لومان 24 ساعة: توقعات بمشاركة عدة سيارات هيدروجينية في نسخة 2029

عبّر منظموا السباق الأسطوري عن تفاؤلهم الكبير من الآراء الإيجابية إزاء القوانين التي تم وضعها لاستخدام الوقود المحايد كربونياً.

حيث أكد بيير فيون، رئيس "إيه سي أو"، أن هناك على الأقل نموذجاً واحداً يعمل بالهيدروجين سيكون ضمن نسخة 2028 من السباق الأسطوري الذي يعتبر من ضمن جولات بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"، مع توقعات بزيادة العدد إلى "اثنين أو ثلاثة أو ربما أكثر" في العام التالي.

وتكلم فيون لموقعنا "موتورسبورت.كوم" حول ذلك، فقال: "كنا نعمل على تقنيات الهيدروجين منذ عام 2018 والاهتمام من المصنعين حقيقي. في البداية كنا وحدنا في هذه الأفكار، ولكن الآن هناك زخم واضح".

وكان من المقرر دمج السيارات التي تعمل بالهيدروجين ضمن فئة السيارات الخارقة لهذا العام، ولكن سلسلة من التأخيرات لمدة عام أجلت ذلك.

وأوضح فيون أن اللوائح ستكون جاهزة لعام 2027، لكن من غير المرجح أن يظهر نموذج يعمل بهذا الوقود قبل 2028.

ومن بين الشركات المحتملة لذلك، تويوتا التي تبدو الأقرب بعد إعلان نيتها المشاركة بسيارة تعمل بمحرك احتراق داخلي يعمل بالهيدروجين، استناداً إلى نموذج سيارتها الخارقة الحالي.

من جهتها، تقوم ألبين بتقييم نفس التقنية للاستخدام في الطرق وحلبات السباق، حيث كشفت نموذج "اتش.واي4" في جولة سبا.

ألبين Hy4 الصورة من قبل: ألبين

ولم تحدد أي من الشركات المصنعة جدولاً زمنياً، ولكن هناك اهتماماً كبيراً بذلك بين معظم الشركات المصنعة ضمن فئة السيارات الخارقة.

وكشف فيون أن الهدف هو تمكين سيارات الهيدروجين من المنافسة على الفوز بالسباق بشكل كامل.

فقال: "لا توجد فائدة للمصنعين من المشاركة في فئة الهيدروجين وحدها. قد تستغرق التقنيات الجديدة عاماً أو اثنين لتصبح تنافسية تماماً، ولكن القوانين مصممة بحيث تفتح الباب أمام السيارات الهيدروجينية لتحصل على فرصة بتحقيق الفوز".

ومن المتوقع صدور إعلان مهم حول هذا الأمر في لومان الشهر المقبل، حيث سيتم تقديم النسخة الثالثة من النموذج الأولي لخلايا الوقود الهيدروجيني اتش24إيفو، التي سيتم البدء باختباراتها أوائل العام المقبل.