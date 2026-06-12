كاديلاك تنتزع قطب الانطلاق في سباق لومان بفارق 0.005 ثانية أمام بي إم دبليو... ثم تخسره
محاولة متأخرة من جاك آيتكن كادت تمنح كاديلاك قطب الانطلاق الأول في سباق التحمل الفرنسي الشهير بفارق ضئيل للغاية، لكنه تراجع إلى المركز العاشر بسبب مخالفة للقوانين.
سيارة كاديلاكرقم 38 لفريق كاديلاك هيرتز جوتا: سيباستيان بوردي، إيرل بامبر، جاك أيتكن
الصورة من قبل: جي اي بي
حصدت بي إم دبليو قطب الانطلاق الأول لسباق لومان 24 ساعة لعام 2026 على يد درايس فانثور، بعدما أُلغيت محاولة كاديلاك الأسرع بفارق خمسة أجزاء من الألف من الثانية بقرار من الحكام.
فئة هايبركار
ضمن مرحلة "هايبر بول 1"، تصدر إيرل بامبر الترتيب في منتصف الحصة بلفة قدرها 3:23.722 دقيقة على متن سيارة كاديلاك رقم 38، بينما احتلت جينيسيس المركز الثاني عبر ماتيو جامينيه في السيارة رقم 19 بزمن 3:23.965 دقيقة.
وعانت سيارتا أستون مارتن في مؤخرة الترتيب، حيث تأخر روس غن في السيارة رقم 007 بفارق 1.2 ثانية عن الصدارة، بينما كان ماركو سورينسن في السيارة رقم 009 متأخراً بفارق 1.9 ثانية. كما كانت سيارة بي إم دبليو رقم 20، وفيراري رقم 51، وكاديلاك رقم 12، التي سجلت أسرع مقطع أول، مهددة بالإقصاء.
وشهدت الدقائق الأخيرة تحسينات عديدة، حيث انتزع شيلدون فان دير لينده الصدارة بشكل مريح على متن بي إم دبليو رقم 20، متقدماً بنصف ثانية على الزمن المرجعي. لكن سرعان ما تجاوزه بامبر بزمن جديد بلغ 3:23.187 دقيقة، قبل أن يتفوق عليه أيضاً ماثيس جوبير على متن جينيسيس رقم 17 بزمن 3:23.126 دقيقة.
وبدا أن النيوزيلندي بامبر سيحسم الصدارة بزمن 3:23.091 دقيقة، لكن شارل ميليزي قفز إلى المقدمة مع ألبين رقم 35 بزمن 3:23.018 دقيقة. ولم يتجاوز الفارق بين أول سبع سيارات ثلاثة أعشار الثانية.
رقم 35 فريق ألبين: أنطونيو فيليكس دا كوستا، تشارلز ميليسي، فرديناند هابسبورغ
الصورة من قبل: JEP
أما سيارتا تويوتا فأكملتا الحصة في أسفل الترتيب، حيث تأخر كاموي كوباياشي في السيارة رقم 7 بفارق 1.25 ثانية، وريو هيراكاوا في السيارة رقم 8 بفارق 1.56 ثانية عن ميليزي.
كما فشلت ألبين رقم 36 بقيادة جول غونون، وفيراري رقم 50 بقيادة أنطونيو فوكو، وأستون مارتن رقم 007 في التأهل إلى "هايبر بول 2"، حيث تأهلت فقط أفضل عشر سيارات.
في "هايبر بول 2"، سجل درايس فانثور أسرع زمن مبكر. وحققت بي إم دبليو رقم 15 أول لفة هذا الأسبوع تحت حاجز 3:23 دقيقة بزمن 3:22.745 دقيقة.
وجعل روبن فراينز الأمر يبدو وكأنه ثنائية مؤقتة لبي إم دبليو عبر السيارة رقم 20، لكنه كان أبطأ بفارق 1.2 ثانية. ومع تبقي خمس دقائق على النهاية، لم يتمكن أي سائق آخر من الاقتراب لأقل من ثانيتين من زمن السائق البلجيكي.
وعاد فانثور ليحسن زمنه إلى 3:22.564 دقيقة، لكن جاك آيتكن سجل مقطعاً أخيراً رائعاً وانتزع مركز الانطلاق الأول بفارق 0.005 ثانية فقط على متن كاديلاك جوتا رقم 38، قبل أن يفقده لاحقاً بسبب العقوبة.
واحتل ويل ستيفنز المركز الثاني بزمن 3:23.078 دقيقة على متن كاديلاك رقم 12، متقدماً على ألبين رقم 35 بقيادة أنطونيو فيليكس دا كوستا، وبي إم دبليو رقم 20 بقيادة فراينز، وكاديلاك رقم 101 التابعة لفريق دبليو تي آر بقيادة فيليبي ألبوكيركي، وجينيسيس رقم 19 بقيادة بول لوب شاتان، حيث فصل أقل من 0.06 ثانية بين السيارات الثلاث الأخيرة.
وكانت أستون مارتن وفيراري بعيدتين عن الوتيرة عبر رومان دي أنجيليس وجايمس كالادو على التوالي، بينما تذيلت جينيسيس رقم 17 بقيادة أندريه لوترير الترتيب الأولي.
بانيس ينتزع قطب انطلاق فئة إل إم بي 2
رقم 29 سباق فورستير مع بانيس أوريكا 07 جيبسون: لويس روسيه، إستيبان ماسون، أوليفر غراي
الصورة من قبل: Emanuele Clivati | AG Photo
حقق إستيبان ماسون، سائق برنامج تويوتا الشاب، مركز الانطلاق الأول في فئة إل إم بي 2 على متن أوريكا 07 التابعة لفريق فوريستييه ريسينغ باي بانيس رقم 29.
وسجل السائق الكندي الفرنسي لفتين كانتا كافيتين للصدارة، لينهي الحصة متقدماً بفارق 0.387 ثانية على يوب فان أويتيرت في أوريكا فريق آيديك سبورت رقم 28.
وكان فان أويتيرت قد تصدر الجزء الأول من حصة "هايبر بول 2" التي امتدت 15 دقيقة، قبل أن يتراجع تدريجياً، ثم يعود في اللحظات الأخيرة ويسجل زمناً قدره 3:33.242 دقيقة ليضمن مكاناً في الصف الأمامي.
وجاء الهولندي أمام سائق الفورمولا 1 السابق جاك دوهان الذي احتل المركز الثالث قبل مشاركته الأولى في لومان.
واحتل نيك ييلولي المركز الرابع على متن سيارة إنتر يوروبول رقم 43 الفائزة بالفئة العام الماضي، متقدماً على أليكس كوين مع فريق كراود سترايك باي إيه بي آر.
وحل سائقا بورشه في فئة جي تي بي، جوليان أندلاور وكيفن إستري، في المركزين السادس والسابع مع دوكين وتي دي إس ريسينغ على التوالي، بينما اكتمل ترتيب العشرة الأوائل عبر ماتيو فاكسييفير من فريق إيه إف كورسي وريشاد دي غيروس من إنتر يوروبول رقم 343.
ولم تتمكن أي من سيارتي يونايتد أوتوسبورتس من التأهل إلى "هايبر بول 2"، لتنضما إلى فيكتور سبورت رقم 26، وسي إل إكس موتورسبورت رقم 37، وبروتون رقم 9 ضمن قائمة المودعين.
وكان فريق سي إل إكس موتورسبورت قد سجل ثاني أسرع زمن في التصفيات الافتتاحية يوم الأربعاء، لكن مايكل ينسن لم يتعافَ تماماً من دوران مبكر خلال الحصة، لينهي التصفيات في المركز الرابع عشر على شبكة الانطلاق.
أستون مارتن تتصدر فئة إل إم جي تي 3
#27 فريق هارت أوف ريسينغ أستون مارتن فانتاج AMR LMGT3: إيان جيمس، زاكاري روبيشون، ماتيا درودي
الصورة من قبل: Rainier Ehrhardt
فرض فريق هارت أوف ريسينغ هيمنته على تصفيات فئة إل إم جي تي 3، حيث انتزع سائق أستون مارتن الرسمي ماتيا درودي مركز الانطلاق الأول بفارق يقارب ثانية كاملة.
وبعد حذف أول محاولة له بسبب تجاوز حدود الحلبة، عاد درودي ليسجل زمناً مذهلاً قدره 3:52.433 دقيقة ويضع أستون مارتن فانتاج جي تي 3 رقم 27 في مقدمة الشبكة.
وجاء أليسيو روفيرا ثانياً بقوة على متن فيراري 296 جي تي 3 التابعة لفريق إيه إف كورسي رقم 21، متفوقاً على سيارتي ليكسوس آر سي إف جي تي 3 التابعتين لفريق إيه إس بي بقيادة خوسيه ماريا لوبيز وجاك هوكسوورث.
واحتلت سيارتا بي إم دبليو إم4 جي تي 3 التابعتان لفريق دبليو آر تي المركزين الخامس والسادس، حيث تفوق شون جيلايل بفارق ضئيل على زميله باركر تومسون.
وحلّ دينيس مارشال سابعاً مع فيراري كيسيل، بينما احتل جوني آدم المركز الثامن على متن أستون مارتن هارت أوف ريسينغ رقم 23.
كما سجل تيمور بوغوسلافسكي تاسع أسرع زمن على متن بورشه 911 جي تي 3 آر التابعة لفريق مانثي رقم 91، بينما جاء بن تاك عاشراً مع فورد بروتون رقم 77.
وفشل سائق ويليامز السابق لوغان سارجنت في التأهل إلى "هايبر بول 2" بفارق نصف عُشر الثانية فقط، ليضع فورد موستانغ جي تي 3 التابعة لفريق بروتون رقم 88 في المركز الحادي عشر على شبكة الانطلاق.
كما لم تتمكن أي من سيارتي مرسيدس إيه إم جي جي تي 3 التابعتين لفريق آيرون لينكس من بلوغ مرحلة الحسم، حيث تأهلتا في المركزين الثاني عشر والثالث عشر، بينما ساهم دوران فرانشيسكو كاستيلاتشي في إنهاء فيراري 296 جي تي 3 التابعة لفريق إيه إف كورسي رقم 54 في المركز الرابع عشر.
لكن أبرز الغائبين عن "هايبر بول 2" كان بورشه 911 جي تي 3 متصدرة البطولة التابعة لفريق مانثي رقم 92، والتي أنهت التصفيات في المركز الخامس عشر والأخير بقيادة ريكاردو بيرا.
هايبر بول - هايبر بول 2
hp4
|المركز
|الفريق
|#
|قائمة السائقين
|السيارة
|عدد اللفات
|الزمن
|الفاصل
|كم/س
|1
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|ك. ماغنوسن ر. مارشيللو د. فانثور
|BMW M Hybrid V8
|5
|
3:22.564
|242.163
|2
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|ل. ديليتراز و. ستيفنز ن. ناتو
|Cadillac V-Series.R
|5
|
+0.514
3:23.078
|0.514
|241.550
|3
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|أ. فيليكس دا كوستا ت. ميليسي ف. هابسبورغ
|Alpine A424
|5
|
+1.056
3:23.620
|0.542
|240.907
|4
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|ر. فرينز ر. راست ش. فان دير ليند
|BMW M Hybrid V8
|5
|
+1.200
3:23.764
|0.144
|240.737
|5
|
Cadillac WTR HYPERCAR
|101
|ر. تايلور ج. تايلور ف. ألبوكيركي
|Cadillac V-Series.R
|5
|
+1.214
3:23.778
|0.014
|240.720
|6
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|م. جامينيت ب. شاتان د. جونكاديلا
|Genesis GMR-001
|4
|
+1.259
3:23.823
|0.045
|240.667
|7
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|أ. ريبيراس م. سورنسن ر. دي أنجيليس
|Aston Martin Valkyrie
|5
|
+2.165
3:24.729
|0.906
|239.602
|8
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|أ. ج. كالادو أ. جيوفينازي
|Ferrari 499P
|4
|
+2.517
3:25.081
|0.352
|239.191
|9
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
| أ. لوتيرر ل. ديراني
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|4
|
+3.552
3:26.116
|1.035
|237.990
|10
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|س. بورديه إ. بامبر ج. أيتكن
|Cadillac V-Series.R
|4
|
+4.301
3:26.865
|0.749
|237.128
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Hypercar - Hyperpole 1 results
|المركز
|الفريق
|#
|قائمة السائقين
|السيارة
|عدد اللفات
|الزمن
|الفاصل
|كم/س
|1
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|35
|أ. فيليكس دا كوستا ت. ميليسي ف. هابسبورغ
|Alpine A424
|7
|
3:23.018
|241.621
|2
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|38
|س. بورديه إ. بامبر ج. أيتكن
|Cadillac V-Series.R
|7
|
+0.073
3:23.091
|0.073
|241.535
|3
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|17
| أ. لوتيرر ل. ديراني
M. Jaubert
|Genesis GMR-001
|6
|
+0.108
3:23.126
|0.035
|241.493
|4
|
Cadillac WTR HYPERCAR
|101
|ر. تايلور ج. تايلور ف. ألبوكيركي
|Cadillac V-Series.R
|7
|
+0.173
3:23.191
|0.065
|241.416
|5
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|20
|ر. فرينز ر. راست ش. فان دير ليند
|BMW M Hybrid V8
|6
|
+0.228
3:23.246
|0.055
|241.350
|6
|
BMW M Team WRT HYPERCAR
|15
|ك. ماغنوسن ر. مارشيللو د. فانثور
|BMW M Hybrid V8
|7
|
+0.262
3:23.280
|0.034
|241.310
|7
|
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
|12
|ل. ديليتراز و. ستيفنز ن. ناتو
|Cadillac V-Series.R
|7
|
+0.294
3:23.312
|0.032
|241.272
|8
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|51
|أ. ج. كالادو أ. جيوفينازي
|Ferrari 499P
|7
|
+0.388
3:23.406
|0.094
|241.161
|9
|
Genesis Magma Racing HYPERCAR
|19
|م. جامينيت ب. شاتان د. جونكاديلا
|Genesis GMR-001
|6
|
+0.625
3:23.643
|0.237
|240.880
|10
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|009
|أ. ريبيراس م. سورنسن ر. دي أنجيليس
|Aston Martin Valkyrie
|6
|
+0.973
3:23.991
|0.348
|240.469
|11
|
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
|007
|ه. تينكنيل ت. غامبل ر. غن
|Aston Martin Valkyrie
|6
|
+0.986
3:24.004
|0.013
|240.454
|12
|
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
|50
|أ. فوكو ن. نيلسن م.
|Ferrari 499P
|7
|
+1.087
3:24.105
|0.101
|240.335
|13
|
Alpine Endurance Team HYPERCAR
|36
|ف. ماكويسكي ج. غونون ف. مارتينز
|Alpine A424
|6
|
+1.104
3:24.122
|0.017
|240.315
|14
|
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
|7
|م. ك. كوباياتشي ن. دي فريز
|Toyota TR010 Hybrid
|7
|
+1.250
3:24.268
|0.146
|240.143
|15
|
تويوتا ريسينغ HYPERCAR
|8
|س. بويمي ب. هارتلي ر. هيراكاوا
|Toyota TR010 Hybrid
|6
|
+1.560
3:24.578
|0.310
|239.779
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LMP2/GT3 - Hyperpole 2 results
hp2
|المركز
|الفريق
|#
|قائمة السائقين
|السيارة
|عدد اللفات
|الزمن
|الفاصل
|كم/س
|1
|
Forestier Racing by Panis LMP2
|29
|
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
|Oreca 07 - Gibson
|5
|
3:32.855
|230.455
|2
|
IDEC SPORT LMP2
|28
| ب. لافارغ
V. Rinicellaج. فان إيترت
|Oreca 07 - Gibson
|6
|
+0.387
3:33.242
|0.387
|230.037
|3
|
NIELSEN RACING LMP2
|24
| د. هينماير هانسون
E. Pearsonج. دوهان
|Oreca 07 - Gibson
|5
|
+0.655
3:33.510
|0.268
|229.748
|4
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|43
|ي. سميتشوفسكي ت. ديلمام ن. يلولي
|Oreca 07 - Gibson
|5
|
+0.723
3:33.578
|0.068
|229.675
|5
|
Crowdstrike Racing by APR LMP2
|4
| ج.
A. Quinnل. هاينرش
|Oreca 07 - Gibson
|6
|
+0.773
3:33.628
|0.050
|229.621
|6
|
DUQUEINE TEAM LMP2
|30
|د. بين ج. أندلاور ر. فيرشور
|Oreca 07 - Gibson
|5
|
+0.847
3:33.702
|0.074
|229.542
|7
|
تي دي اس رايسينغ LMP2
|14
|
T. Lutkeم. بيشي ك. إستر
|Oreca 07 - Gibson
|5
|
+0.860
3:33.715
|0.013
|229.528
|8
|
AO by TF LMP2
|99
|ب. هاييت ج. ألين د. كاميرون
|Oreca 07 - Gibson
|6
|
+1.425
3:34.280
|0.565
|228.922
|9
|
آي اف كورس LMP2
|183
|ف. بيريدو م. فاكسيفيار ب. بارنيكوت
|Oreca 07 - Gibson
|5
|
+1.837
3:34.692
|0.412
|228.483
|10
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|343
|ب. جارج ر. دي جيروس ن. مولر
|Oreca 07 - Gibson
|5
|
+2.183
3:35.038
|0.346
|228.115
|11
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|ا. جيمس ز. روبيشون م. درودي
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|5
|
+19.578
3:52.433
|17.395
|211.044
|12
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|ف. هيريو س. مانن أ. روفيرا
|Ferrari 296 GT3 Evo
|5
|
+20.557
3:53.412
|0.979
|210.158
|13
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. Umbrarescuك. شميد خ.
|Lexus RC F GT3
|4
|
+20.759
3:53.614
|0.202
|209.977
|14
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
| ت. رومبوي
H. Davidج. هوكسورث
|Lexus RC F GT3
|5
|
+21.014
3:53.869
|0.255
|209.748
|15
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|د. ليونغ ش. غيلايل أ. فارفوس
|BMW M4 GT3 Evo
|4
|
+21.546
3:54.401
|0.532
|209.272
|16
|
TEAM WRT LMGT3
|69
| أ. ماكنتوش ب. طومسون
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|5
|
+21.800
3:54.655
|0.254
|209.045
|17
|
Kessel Racing LMGT3
|74
|
D. Blattner
L. Patrese
D. Marschall
|Ferrari 296 GT3 Evo
|5
|
+21.822
3:54.677
|0.022
|209.026
|18
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. Newell
D. Barrichelloج. آدم
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|4
|
+22.033
3:54.888
|0.211
|208.838
|19
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. Cottinghamت. بوغوسلافسكي أ. غوفين
|Porsche 911 GT3 R
|5
|
+22.755
3:55.610
|0.722
|208.198
|20
|
بروتون كومبيتيشن LMGT3
|77
| ا. باول ب. توك
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|5
|
+22.811
3:55.666
|0.056
|208.148
|شاهد كامل النتائج
LMP2/GT3 - Hyperpole 1 results
hp1
|المركز
|الفريق
|#
|قائمة السائقين
|السيارة
|عدد اللفات
|الزمن
|الفاصل
|كم/س
|1
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|43
|ي. سميتشوفسكي ت. ديلمام ن. يلولي
|Oreca 07 - Gibson
|5
|
3:33.762
|229.477
|2
|
Crowdstrike Racing by APR LMP2
|4
| ج.
A. Quinnل. هاينرش
|Oreca 07 - Gibson
|6
|
+0.127
3:33.889
|0.127
|229.341
|3
|
Forestier Racing by Panis LMP2
|29
|
L. Rousset
E. Masson
O. Gray
|Oreca 07 - Gibson
|6
|
+0.346
3:34.108
|0.219
|229.106
|4
|
INTER EUROPOL COMPETITION LMP2
|343
|ب. جارج ر. دي جيروس ن. مولر
|Oreca 07 - Gibson
|6
|
+0.417
3:34.179
|0.071
|229.030
|5
|
تي دي اس رايسينغ LMP2
|14
|
T. Lutkeم. بيشي ك. إستر
|Oreca 07 - Gibson
|6
|
+0.780
3:34.542
|0.363
|228.643
|6
|
DUQUEINE TEAM LMP2
|30
|د. بين ج. أندلاور ر. فيرشور
|Oreca 07 - Gibson
|6
|
+0.624
3:34.386
|228.809
|7
|
IDEC SPORT LMP2
|28
| ب. لافارغ
V. Rinicellaج. فان إيترت
|Oreca 07 - Gibson
|6
|
+0.850
3:34.612
|0.226
|228.568
|8
|
آي اف كورس LMP2
|183
|ف. بيريدو م. فاكسيفيار ب. بارنيكوت
|Oreca 07 - Gibson
|7
|
+1.027
3:34.789
|0.177
|228.380
|9
|
AO by TF LMP2
|99
|ب. هاييت ج. ألين د. كاميرون
|Oreca 07 - Gibson
|6
|
+1.083
3:34.845
|0.056
|228.320
|10
|
NIELSEN RACING LMP2
|24
| د. هينماير هانسون
E. Pearsonج. دوهان
|Oreca 07 - Gibson
|7
|
+1.378
3:35.140
|0.295
|228.007
|11
|
يونايتد أوتوسبورتس LMP2
|22
|
L. Rasmusج. سوسي م. جنسن
|Oreca 07 - Gibson
|6
|
+1.748
3:35.510
|0.370
|227.616
|12
|
يونايتد أوتوسبورتس LMP2
|222
|د. شنايدر ب. هانلي أ. جارفيس
|Oreca 07 - Gibson
|6
|
+1.926
3:35.688
|0.178
|227.428
|13
|
VECTOR SPORT LMP2
|26
| ر. كولين
V. Lomkoب. فيتيبالدي
|Oreca 07 - Gibson
|7
|
+2.220
3:35.982
|0.294
|227.118
|14
|
CLX Motorsport LMP2
|37
|
A. Closmenil
I. Aguilera
T. Jensen
|Oreca 07 - Gibson
|5
|
+3.657
3:37.419
|1.437
|225.617
|15
|
بروتون كومبيتيشن LMP2
|9
| ج. ريد
K. Ota
H. King
|Oreca 07 - Gibson
|6
|
+3.156
3:36.918
|226.138
|16
|
Heart of Racing Team LMGT3
|27
|ا. جيمس ز. روبيشون م. درودي
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|5
|
+19.404
3:53.166
|16.248
|210.380
|17
|
TEAM WRT LMGT3
|32
|د. ليونغ ش. غيلايل أ. فارفوس
|BMW M4 GT3 Evo
|5
|
+19.575
3:53.337
|0.171
|210.226
|18
|
Manthey DK Engineering LMGT3
|91
|
J. Cottinghamت. بوغوسلافسكي أ. غوفين
|Porsche 911 GT3 R
|6
|
+19.799
3:53.561
|0.224
|210.024
|19
|
Heart of Racing Team LMGT3
|23
|
G. Newell
D. Barrichelloج. آدم
|Aston Martin Vantage AMR GT3
|5
|
+19.961
3:53.723
|0.162
|209.879
|20
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|78
| ت. رومبوي
H. Davidج. هوكسورث
|Lexus RC F GT3
|5
|
+20.578
3:54.340
|0.617
|209.326
|21
|
AKKODIS ASP Team LMGT3
|87
|
R. Umbrarescuك. شميد خ.
|Lexus RC F GT3
|5
|
+20.733
3:54.495
|0.155
|209.188
|22
|
بروتون كومبيتيشن LMGT3
|77
| ا. باول ب. توك
S. Priaulx
|Ford Mustang GT3
|6
|
+20.766
3:54.528
|0.033
|209.158
|23
|
Vista AF Corse LMGT3
|21
|ف. هيريو س. مانن أ. روفيرا
|Ferrari 296 GT3 Evo
|6
|
+20.890
3:54.652
|0.124
|209.048
|24
|
Kessel Racing LMGT3
|74
|
D. Blattner
L. Patrese
D. Marschall
|Ferrari 296 GT3 Evo
|5
|
+20.903
3:54.665
|0.013
|209.036
|25
|
TEAM WRT LMGT3
|69
| أ. ماكنتوش ب. طومسون
D. Harper
|BMW M4 GT3 Evo
|5
|
+20.937
3:54.699
|0.034
|209.006
|26
|
بروتون كومبيتيشن LMGT3
|88
|س. جاتوزو ج. ليفوراتو ل. سارجانت
|Ford Mustang GT3
|6
|
+20.991
3:54.753
|0.054
|208.958
|27
|
Team Qatar by Iron Lynx LMGT3
|62
|
A. Ali Al-Khelaifiج. هانسن ج. أليزي
|Mercedes AMG GT3
|6
|
+21.009
3:54.771
|0.018
|208.942
|28
|
IRON LYNX LMGT3
|61
|م. بيري ر. أندرادا م. مارتن
|Mercedes AMG GT3
|6
|
+21.241
3:55.003
|0.232
|208.736
|29
|
Vista AF Corse LMGT3
|54
|ت. فلوهر ف. كاستيلاتشي د. ريغون
|Ferrari 296 GT3 Evo
|6
|
+21.413
3:55.175
|0.172
|208.583
|30
|
The Bend Manthey LMGT3
|92
|ي. شاهين ر. بيرا ر. ليتز
|Porsche 911 GT3 R
|6
|
+21.552
3:55.314
|0.139
|208.460
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