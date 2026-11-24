دبليو إي سي

لماذا انسحبت بيجو من فئة هايبركار في بطولة العالم لسباقات التحمل "دبليو إي سي"؟

مع تقليص مجموعة ستيلانتيس حضورها في رياضة المحركات، نستعرض أسباب انسحاب بيجو من بطولة العالم للتحمل وما يعنيه هذا القرار.

راشيت ثوكرال

منشور: 24-11-2026

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رقم 93 بيجو توتال إنرجي: ستوفيل فاندورن، بول دي ريستا، نيك كاسيدي

شكّل قرار بيجو الانسحاب من بطولة العالم للتحمل في نهاية عام 2026 مفاجأة كبيرة.

فقد كانت واحدة من أولى شركات صناعة السيارات الكبرى التي التزمت بلوائح الهايبركار الجديدة، إذ سجلت مشاركتها الأولى في منتصف موسم 2022، قبل ستة أشهر من انضمام الموجة التالية من المصنعين إلى الفئة.

وحتى مع استمرار النتائج دون مستوى التوقعات، حافظت بيجو على التزامها بالبطولة، ودرست العام الماضي إمكانية تطوير سيارة جديدة بالكامل لمعالجة مشاكلها التنافسية. لكنها قررت في نهاية المطاف تعديل التصميم الحالي لسيارتها 9 إكس 8، مستفيدة من قاعدة جديدة تمنح المصنعين الذين يعانون على الصعيد التنافسي فرصًا إضافية لإجراء تحديثات تطويرية استثنائية.

وكان من شأن ذلك أن يشكل ثاني عملية تعديل شاملة لسيارتها من فئة لومان هايبركار المزودة بمحرك سداسي الأسطوانات على شكل حرف "في"، بعد تحديث مماثل في حجمه عام 2024، شمل إضافة جناح خلفي والابتعاد عن مفهوم التأثير الأرضي.

وكان تطوير النسخة التطويرية الثانية من سيارة 9 إكس 8 قد بلغ مرحلة متقدمة، حيث ظهرت السيارة على الحلبة للمرة الأولى في يوليو. وكان من المقرر إجراء الاختبارات النهائية على حلبة لو كاستيليه في جنوب فرنسا، قبل نقل السيارة إلى نفق ويندشير الهوائي في منتصف ديسمبر.

وحتى خلال الجولة الختامية لبطولة العالم للتحمل في مونزا في وقت سابق من الشهر الجاري، كان موظفو بيجو يستعدون للموسم المقبل، حيث كشف مدير الفريق إيمانويل إيسنو عن خطط لاعتماد المواصفات الفنية للسيارة في يناير.

لكن بعد بضعة أسابيع فقط، قرر مجلس إدارة ستيلانتيس تقليص جميع برامج المشاركة المصنعية التي تتخذ من ساتوري مقرًا لها، مع إلغاء مشروع بطولة العالم للتحمل بمفعول فوري، ومنح سيتروين وأوبل موسمًا واحدًا فقط في الفورمولا إي قبل أن يتعين عليهما إنهاء عملياتهما.

ثيو بورشاير، فريق أوبل جي إس إي للفورمولا إي

الصورة من قبل: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

التفسير الرسمي

أوضحت ستيلانتيس في بيان صحفي أنها "تعيد توجيه أنشطتها ومواردها في رياضة المحركات نحو برامج سباقات العملاء وتطوير السيارات عالية الأداء".

ويعني ذلك التخلي عن برامج المشاركة المصنعية التي تتكبد خسائر مالية، في حين يمكن لعلامات تجارية مثل لانسيا مواصلة بيع سيارات الرالي للعملاء وتحقيق الأرباح. وستُستخدم الخبرات التقنية التي اكتسبتها ستيلانتيس من بطولة العالم للتحمل والفورمولا إي وغيرها من البطولات في تطوير "طرازات حصرية عالية الأداء لألفا روميو ومازيراتي، فضلًا عن نسخ أحدث من السيارات التي يجري إنتاجها بالفعل لدى ألفا روميو وبيجو ولانسيا وأوبل".

كما أعلنت المجموعة، التي تتخذ من هولندا مقرًا رئيسيًا لها، أن القرار يأتي في إطار خطة استراتيجية تمتد لخمس سنوات، كانت قد كشفت عنها في الأصل خلال الصيف، وتهدف إلى تعزيز النمو والربحية.

وأوضحت ستيلانتيس كذلك أنها ستعمل على "الاحتفاظ بالموظفين وإعادة توزيعهم" على أقسام أخرى من أعمالها، رغم أنه لا يزال من غير الواضح كيف ستُسند إليهم مهامهم الجديدة.

وعلى الورق، تشبه استراتيجية ستيلانتيس تلك التي اعتمدتها ألبين في البداية عندما أعلنت إغلاق برنامجها الداخلي لمحركات الفورمولا 1 في عام 2024. ففي ذلك الوقت، أعلنت إنشاء مركز "هايبرتك ألبين" الجديد في فيري، بهدف تطوير "سيارات عالية الأداء وابتكارات في مجال التقنيات المتطورة". ومنذ ذلك الحين، باعت رينو منشأة المحركات في فيري إلى مجموعة دوماري البلجيكية.

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المشاكل المالية

رغم أن ستيلانتيس لم تصرح بذلك قط بصورة مباشرة، فمن المرجح أن تكون المشاكل المالية للشركة السبب الرئيسي وراء الانسحاب المفاجئ لبيجو من بطولة العالم للتحمل. فقد انخفض سعر سهم ستيلانتيس بأكثر من 62 بالمئة هذا العام، ليجري تداوله عند 3.2 يورو فقط في اليوم الذي أُعلن فيه القرار.

وحتى مع ارتفاع الإيرادات الفصلية بشكل طفيف إلى 37.6 مليار يورو خلال الفترة الممتدة بين يوليو وسبتمبر، سجلت الشركة خسائر قاربت 500 مليون يورو. ولم يتجاوز إجمالي أرباح الأشهر التسعة الأولى من العام 217 مليون يورو.

وفي العام الماضي، سجل عملاق صناعة السيارات خسائر قياسية بلغت 22 مليار يورو، تضمنت خفضًا في القيمة الدفترية للأصول بقيمة 25.4 مليار يورو على خلفية الخطط المتعلقة بالسيارات الكهربائية. وشكّل ذلك تحولًا كبيرًا بالنسبة إلى شركة كانت قد سجلت أرباحًا قياسية تجاوزت خمسة مليارات يورو في العام السابق مباشرة.

وعكست الخسائر المفاجئة توجهًا عامًا في سوق السيارات، لكنه كان أكثر وضوحًا لدى العلامات التجارية العريقة في قطاع صناعة السيارات. فقد خصص مصنعون مثل بيجو مليارات اليوروهات للاستثمار في التقنيات الجديدة وتصميم سيارات كهربائية تستهدف شريحة واسعة من المستهلكين، ليجدوا أنفسهم مضطرين إلى تقليص خططهم وإيقاف عمليات إطلاق طرازات جديدة، مع استمرار الطلب عند مستويات أدنى بكثير من التوقعات. ولم تؤدِ المنافسة المتزايدة من تسلا والعلامات التجارية الصينية الحديثة سوى إلى تفاقم المشكلة.

وتنفذ ستيلانتيس، تحت قيادة رئيسها التنفيذي الجديد أنطونيو فيلوزا، برنامجًا واسع النطاق لخفض التكاليف بهدف إعادة الشركة إلى مسار الربحية. وقبل بضعة أشهر فقط، أعلن فيلوزا أن ستيلانتيس ستتجاوز هدفها الأصلي المتمثل في توفير ستة مليارات يورو في عام 2027. ومع إشارة التقارير إلى أن المجموعة كانت تنفق مبالغ من تسعة أرقام على مجمل برامجها في رياضة المحركات، فمن المنطقي افتراض أن القرار جاء مدفوعًا بمساعي ستيلانتيس لخفض النفقات.

وبينما كانت ستيلانتيس سابقًا واحدة من أكثر المجموعات استثمارًا في رياضة المحركات، اعتمد فيلوزا استراتيجية أكثر صرامة تستند إلى الأرقام بدلًا من العواطف. وكلما عينت إحدى كبرى شركات صناعة السيارات رئيسًا تنفيذيًا يتبنى هذه العقلية، غالبًا ما تكون برامج السباقات أولى ضحايا عمليات خفض النفقات.

النتائج المخيبة للآمال

في نهاية المطاف، من المرجح أن تكون نتائج بيجو المخيبة للآمال قد لعبت دورًا محدودًا في القرار النهائي لمجلس الإدارة. فقبل ما يزيد قليلًا على عقد من الزمن، ألغت بيجو، التي كانت آنذاك جزءًا من مجموعة بي إس إيه التي اندمجت لاحقًا مع فيات كرايسلر لتشكيل ستيلانتيس، برنامج سيارتها الهجينة الجديدة 908 قبل بضعة أشهر فقط من انطلاق الموسم الافتتاحي لبطولة العالم للتحمل.

وفي ذلك الوقت، كانت بيجو قوة أكبر بكثير في سباقات السيارات الرياضية مما هي عليه اليوم، ومع ذلك اختارت الشركة طواعية إدارة ظهرها لما كان يُعرف آنذاك بفئة لومان النموذجية الأولى.

الفائز بالسباق رقم 7 بيجو سبورت توتال بيجو 908: سيباستيان بورديه، أنتوني ديفيدسون

الصورة من قبل: Peugeot Media

وبالمثل، حققت سيتروين ودي إس نجاحًا لا بأس به في الفورمولا إي خلال الأعوام الأخيرة. وفي الواقع، كانت ستيلانتيس قد التزمت هذا العام بتأسيس فريق تشغيلي جديد بالكامل استعدادًا لدخول أوبل إلى الفورمولا إي، بعدما انسحبت العلامة الشقيقة دي إس أوتوموتيف من اتفاقها مع جاي بينسكي وغادرت البطولة.

التأثير على السائقين والموظفين

على غرار العاملين في برنامج محركات رينو السابق، يجد الموظفون أنفسهم الآن أمام خيارين في الأساس: تولي مهام مختلفة داخل الشركة ذاتها، أو البحث عن فرص في أماكن أخرى لمواصلة العمل في برامج السباقات على مستوى المصنعين.

كما كانت ستيلانتيس تضم في صفوفها العديد من السائقين من الطراز الرفيع، الذين سيتعين على الكثير منهم الآن البحث عن فرص عمل جديدة.

وسيجد الفائز بسباق لومان لويك دوفال نفسه من دون أي مقعد على الإطلاق العام المقبل، بعدما تركزت مشاركاته بصورة أساسية في بطولة العالم للتحمل منذ انتهاء عقده مع أودي في عام 2020.

وسيواصل العديد من السائقين الآخرين الذين تعاقد معهم الفريق مشاركاتهم في الفورمولا إي، بمن فيهم نيك كاسيدي وجان إريك فيرن وروبرت شفارتزمان. لكن سيتعين على كاسيدي وفيرن البحث عن جهة جديدة للتعاقد معها على المدى الطويل، نظرًا إلى ارتباطهما بعقود مع فريق سيتروين الذي سينسحب من الفورمولا إي في نهاية موسم 2027.

وسيشارك أليكس كوين وبول دي ريستا في بطولة إيمسا للسيارات الرياضية ضمن فئة لومان النموذجية الثانية، مع فريقي كراود سترايك باي إيه بي آر ويونايتد أوتوسبورتس على التوالي، لكن قرار ستيلانتيس يتركهما من دون مقعد في فئتي الهايبركار أو النماذج السياحية الكبرى، اللتين تمثلان الفئة العليا للمنافسات، في عام 2027.

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