خسرت كاديلاك قطب الانطلاق الأول لسباق لومان 24 ساعة هذا الأسبوع بعدما تم إرسال جاك آيتكن إلى مخرج ممر الصيانة قبل الموعد المسموح به عند بداية التصفيات النهائية.

تم إخراج سيارة كاديلاك في-سيريز.آر إل إم دي إتش رقم 38 التابعة لفريق جوتا من مرآبها قبل أربع دقائق من انطلاق حصة "هايبر بول 2"، بينما كان مدير السباق قد أبلغ الفرق بأن السيارات لا يُسمح لها بالدخول إلى المسار السريع داخل ممر الصيانة إلا قبل ثلاث دقائق فقط من موعد انطلاق التصفيات النهائية.

وجاء في بيان الحكام الذي أكد العقوبة: "فشل السائق في الالتزام بتعليمات مدير السباق من خلال مغادرة مسار العمل والانضمام إلى المسار السريع قبل الحصول على الإذن للقيام بذلك."

أما العقوبة التي فُرضت نتيجة المخالفة فكانت شطب أسرع لفة سجلها آيتكن.

وأدى ذلك إلى ترقية سيارة بي إم دبليو إم هايبرد إل إم دي إتش رقم 15 التابعة لفريق دبليو آر تي بقيادة درايس فانثور إلى قطب الانطلاق الأول، بعدما كان قد سجل زمناً أبطأ من كاديلاك بخمسة أجزاء من الألف من الثانية فقط، بينما تراجع آيتكن إلى المركز العاشر والأخير ضمن المشاركين في "هايبر بول 2".

وأكد مدير فريق جوتا، ديتر غاس، أن آيتكن تم إرساله إلى نهاية ممر الصيانة قبل أربع دقائق من بداية الحصة، في حين أن التعليمات الصادرة من إدارة السباق كانت تقضي بالانتظار حتى يتبقى ثلاث دقائق فقط.

لكنه كشف أن البرنامج الإلكتروني المرتبط بالتوقيت الرسمي لإدارة السباق، والذي يستخدمه الفريق، كان يُظهر أن العد التنازلي وصل بالفعل إلى ثلاث دقائق عندما تم السماح لآيتكن بالخروج.

حيث قال غاس لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "البرنامج الذي نستخدمه نحن وبقية الفرق كان خاطئاً بشكل واضح. إنه مرتبط مباشرة بتوقيت إدارة السباق، لذلك لا نعرف كيف يمكن أن يكون مخطئاً. نظرياً، ما قمنا به كان صحيحاً لأنه كان يُظهر تبقي ثلاث دقائق."

وشدد غاس على أن آيتكن لم يحصل على "أي أفضلية على الإطلاق" من وجوده في مقدمة السيارات عند انطلاق مرحلة "هايبر بول 2"، لأنه دخل ممر الصيانة في نهاية لفة الخروج من أجل تغيير الإطارات.

وأضاف: "لم نكسب شيئاً، وهذا يجعل تقبل القرار أكثر صعوبة."

ولا يزال فريقا جوتا وكاديلاك، اللذان حققا مركز الانطلاق الأول في لومان العام الماضي عبر أليكس لين، يمتلكان سيارة في الصف الأمامي لانطلاق النسخة الرابعة والتسعين من السباق الفرنسي الشهير هذا الأسبوع.

وكان ويل ستيفنز قد صُنّف في البداية في المركز الثالث بعدما سجل زمناً أبطأ بنصف ثانية تقريباً من زميله في الفريق، قبل أن تتم ترقيته إلى المركز الثاني بعد العقوبة.