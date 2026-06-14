تفوقت تويوتا على منافستيها في فئة السيارات الخارقة، بي إم دبليو وكاديلاك باستخدام سيارتها تي آر 010 الهجينة التي خضعت لتحديثات جذرية، لتحقق فوزاً مدوياً في سباق لومان 24 ساعة.

وحقق نيك دي فريز وكاموي كوباياشي ومايك كونواي المركز الأول على متن سيارة تويوتا رقم 7 في نهاية سباق متوتر رغم قلة الأحداث الدرامية فيه، بينما أنهت السيارة الشقيقة التي قادها برندون هارتلي وريو هيراكاوا وسيباستيان بويمي السباق في المركز الثالث.

وفصلت سيارة بي إم دبليو إم الهجينة في 8 رقم 20 بقيادة روبن فراينز ورينيه راست وشيلدون فان دير لينده بين سيارتي تويوتا، حيث حققت العلامة الألمانية أفضل ظهور لها في لومان منذ عودتها عام 2024.

ورغم أن تويوتا لم تدخل النسخة الرابعة والتسعين من السباق الفرنسي الشهير للتحمل باعتبارها من أبرز المرشحين للفوز، فإنها بقيت منافسة على الفوز طوال الساعات الأربع والعشرين.

وقامت الشركة اليابانية بمغامرة استراتيجية بعد مرور 30 دقيقة فقط على بداية السباق، عندما أدخلت سيارتيها إلى منطقة الصيانة مبكراً مع تزويدهما بكمية وقود أقل من المعتاد من أجل التفوق على المنافسين عبر استراتيجية التجاوز في منطقة الصيانة.

وعندما دخلت بقية سيارات الفئة إلى الصيانة في نهاية الساعة الأولى لإجراء الخدمة الاعتيادية، انتقلت سيارة تويوتا رقم 8 التي كانت قد انطلقت من المركز الخامس عشر إلى الصدارة، بينما قفزت سيارة تي آر 010 رقم 7 أيضاً إلى المراكز العشرة الأولى.

وخلال الليل، بقيت السيارة رقم 8 المرشح الأبرز لدى تويوتا، رغم خروج هارتلي عن المسار بعد إعادة الانطلاق الأولى خلف سيارة الأمان، بالإضافة إلى عقوبة المرور عبر منطقة الصيانة بسبب مخالفة خلال فترة الحياد الكامل على الحلبة.

لكن عندما خسرت سيارة تويوتا رقم 8 وقتاً في الصباح بسبب تغيير في تثبيت أسطوانة المكابح، تقدمت السيارة رقم 7 إلى الأمام، وإن كان بفارق ضئيل للغاية بعدما أعادت سيارة الأمان تجميع السيارات.

رقم 20 فريق بي ام دبليو ام: رينيه راست، روبن فرينز، شيلدون فان دير ليند الصورة من قبل: James Moy Photography via Getty Images

ومع استئناف السباق، برزت أربع سيارات تمثل ثلاثة مصنعين مختلفين كمنافسين واضحين على الفوز. وكانت سيارة بي إم دبليو رقم 20 تتصدر السباق أمام سيارة كاديلاك في-سيريز رقم 12 التي كانت قد خسرت وقتاً سابقاً بسبب عقوبة المرور عبر منطقة الصيانة نتيجة مخالفة خلال فترة منع التجاوز على الحلبة.

وكانت سيارة تويوتا رقم 7 في البداية تتقدم على السيارة الشقيقة في المركز الثالث، قبل أن ينجح هارتلي في التقدم بفضل توقف أسرع.

ومع خسارة سيارة بي إم دبليو رقم 20 للصدارة بسبب لفة دخول غير مثالية من روبن فراينز، اندفعت سيارتا تويوتا إلى المقدمة، حيث تجاوز كل من هارتلي ودي فريز سيارة كاديلاك التي كان يقودها نورمان ناتو.

وكانت معركة محتدمة تتشكل بين سيارتي تويوتا عندما تسبب حادث لإحدى سيارات فئة إل إم بي 2 في إعلان فترة منع التجاوز على كامل الحلبة. وكان هارتلي قد دخل إلى منطقة الصيانة بالفعل قبل ذلك، بينما دخل دي فريز لإجراء خدمة طارئة خلال هذه الفترة قبل أن يعود إلى الصيانة مرة أخرى لإجراء توقف كامل.

وعندما استؤنف السباق، كانت سيارة تويوتا رقم 7 تتصدر بأريحية، تاركة السيارة رقم 8 خلفها. ورغم التحقيق مع دي فريز بسبب اختصار جزء من المسار خلال الساعة قبل الأخيرة، فقد تمت تبرئته في النهاية من قبل الحكام، بينما أوصل كوباياشي السيارة إلى خط النهاية بفارق 11 ثانية عن أقرب منافسيه.

رقم 50 إيه إف كورسي فيراري 499 بي: انطونيو فوكو، ميغيل مولينا، نيكلاس نيلسون الصورة من قبل: Rainier Ehrhardt

وشكلت هذه النتيجة أول انتصار لتويوتا في لومان منذ عام 2022، كما أنها الفوز السادس لها إجمالاً. وسجل كل من كونواي وكوباياشي انتصارهما الثاني، بينما احتفل دي فريز بأول فوز شامل له في السباق.

وكانت سيارة تويوتا رقم 8 متأخرة عن السيارة الشقيقة مع دخول الساعة الأخيرة، لكن فراينز تعافى من خروجه السابق عن المسار وتجاوز بويمي عند منعطفات بورشه، ليرفع سيارة بي إم دبليو رقم 20 التي يتقاسمها مع راست وفان دير لينده إلى المركز الثاني.

أما سيارة كاديلاك رقم 12 التي تصدرت أجزاء مختلفة من السباق، فلم تمتلك السرعة الكافية للمنافسة على منصة التتويج في الساعات الأخيرة، كما أن فترة الحياد الكامل التي أثرت على سيارة تويوتا رقم 8 أبعدتها أيضاً عن معركة الفوز. وأنهى ناتو وويل ستيفنز ولويس ديليتراز السباق في المركز الرابع بفارق 32 ثانية.

وبحلول ساعات الفجر الأولى، أصبحت كاديلاك تعتمد فعلياً على سيارة واحدة فقط بعد تعرض السيارة الشقيقة رقم 38 التابعة لفريق جوتا المدعوم من المصنع لمشاكل في نظام التوجيه المعزز بعد الرابعة صباحاً بقليل بالتوقيت المحلي. وبعد عدة محاولات لإصلاح المشكلة، انسحبت السيارة التي كان يتشارك قيادتها سيباستيان بورديه وإيرل بامبر وجاك آيتكن. وكانت سيارة كاديلاك رقم 38 ضمن دائرة المنافسة على الصدارة حتى ذلك الحين.

وتعرضت فيراري لأول هزيمة لها في لومان منذ عودتها إلى الفئة العليا من سباقات السيارات الرياضية، حيث أنهى أليساندرو بير غويدي وجيمس كالادو وأنطونيو جيوفيناتزي السباق في المركز السادس على متن سيارة 499 بي رقم 51 التابعة للمصنع. ولم تمتلك الشركة الإيطالية الوتيرة اللازمة للمنافسة في المقدمة، كما تورط بير غويدي في اصطدام مع سيارة بروتون رقم 9 خلال الساعة الخامسة من السباق، وهي الحادثة التي تلقى بسببها عقوبة المرور عبر منطقة الصيانة.

وانسحبت سيارة فيراري رقم 50 من السباق صباح الأحد بسبب مشاكل ميكانيكية، بعد أن كانت قد خرجت بالفعل من دائرة المنافسة خلال الليل.

وأظهرت ألبين ومضات من السرعة خلال الليل، لكنها لم تتمكن سوى من تحقيق أفضل نتيجة لها بالمركز السادس عبر السيارة رقم 35 من طراز إيه 424 بقيادة فرديناند هابسبورغ وشارل ميليزي وأنطونيو فيليكس دا كوستا. وخسرت السيارة رقم 35 عدة لفات بسبب عطل في وصلة قضيب مقاومة الانقلاب الأمامي، بينما أنهى جول غونون وفريديريك ماكوفيتسكي وفيكتور مارتينز السباق في المركز العاشر.

وأنهى الأبطال المدافعون عن اللقب يي ييفي وروبرت كوبيتسا وفيل هانسون السباق في المركز السابع على متن سيارة فيراري التابعة لفريق إيه إف كورسي، بعد دخولهم إلى منطقة الصيانة خلال الدقائق الخمس عشرة الأخيرة للتزود بكمية وقود إضافية.

واحتلت سيارة كاديلاك رقم 101 التابعة لفريق واين تايلور ريسينغ، والتي قادها فيليبي ألبوكيرك وريكي تايلور وجوردان تايلور، المركز التاسع بعد تعرضها لعدة عقوبات بسبب مخالفات خلال فترات الحياد الكامل.

وكانت المشاركة الثانية لأستون مارتن في فئة الهايبركار هادئة نسبياً، حيث أنهى هاري تينكنيل وتوم غامبل وروس غان السباق في المركز التاسع على متن سيارة فالكيري إل إم إتش رقم 007. أما السيارة الأخرى التابعة للشركة البريطانية فقد أُدخلت إلى المرآب قبل أكثر بقليل من ساعة على النهاية، وأنهت السباق في المركز الرابع عشر والأخير بعد الإصلاحات.

وكما كان متوقعاً، بقيت بيجو في آخر مجموعة الهايبركار طوال السباق، رغم أن الشركة الفرنسية قدمت مرة أخرى سيارة موثوقة على مدار 24 ساعة.

وأنهت سيارة بيجو 9 إكس 8 رقم 94 بقيادة لويك دوفال ومالثه ياكوبسن وتيو بورشير السباق في المركز الحادي عشر متأخرة بأربع لفات، بينما قاد بول دي ريستا وستوفيل فاندورن ونيك كاسيدي السيارة الشقيقة رقم 93 إلى المركز الثاني عشر.

ونجحت جينيسيس في إيصال إحدى سياراتها إلى خط النهاية في أول مشاركة لها في لومان، حيث سجلت السيارة جي إم آر-001 رقم 19 بقيادة ماتيو جامينيه وبول لوب شاتان ودانييل خونكاديلا المركز الثالث عشر. وتوقفت السيارة المزودة بمحرك ثماني الأسطوانات مرتين خلال الليل بسبب أعطال ميكانيكية، لكنها تمكنت من العودة وإكمال السباق.

وفقدت العلامة التابعة لهيونداي سيارتها رقم 17 صباح الأحد عندما توقفت سيارة ماثيس جوبير بسبب عطل في نظام التعليق الأمامي الأيمن أثناء وجودها على أعتاب دخول المراكز العشرة الأولى.

"إنتر يوروبول" تحرز الفوز في فئة إل إم بي 2.. وخيبة أمل لدوكين

رقم 43 فريق إنتر يوروبول كومبيتيشن أوريكا07-جيبسون: جاكوب سميتشوفسكي، توم ديلمان، نيك يلولي الصورة من قبل: Rainier Ehrhardt

دافعت إنتر يوروبول عن لقبها في فئة إل إم بي 2 في لومان، بعدما حقق الفريق البولندي ثنائية مهيمنة في المركزين الأول والثاني.

وعبرت سيارة أوريكا رقم 43 بقيادة ياكوب شميخوفسكي ونيك ييلولي وتوم ديلمان خط النهاية متقدمة بفارق يقارب 30 ثانية على السيارة الشقيقة رقم 434 بقيادة بيجوي غارغ وريشاد دي غيروس ونيكو مولر.

وتبادلت سيارتا إنتر يوروبول المراكز خلال الساعتين الأخيرتين من السباق، قبل أن ينجح ديلمان في استعادة المركز من مولر خلال الساعة الأخيرة ثم يبتعد في الصدارة.

وبقي سائقا إنتر يوروبول يتنافسان فيما بينهما بعد انسحاب سيارة أوريكا رقم 30 التابعة لفريق دوكين بسبب مشاكل في المكابح قبل ثلاث ساعات ونصف من النهاية.

وكان جوليان أندلاور وريتشارد فيرشور ودوريان بين قد تصدروا السباق خلال معظم ساعات الليل، كما كان فيرشور لا يزال يحتل مركزاً ثانياً قوياً عندما توقفت السيارة على الحلبة بينما كانت ألسنة الدخان تتصاعد من الجهة الأمامية اليسرى.

ومع انسحاب سيارة دوكين أوريكا، أكمل إستيبان ماسون ولويس روسيه وأوليفر غراي منصة التتويج عبر سيارة أوريكا رقم 29 التابعة لفريق فوريستييه ريسينغ باي بانيس.

كورفيت تحرز لقب فئة إل إم جي تي 3

حقق فريق تي إف سبورت فوزاً مستحقاً في فئة إل إم جي تي 3، حيث انتزع جوني إدغار وبن كيتينغ ونيكي كاتسبورغ المركز الأول على متن سيارة كورفيت زد 06 جي تي 3 آر رقم 33.

ورغم أن أستون مارتن ولكزس برزتا كأبرز المرشحين في المراحل الأولى من السباق، فإن سيارة كورفيت رقم 33 شقت طريقها إلى الصدارة خلال ساعات الليل بفضل الفترات السريعة التي قدمها سائق المصنع كاتسبورغ.

وأدت سيارة الأمان الثانية إلى إلغاء تقدم كورفيت الذي بلغ دقيقتين كاملتين، بل إن سيارة أستون مارتن فانتاج رقم 23 التابعة لفريق هارت أوف ريسينغ انتزعت الصدارة قبل ثلاث ساعات من النهاية.

ومع ذلك، عاد ثلاثي تي إف سبورت إلى المقدمة بقوة خلال المراحل الأخيرة ليسجل أول انتصار لكورفيت في لومان خلال حقبة فئة إل إم جي تي 3.

واحتل جاك هوكسوورث وهادريان دافيد وتوم فان رومبوي المركز الثاني على متن سيارة لكزس آر سي إف جي تي 3 رقم 78 التابعة لفريق إيه إس بي، بعد فترات قيادة مميزة في المراحل الأخيرة من دافيد وهوكسوورث، بينما أنهت سيارة أستون مارتن رقم 23 بقيادة غراي نيويل وجوني آدم وإدواردو باريكيلو السباق في المركز الثالث.

أما سيارة أستون مارتن الشقيقة رقم 27 التي حققت مركز الانطلاق الأول بفارق ثانية كاملة بفضل سائق المصنع ماتيا درودي، فقد انسحبت من السباق قبل أقل من ثلاث ساعات على النهاية.

وانتهت سلسلة مانثي الخالية من الهزائم في فئة إل إم جي تي 3 في لومان، بعدما واجهت كلتا سيارتي بورشه 911 جي تي 3 آر التابعتين للفريق مشكلات مختلفة. فقد خرجت سيارة بورشه رقم 92 بقيادة ياسر شاهين وريكاردو بيرا وريتشارد ليتز من دائرة المنافسة خلال الساعة الثانية بسبب كسر في ذراع التوجيه، ولم تتمكن من التعافي فعلياً من تلك النكسة، لتنهي السباق في المركز الثالث عشر ضمن الفئة.

وكان جيمس كوتينغهام وتيمور بوغوسلافسكي وأيهانجان غوفين يقدمون أداءً أقوى بكثير على متن سيارة بورشه الشقيقة، قبل أن يصطدم غوفين بالحواجز عند الخروج من المنعطف المتعرج الأول صباح الأحد، وسط شكوك حول تعرض السيارة لمشكلة في نظام التوجيه.