الكلام حيال تفاصيل روزنامة الموسم الجديد، ما يبدو أنه سينطلق شهر مارس/آذار المقبل بعد التخلي عن الروزنامة الشتوية.

وأشار كذلك إلى غياب أية طريقة لتوقع الحال الاقتصادية للبطولة في خضمّ الوضع العالمي الراهن جراء أزمة فيروس "كورونا" التي عصفت بالكوكب بأسره.

فقال: "لو قلت لكم أن الموسم المقبل سيشهد ثمانية سباقات تبدأ من مارس وتنتهي في نوفمبر، سأكون مجنوناً ومغروراً. ستكون هناك سباقات أقل: هناك الكثير من الخيارات وكل شيء ممكن".

وأكمل: "علينا مراقبة الوضع الحالي العالمي لبضعة أشهر: ما هو وضع الفرق والمصنعين؟ السائقين؟ وكذلك الرعاة والشركاء".

وأشار نيفو إلى نية "دبليو إي سي" إطلاق موسم 2021 بسباق سيبرينغ 1000 ميل شهر مارس/آذار المقبل مع جولة فلوريدا في بطولة "إمسا" للسيارات الرياضية.

وأكد كذلك أن ما هو مؤكد حالياً، إقامة سباق لومان 24 ساعة ضمن موعده الاعتيادي منتصف شهر يونيو/حزيران.

حيث قال: "الأمر الوحيد الأكيد حالياً هو وضع سباقي لومان وسوبر سيبرينغ ضمن الروزنامة".

وحين سُئِل إن كانت البطولة ستعود إلى سيلفرستون التي استضافت الجولة الافتتاحية لموسم 2020-2021 شهر سبتمبر/أيلول، أجاب نيفو: "ليست لدي أية فكرة".

لكنه بالمقابل شدد على أن "دبليو إي سي" ستواصل الترحال في كامل أنحاء العالم الموسم المقبل.

فقال: "حقيقة أنها بطولة عالمية، تعني أننا لسنا مثل البطولات الأوروبية، سنسافر حول العالم بالتأكيد".

وتنص قوانين الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على أن "دبليو إي سي" زيارة ثلاثة بلدان كحد أدنى، إضافة إلى ستة سباقات كحد أدنى من بينهما سباق لومان 24 ساعة.

وتمّ تأجيل جولة سبا المقررة لهذا الشهر إلى يوم 15 أغسطس/آب، بينما سيختتم سباق البحرين الثاني الموسم في 21 سبتمبر/أيلول، بديلاً عن جولة سيبرينغ.

يشار إلى أن البطولة قد تخلت عن الروزنامة الشتوية لموسم 2020-2021، وذلك نظراً للوضع العالمي الحاليّ وتفشي فيروس "كورونا".