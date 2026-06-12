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تقرير التجارب التأهيليّة
دبليو إي سي لومان 24 ساعة

كاديلاك تنتزع قطب الانطلاق في سباق لومان بفارق 0.005 ثانية أمام بي إم دبليو... ثم تخسره

محاولة متأخرة من جاك آيتكن كادت تمنح كاديلاك قطب الانطلاق الأول في سباق التحمل الفرنسي الشهير بفارق ضئيل للغاية، لكنه تراجع إلى المركز العاشر بسبب مخالفة للقوانين.

تم التحرير:
سيارة كاديلاكرقم 38 لفريق كاديلاك هيرتز جوتا: سيباستيان بوردي، إيرل بامبر، جاك أيتكن

سيارة كاديلاكرقم 38 لفريق كاديلاك هيرتز جوتا: سيباستيان بوردي، إيرل بامبر، جاك أيتكن

الصورة من قبل: جي اي بي

حصدت بي إم دبليو قطب الانطلاق الأول لسباق لومان 24 ساعة لعام 2026 على يد درايس فانثور، بعدما أُلغيت محاولة كاديلاك الأسرع بفارق خمسة أجزاء من الألف من الثانية بقرار من الحكام.

فئة هايبركار

ضمن مرحلة "هايبر بول 1"، تصدر إيرل بامبر الترتيب في منتصف الحصة بلفة قدرها 3:23.722 دقيقة على متن سيارة كاديلاك رقم 38، بينما احتلت جينيسيس المركز الثاني عبر ماتيو جامينيه في السيارة رقم 19 بزمن 3:23.965 دقيقة.

وعانت سيارتا أستون مارتن في مؤخرة الترتيب، حيث تأخر روس غن في السيارة رقم 007 بفارق 1.2 ثانية عن الصدارة، بينما كان ماركو سورينسن في السيارة رقم 009 متأخراً بفارق 1.9 ثانية. كما كانت سيارة بي إم دبليو رقم 20، وفيراري رقم 51، وكاديلاك رقم 12، التي سجلت أسرع مقطع أول، مهددة بالإقصاء.

وشهدت الدقائق الأخيرة تحسينات عديدة، حيث انتزع شيلدون فان دير لينده الصدارة بشكل مريح على متن بي إم دبليو رقم 20، متقدماً بنصف ثانية على الزمن المرجعي. لكن سرعان ما تجاوزه بامبر بزمن جديد بلغ 3:23.187 دقيقة، قبل أن يتفوق عليه أيضاً ماثيس جوبير على متن جينيسيس رقم 17 بزمن 3:23.126 دقيقة.

وبدا أن النيوزيلندي بامبر سيحسم الصدارة بزمن 3:23.091 دقيقة، لكن شارل ميليزي قفز إلى المقدمة مع ألبين رقم 35 بزمن 3:23.018 دقيقة. ولم يتجاوز الفارق بين أول سبع سيارات ثلاثة أعشار الثانية.

رقم 35 فريق ألبين: أنطونيو فيليكس دا كوستا، تشارلز ميليسي، فرديناند هابسبورغ

رقم 35 فريق ألبين: أنطونيو فيليكس دا كوستا، تشارلز ميليسي، فرديناند هابسبورغ

الصورة من قبل: JEP

أما سيارتا تويوتا فأكملتا الحصة في أسفل الترتيب، حيث تأخر كاموي كوباياشي في السيارة رقم 7 بفارق 1.25 ثانية، وريو هيراكاوا في السيارة رقم 8 بفارق 1.56 ثانية عن ميليزي.

كما فشلت ألبين رقم 36 بقيادة جول غونون، وفيراري رقم 50 بقيادة أنطونيو فوكو، وأستون مارتن رقم 007 في التأهل إلى "هايبر بول 2"، حيث تأهلت فقط أفضل عشر سيارات.

في "هايبر بول 2"، سجل درايس فانثور أسرع زمن مبكر. وحققت بي إم دبليو رقم 15 أول لفة هذا الأسبوع تحت حاجز 3:23 دقيقة بزمن 3:22.745 دقيقة.

وجعل روبن فراينز الأمر يبدو وكأنه ثنائية مؤقتة لبي إم دبليو عبر السيارة رقم 20، لكنه كان أبطأ بفارق 1.2 ثانية. ومع تبقي خمس دقائق على النهاية، لم يتمكن أي سائق آخر من الاقتراب لأقل من ثانيتين من زمن السائق البلجيكي.

وعاد فانثور ليحسن زمنه إلى 3:22.564 دقيقة، لكن جاك آيتكن سجل مقطعاً أخيراً رائعاً وانتزع مركز الانطلاق الأول بفارق 0.005 ثانية فقط على متن كاديلاك جوتا رقم 38، قبل أن يفقده لاحقاً بسبب العقوبة.

واحتل ويل ستيفنز المركز الثاني بزمن 3:23.078 دقيقة على متن كاديلاك رقم 12، متقدماً على ألبين رقم 35 بقيادة أنطونيو فيليكس دا كوستا، وبي إم دبليو رقم 20 بقيادة فراينز، وكاديلاك رقم 101 التابعة لفريق دبليو تي آر بقيادة فيليبي ألبوكيركي، وجينيسيس رقم 19 بقيادة بول لوب شاتان، حيث فصل أقل من 0.06 ثانية بين السيارات الثلاث الأخيرة.

وكانت أستون مارتن وفيراري بعيدتين عن الوتيرة عبر رومان دي أنجيليس وجايمس كالادو على التوالي، بينما تذيلت جينيسيس رقم 17 بقيادة أندريه لوترير الترتيب الأولي.

بانيس ينتزع قطب انطلاق فئة إل إم بي 2

رقم 29 سباق فورستير مع بانيس أوريكا 07 جيبسون: لويس روسيه، إستيبان ماسون، أوليفر غراي

رقم 29 سباق فورستير مع بانيس أوريكا 07 جيبسون: لويس روسيه، إستيبان ماسون، أوليفر غراي

الصورة من قبل: Emanuele Clivati | AG Photo

حقق إستيبان ماسون، سائق برنامج تويوتا الشاب، مركز الانطلاق الأول في فئة إل إم بي 2 على متن أوريكا 07 التابعة لفريق فوريستييه ريسينغ باي بانيس رقم 29.

وسجل السائق الكندي الفرنسي لفتين كانتا كافيتين للصدارة، لينهي الحصة متقدماً بفارق 0.387 ثانية على يوب فان أويتيرت في أوريكا فريق آيديك سبورت رقم 28.

وكان فان أويتيرت قد تصدر الجزء الأول من حصة "هايبر بول 2" التي امتدت 15 دقيقة، قبل أن يتراجع تدريجياً، ثم يعود في اللحظات الأخيرة ويسجل زمناً قدره 3:33.242 دقيقة ليضمن مكاناً في الصف الأمامي.

وجاء الهولندي أمام سائق الفورمولا 1 السابق جاك دوهان الذي احتل المركز الثالث قبل مشاركته الأولى في لومان.

واحتل نيك ييلولي المركز الرابع على متن سيارة إنتر يوروبول رقم 43 الفائزة بالفئة العام الماضي، متقدماً على أليكس كوين مع فريق كراود سترايك باي إيه بي آر.

وحل سائقا بورشه في فئة جي تي بي، جوليان أندلاور وكيفن إستري، في المركزين السادس والسابع مع دوكين وتي دي إس ريسينغ على التوالي، بينما اكتمل ترتيب العشرة الأوائل عبر ماتيو فاكسييفير من فريق إيه إف كورسي وريشاد دي غيروس من إنتر يوروبول رقم 343.

ولم تتمكن أي من سيارتي يونايتد أوتوسبورتس من التأهل إلى "هايبر بول 2"، لتنضما إلى فيكتور سبورت رقم 26، وسي إل إكس موتورسبورت رقم 37، وبروتون رقم 9 ضمن قائمة المودعين.

وكان فريق سي إل إكس موتورسبورت قد سجل ثاني أسرع زمن في التصفيات الافتتاحية يوم الأربعاء، لكن مايكل ينسن لم يتعافَ تماماً من دوران مبكر خلال الحصة، لينهي التصفيات في المركز الرابع عشر على شبكة الانطلاق.

أستون مارتن تتصدر فئة إل إم جي تي 3

#27 فريق هارت أوف ريسينغ أستون مارتن فانتاج AMR LMGT3: إيان جيمس، زاكاري روبيشون، ماتيا درودي

#27 فريق هارت أوف ريسينغ أستون مارتن فانتاج AMR LMGT3: إيان جيمس، زاكاري روبيشون، ماتيا درودي

الصورة من قبل: Rainier Ehrhardt

فرض فريق هارت أوف ريسينغ هيمنته على تصفيات فئة إل إم جي تي 3، حيث انتزع سائق أستون مارتن الرسمي ماتيا درودي مركز الانطلاق الأول بفارق يقارب ثانية كاملة.

وبعد حذف أول محاولة له بسبب تجاوز حدود الحلبة، عاد درودي ليسجل زمناً مذهلاً قدره 3:52.433 دقيقة ويضع أستون مارتن فانتاج جي تي 3 رقم 27 في مقدمة الشبكة.

وجاء أليسيو روفيرا ثانياً بقوة على متن فيراري 296 جي تي 3 التابعة لفريق إيه إف كورسي رقم 21، متفوقاً على سيارتي ليكسوس آر سي إف جي تي 3 التابعتين لفريق إيه إس بي بقيادة خوسيه ماريا لوبيز وجاك هوكسوورث.

واحتلت سيارتا بي إم دبليو إم4 جي تي 3 التابعتان لفريق دبليو آر تي المركزين الخامس والسادس، حيث تفوق شون جيلايل بفارق ضئيل على زميله باركر تومسون.

وحلّ دينيس مارشال سابعاً مع فيراري كيسيل، بينما احتل جوني آدم المركز الثامن على متن أستون مارتن هارت أوف ريسينغ رقم 23.

كما سجل تيمور بوغوسلافسكي تاسع أسرع زمن على متن بورشه 911 جي تي 3 آر التابعة لفريق مانثي رقم 91، بينما جاء بن تاك عاشراً مع فورد بروتون رقم 77.

وفشل سائق ويليامز السابق لوغان سارجنت في التأهل إلى "هايبر بول 2" بفارق نصف عُشر الثانية فقط، ليضع فورد موستانغ جي تي 3 التابعة لفريق بروتون رقم 88 في المركز الحادي عشر على شبكة الانطلاق.

كما لم تتمكن أي من سيارتي مرسيدس إيه إم جي جي تي 3 التابعتين لفريق آيرون لينكس من بلوغ مرحلة الحسم، حيث تأهلتا في المركزين الثاني عشر والثالث عشر، بينما ساهم دوران فرانشيسكو كاستيلاتشي في إنهاء فيراري 296 جي تي 3 التابعة لفريق إيه إف كورسي رقم 54 في المركز الرابع عشر.

لكن أبرز الغائبين عن "هايبر بول 2" كان بورشه 911 جي تي 3 متصدرة البطولة التابعة لفريق مانثي رقم 92، والتي أنهت التصفيات في المركز الخامس عشر والأخير بقيادة ريكاردو بيرا.

هايبر بول - هايبر بول 2

hp4

جميع الإحصائيات
 
المركز الفريق # قائمة السائقين السيارة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س
1
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark ك. ماغنوسن Italy ر. مارشيللو Belgium د. فانثور BMW M Hybrid V8 5

3:22.564

   242.163
2
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 Switzerland ل. ديليتراز United Kingdom و. ستيفنز France ن. ناتو Cadillac V-Series.R 5

+0.514

3:23.078

 0.514 241.550
3
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal أ. فيليكس دا كوستا France ت. ميليسي Austria ف. هابسبورغ Alpine A424 5

+1.056

3:23.620

 0.542 240.907
4
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands ر. فرينز Germany ر. راست South Africa ش. فان دير ليند BMW M Hybrid V8 5

+1.200

3:23.764

 0.144 240.737
5
Cadillac WTR HYPERCAR
101 United States ر. تايلور United States ج. تايلور Portugal ف. ألبوكيركي Cadillac V-Series.R 5

+1.214

3:23.778

 0.014 240.720
6
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France م. جامينيت France ب. شاتان Spain د. جونكاديلا Genesis GMR-001 4

+1.259

3:23.823

 0.045 240.667
7
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain أ. ريبيراس Denmark م. سورنسن Canada ر. دي أنجيليس Aston Martin Valkyrie 5

+2.165

3:24.729

 0.906 239.602
8
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy أ. United Kingdom ج. كالادو Italy أ. جيوفينازي Ferrari 499P 4

+2.517

3:25.081

 0.352 239.191
9
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany أ. لوتيرر Brazil ل. ديراني
M. Jaubert
Genesis GMR-001 4

+3.552

3:26.116

 1.035 237.990
10
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 France س. بورديه New Zealand إ. بامبر United Kingdom ج. أيتكن Cadillac V-Series.R 4

+4.301

3:26.865

 0.749 237.128
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Hypercar - Hyperpole 1 results

  

جميع الإحصائيات
 
المركز الفريق # قائمة السائقين السيارة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س
1
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal أ. فيليكس دا كوستا France ت. ميليسي Austria ف. هابسبورغ Alpine A424 7

3:23.018

   241.621
2
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 France س. بورديه New Zealand إ. بامبر United Kingdom ج. أيتكن Cadillac V-Series.R 7

+0.073

3:23.091

 0.073 241.535
3
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany أ. لوتيرر Brazil ل. ديراني
M. Jaubert
Genesis GMR-001 6

+0.108

3:23.126

 0.035 241.493
4
Cadillac WTR HYPERCAR
101 United States ر. تايلور United States ج. تايلور Portugal ف. ألبوكيركي Cadillac V-Series.R 7

+0.173

3:23.191

 0.065 241.416
5
BMW M Team WRT HYPERCAR
20 Netherlands ر. فرينز Germany ر. راست South Africa ش. فان دير ليند BMW M Hybrid V8 6

+0.228

3:23.246

 0.055 241.350
6
BMW M Team WRT HYPERCAR
15 Denmark ك. ماغنوسن Italy ر. مارشيللو Belgium د. فانثور BMW M Hybrid V8 7

+0.262

3:23.280

 0.034 241.310
7
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
12 Switzerland ل. ديليتراز United Kingdom و. ستيفنز France ن. ناتو Cadillac V-Series.R 7

+0.294

3:23.312

 0.032 241.272
8
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy أ. United Kingdom ج. كالادو Italy أ. جيوفينازي Ferrari 499P 7

+0.388

3:23.406

 0.094 241.161
9
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France م. جامينيت France ب. شاتان Spain د. جونكاديلا Genesis GMR-001 6

+0.625

3:23.643

 0.237 240.880
10
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
009 Spain أ. ريبيراس Denmark م. سورنسن Canada ر. دي أنجيليس Aston Martin Valkyrie 6

+0.973

3:23.991

 0.348 240.469
11
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom ه. تينكنيل United Kingdom ت. غامبل United Kingdom ر. غن Aston Martin Valkyrie 6

+0.986

3:24.004

 0.013 240.454
12
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy أ. فوكو Denmark ن. نيلسن Spain م. Ferrari 499P 7

+1.087

3:24.105

 0.101 240.335
13
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France ف. ماكويسكي France ج. غونون France ف. مارتينز Alpine A424 6

+1.104

3:24.122

 0.017 240.315
14
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
7 United Kingdom م. Japan ك. كوباياتشي Netherlands ن. دي فريز Toyota TR010 Hybrid 7

+1.250

3:24.268

 0.146 240.143
15
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
8 Switzerland س. بويمي New Zealand ب. هارتلي Japan ر. هيراكاوا Toyota TR010 Hybrid 6

+1.560

3:24.578

 0.310 239.779
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LMP2/GT3 - Hyperpole 2 results

hp2

جميع الإحصائيات
 
المركز الفريق # قائمة السائقين السيارة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س
1
Forestier Racing by Panis LMP2
29
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
Oreca 07 - Gibson 5

3:32.855

   230.455
2
IDEC SPORT LMP2
28 France ب. لافارغ
V. Rinicella
Netherlands ج. فان إيترت 		Oreca 07 - Gibson 6

+0.387

3:33.242

 0.387 230.037
3
NIELSEN RACING LMP2
24 Denmark د. هينماير هانسون
E. Pearson
Australia ج. دوهان 		Oreca 07 - Gibson 5

+0.655

3:33.510

 0.268 229.748
4
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
43 Poland ي. سميتشوفسكي France ت. ديلمام United Kingdom ن. يلولي Oreca 07 - Gibson 5

+0.723

3:33.578

 0.068 229.675
5
Crowdstrike Racing by APR LMP2
4 United States ج.
A. Quinn
Germany ل. هاينرش 		Oreca 07 - Gibson 6

+0.773

3:33.628

 0.050 229.621
6
DUQUEINE TEAM LMP2
30 France د. بين France ج. أندلاور Netherlands ر. فيرشور Oreca 07 - Gibson 5

+0.847

3:33.702

 0.074 229.542
7
تي دي اس رايسينغ LMP2
14
T. Lutke
Switzerland م. بيشي France ك. إستر 		Oreca 07 - Gibson 5

+0.860

3:33.715

 0.013 229.528
8
AO by TF LMP2
99 United States ب. هاييت Australia ج. ألين United States د. كاميرون Oreca 07 - Gibson 6

+1.425

3:34.280

 0.565 228.922
9
آي اف كورس LMP2
183 France ف. بيريدو France م. فاكسيفيار United Kingdom ب. بارنيكوت Oreca 07 - Gibson 5

+1.837

3:34.692

 0.412 228.483
10
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
343 United States ب. جارج France ر. دي جيروس Switzerland ن. مولر Oreca 07 - Gibson 5

+2.183

3:35.038

 0.346 228.115
11
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom ا. جيمس Canada ز. روبيشون Italy م. درودي Aston Martin Vantage AMR GT3 5

+19.578

3:52.433

 17.395 211.044
12
Vista AF Corse LMGT3
21 France ف. هيريو France س. مانن Italy أ. روفيرا Ferrari 296 GT3 Evo 5

+20.557

3:53.412

 0.979 210.158
13
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria ك. شميد Argentina خ. 		Lexus RC F GT3 4

+20.759

3:53.614

 0.202 209.977
14
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium ت. رومبوي
H. David
United Kingdom ج. هوكسورث 		Lexus RC F GT3 5

+21.014

3:53.869

 0.255 209.748
15
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom د. ليونغ Indonesia ش. غيلايل Brazil أ. فارفوس BMW M4 GT3 Evo 4

+21.546

3:54.401

 0.532 209.272
16
TEAM WRT LMGT3
69 United States أ. ماكنتوش Canada ب. طومسون
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 5

+21.800

3:54.655

 0.254 209.045
17
Kessel Racing LMGT3
74
D. Blattner
L. Patrese
D. Marschall
Ferrari 296 GT3 Evo 5

+21.822

3:54.677

 0.022 209.026
18
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
D. Barrichello
United Kingdom ج. آدم 		Aston Martin Vantage AMR GT3 4

+22.033

3:54.888

 0.211 208.838
19
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation ت. بوغوسلافسكي Turkey أ. غوفين 		Porsche 911 GT3 R 5

+22.755

3:55.610

 0.722 208.198
20
بروتون كومبيتيشن LMGT3
77 United States ا. باول United Kingdom ب. توك
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 5

+22.811

3:55.666

 0.056 208.148
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LMP2/GT3 - Hyperpole 1 results

hp1

جميع الإحصائيات
 
المركز الفريق # قائمة السائقين السيارة عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س
1
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
43 Poland ي. سميتشوفسكي France ت. ديلمام United Kingdom ن. يلولي Oreca 07 - Gibson 5

3:33.762

   229.477
2
Crowdstrike Racing by APR LMP2
4 United States ج.
A. Quinn
Germany ل. هاينرش 		Oreca 07 - Gibson 6

+0.127

3:33.889

 0.127 229.341
3
Forestier Racing by Panis LMP2
29
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
Oreca 07 - Gibson 6

+0.346

3:34.108

 0.219 229.106
4
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
343 United States ب. جارج France ر. دي جيروس Switzerland ن. مولر Oreca 07 - Gibson 6

+0.417

3:34.179

 0.071 229.030
5
تي دي اس رايسينغ LMP2
14
T. Lutke
Switzerland م. بيشي France ك. إستر 		Oreca 07 - Gibson 6

+0.780

3:34.542

 0.363 228.643
6
DUQUEINE TEAM LMP2
30 France د. بين France ج. أندلاور Netherlands ر. فيرشور Oreca 07 - Gibson 6

+0.624

3:34.386

   228.809
7
IDEC SPORT LMP2
28 France ب. لافارغ
V. Rinicella
Netherlands ج. فان إيترت 		Oreca 07 - Gibson 6

+0.850

3:34.612

 0.226 228.568
8
آي اف كورس LMP2
183 France ف. بيريدو France م. فاكسيفيار United Kingdom ب. بارنيكوت Oreca 07 - Gibson 7

+1.027

3:34.789

 0.177 228.380
9
AO by TF LMP2
99 United States ب. هاييت Australia ج. ألين United States د. كاميرون Oreca 07 - Gibson 6

+1.083

3:34.845

 0.056 228.320
10
NIELSEN RACING LMP2
24 Denmark د. هينماير هانسون
E. Pearson
Australia ج. دوهان 		Oreca 07 - Gibson 7

+1.378

3:35.140

 0.295 228.007
11
يونايتد أوتوسبورتس LMP2
22
L. Rasmus
Switzerland ج. سوسي Denmark م. جنسن 		Oreca 07 - Gibson 6

+1.748

3:35.510

 0.370 227.616
12
يونايتد أوتوسبورتس LMP2
222 Brazil د. شنايدر United Kingdom ب. هانلي United Kingdom أ. جارفيس Oreca 07 - Gibson 6

+1.926

3:35.688

 0.178 227.428
13
VECTOR SPORT LMP2
26 Ireland ر. كولين
V. Lomko
Brazil ب. فيتيبالدي 		Oreca 07 - Gibson 7

+2.220

3:35.982

 0.294 227.118
14
CLX Motorsport LMP2
37
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
Oreca 07 - Gibson 5

+3.657

3:37.419

 1.437 225.617
15
بروتون كومبيتيشن LMP2
9 Germany ج. ريد
K. Ota
H. King
Oreca 07 - Gibson 6

+3.156

3:36.918

   226.138
16
Heart of Racing Team LMGT3
27 United Kingdom ا. جيمس Canada ز. روبيشون Italy م. درودي Aston Martin Vantage AMR GT3 5

+19.404

3:53.166

 16.248 210.380
17
TEAM WRT LMGT3
32 United Kingdom د. ليونغ Indonesia ش. غيلايل Brazil أ. فارفوس BMW M4 GT3 Evo 5

+19.575

3:53.337

 0.171 210.226
18
Manthey DK Engineering LMGT3
91
J. Cottingham
Russian Federation ت. بوغوسلافسكي Turkey أ. غوفين 		Porsche 911 GT3 R 6

+19.799

3:53.561

 0.224 210.024
19
Heart of Racing Team LMGT3
23
G. Newell
D. Barrichello
United Kingdom ج. آدم 		Aston Martin Vantage AMR GT3 5

+19.961

3:53.723

 0.162 209.879
20
AKKODIS ASP Team LMGT3
78 Belgium ت. رومبوي
H. David
United Kingdom ج. هوكسورث 		Lexus RC F GT3 5

+20.578

3:54.340

 0.617 209.326
21
AKKODIS ASP Team LMGT3
87
R. Umbrarescu
Austria ك. شميد Argentina خ. 		Lexus RC F GT3 5

+20.733

3:54.495

 0.155 209.188
22
بروتون كومبيتيشن LMGT3
77 United States ا. باول United Kingdom ب. توك
S. Priaulx
Ford Mustang GT3 6

+20.766

3:54.528

 0.033 209.158
23
Vista AF Corse LMGT3
21 France ف. هيريو France س. مانن Italy أ. روفيرا Ferrari 296 GT3 Evo 6

+20.890

3:54.652

 0.124 209.048
24
Kessel Racing LMGT3
74
D. Blattner
L. Patrese
D. Marschall
Ferrari 296 GT3 Evo 5

+20.903

3:54.665

 0.013 209.036
25
TEAM WRT LMGT3
69 United States أ. ماكنتوش Canada ب. طومسون
D. Harper
BMW M4 GT3 Evo 5

+20.937

3:54.699

 0.034 209.006
26
بروتون كومبيتيشن LMGT3
88 Italy س. جاتوزو Italy ج. ليفوراتو United States ل. سارجانت Ford Mustang GT3 6

+20.991

3:54.753

 0.054 208.958
27
Team Qatar by Iron Lynx LMGT3
62
A. Ali Al-Khelaifi
Germany ج. هانسن France ج. أليزي 		Mercedes AMG GT3 6

+21.009

3:54.771

 0.018 208.942
28
IRON LYNX LMGT3
61 Australia م. بيري Portugal ر. أندرادا Belgium م. مارتن Mercedes AMG GT3 6

+21.241

3:55.003

 0.232 208.736
29
Vista AF Corse LMGT3
54 Switzerland ت. فلوهر Italy ف. كاستيلاتشي Italy د. ريغون Ferrari 296 GT3 Evo 6

+21.413

3:55.175

 0.172 208.583
30
The Bend Manthey LMGT3
92 Australia ي. شاهين Italy ر. بيرا Austria ر. ليتز Porsche 911 GT3 R 6

+21.552

3:55.314

 0.139 208.460
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