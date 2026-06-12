كاديلاك تنتزع قطب الانطلاق في سباق لومان بفارق 0.005 ثانية أمام بي إم دبليو... ثم تخسره

حصدت بي إم دبليو قطب الانطلاق الأول لسباق لومان 24 ساعة لعام 2026 على يد درايس فانثور، بعدما أُلغيت محاولة كاديلاك الأسرع بفارق خمسة أجزاء من الألف من الثانية بقرار من الحكام.

فئة هايبركار

ضمن مرحلة "هايبر بول 1"، تصدر إيرل بامبر الترتيب في منتصف الحصة بلفة قدرها 3:23.722 دقيقة على متن سيارة كاديلاك رقم 38، بينما احتلت جينيسيس المركز الثاني عبر ماتيو جامينيه في السيارة رقم 19 بزمن 3:23.965 دقيقة.

وعانت سيارتا أستون مارتن في مؤخرة الترتيب، حيث تأخر روس غن في السيارة رقم 007 بفارق 1.2 ثانية عن الصدارة، بينما كان ماركو سورينسن في السيارة رقم 009 متأخراً بفارق 1.9 ثانية. كما كانت سيارة بي إم دبليو رقم 20، وفيراري رقم 51، وكاديلاك رقم 12، التي سجلت أسرع مقطع أول، مهددة بالإقصاء.

وشهدت الدقائق الأخيرة تحسينات عديدة، حيث انتزع شيلدون فان دير لينده الصدارة بشكل مريح على متن بي إم دبليو رقم 20، متقدماً بنصف ثانية على الزمن المرجعي. لكن سرعان ما تجاوزه بامبر بزمن جديد بلغ 3:23.187 دقيقة، قبل أن يتفوق عليه أيضاً ماثيس جوبير على متن جينيسيس رقم 17 بزمن 3:23.126 دقيقة.

وبدا أن النيوزيلندي بامبر سيحسم الصدارة بزمن 3:23.091 دقيقة، لكن شارل ميليزي قفز إلى المقدمة مع ألبين رقم 35 بزمن 3:23.018 دقيقة. ولم يتجاوز الفارق بين أول سبع سيارات ثلاثة أعشار الثانية.

رقم 35 فريق ألبين: أنطونيو فيليكس دا كوستا، تشارلز ميليسي، فرديناند هابسبورغ الصورة من قبل: JEP

أما سيارتا تويوتا فأكملتا الحصة في أسفل الترتيب، حيث تأخر كاموي كوباياشي في السيارة رقم 7 بفارق 1.25 ثانية، وريو هيراكاوا في السيارة رقم 8 بفارق 1.56 ثانية عن ميليزي.

كما فشلت ألبين رقم 36 بقيادة جول غونون، وفيراري رقم 50 بقيادة أنطونيو فوكو، وأستون مارتن رقم 007 في التأهل إلى "هايبر بول 2"، حيث تأهلت فقط أفضل عشر سيارات.

في "هايبر بول 2"، سجل درايس فانثور أسرع زمن مبكر. وحققت بي إم دبليو رقم 15 أول لفة هذا الأسبوع تحت حاجز 3:23 دقيقة بزمن 3:22.745 دقيقة.

وجعل روبن فراينز الأمر يبدو وكأنه ثنائية مؤقتة لبي إم دبليو عبر السيارة رقم 20، لكنه كان أبطأ بفارق 1.2 ثانية. ومع تبقي خمس دقائق على النهاية، لم يتمكن أي سائق آخر من الاقتراب لأقل من ثانيتين من زمن السائق البلجيكي.

وعاد فانثور ليحسن زمنه إلى 3:22.564 دقيقة، لكن جاك آيتكن سجل مقطعاً أخيراً رائعاً وانتزع مركز الانطلاق الأول بفارق 0.005 ثانية فقط على متن كاديلاك جوتا رقم 38، قبل أن يفقده لاحقاً بسبب العقوبة.

واحتل ويل ستيفنز المركز الثاني بزمن 3:23.078 دقيقة على متن كاديلاك رقم 12، متقدماً على ألبين رقم 35 بقيادة أنطونيو فيليكس دا كوستا، وبي إم دبليو رقم 20 بقيادة فراينز، وكاديلاك رقم 101 التابعة لفريق دبليو تي آر بقيادة فيليبي ألبوكيركي، وجينيسيس رقم 19 بقيادة بول لوب شاتان، حيث فصل أقل من 0.06 ثانية بين السيارات الثلاث الأخيرة.

وكانت أستون مارتن وفيراري بعيدتين عن الوتيرة عبر رومان دي أنجيليس وجايمس كالادو على التوالي، بينما تذيلت جينيسيس رقم 17 بقيادة أندريه لوترير الترتيب الأولي.

بانيس ينتزع قطب انطلاق فئة إل إم بي 2

رقم 29 سباق فورستير مع بانيس أوريكا 07 جيبسون: لويس روسيه، إستيبان ماسون، أوليفر غراي الصورة من قبل: Emanuele Clivati | AG Photo

حقق إستيبان ماسون، سائق برنامج تويوتا الشاب، مركز الانطلاق الأول في فئة إل إم بي 2 على متن أوريكا 07 التابعة لفريق فوريستييه ريسينغ باي بانيس رقم 29.

وسجل السائق الكندي الفرنسي لفتين كانتا كافيتين للصدارة، لينهي الحصة متقدماً بفارق 0.387 ثانية على يوب فان أويتيرت في أوريكا فريق آيديك سبورت رقم 28.

وكان فان أويتيرت قد تصدر الجزء الأول من حصة "هايبر بول 2" التي امتدت 15 دقيقة، قبل أن يتراجع تدريجياً، ثم يعود في اللحظات الأخيرة ويسجل زمناً قدره 3:33.242 دقيقة ليضمن مكاناً في الصف الأمامي.

وجاء الهولندي أمام سائق الفورمولا 1 السابق جاك دوهان الذي احتل المركز الثالث قبل مشاركته الأولى في لومان.

واحتل نيك ييلولي المركز الرابع على متن سيارة إنتر يوروبول رقم 43 الفائزة بالفئة العام الماضي، متقدماً على أليكس كوين مع فريق كراود سترايك باي إيه بي آر.

وحل سائقا بورشه في فئة جي تي بي، جوليان أندلاور وكيفن إستري، في المركزين السادس والسابع مع دوكين وتي دي إس ريسينغ على التوالي، بينما اكتمل ترتيب العشرة الأوائل عبر ماتيو فاكسييفير من فريق إيه إف كورسي وريشاد دي غيروس من إنتر يوروبول رقم 343.

ولم تتمكن أي من سيارتي يونايتد أوتوسبورتس من التأهل إلى "هايبر بول 2"، لتنضما إلى فيكتور سبورت رقم 26، وسي إل إكس موتورسبورت رقم 37، وبروتون رقم 9 ضمن قائمة المودعين.

وكان فريق سي إل إكس موتورسبورت قد سجل ثاني أسرع زمن في التصفيات الافتتاحية يوم الأربعاء، لكن مايكل ينسن لم يتعافَ تماماً من دوران مبكر خلال الحصة، لينهي التصفيات في المركز الرابع عشر على شبكة الانطلاق.

أستون مارتن تتصدر فئة إل إم جي تي 3

#27 فريق هارت أوف ريسينغ أستون مارتن فانتاج AMR LMGT3: إيان جيمس، زاكاري روبيشون، ماتيا درودي الصورة من قبل: Rainier Ehrhardt

فرض فريق هارت أوف ريسينغ هيمنته على تصفيات فئة إل إم جي تي 3، حيث انتزع سائق أستون مارتن الرسمي ماتيا درودي مركز الانطلاق الأول بفارق يقارب ثانية كاملة.

وبعد حذف أول محاولة له بسبب تجاوز حدود الحلبة، عاد درودي ليسجل زمناً مذهلاً قدره 3:52.433 دقيقة ويضع أستون مارتن فانتاج جي تي 3 رقم 27 في مقدمة الشبكة.

وجاء أليسيو روفيرا ثانياً بقوة على متن فيراري 296 جي تي 3 التابعة لفريق إيه إف كورسي رقم 21، متفوقاً على سيارتي ليكسوس آر سي إف جي تي 3 التابعتين لفريق إيه إس بي بقيادة خوسيه ماريا لوبيز وجاك هوكسوورث.

واحتلت سيارتا بي إم دبليو إم4 جي تي 3 التابعتان لفريق دبليو آر تي المركزين الخامس والسادس، حيث تفوق شون جيلايل بفارق ضئيل على زميله باركر تومسون.

وحلّ دينيس مارشال سابعاً مع فيراري كيسيل، بينما احتل جوني آدم المركز الثامن على متن أستون مارتن هارت أوف ريسينغ رقم 23.

كما سجل تيمور بوغوسلافسكي تاسع أسرع زمن على متن بورشه 911 جي تي 3 آر التابعة لفريق مانثي رقم 91، بينما جاء بن تاك عاشراً مع فورد بروتون رقم 77.

وفشل سائق ويليامز السابق لوغان سارجنت في التأهل إلى "هايبر بول 2" بفارق نصف عُشر الثانية فقط، ليضع فورد موستانغ جي تي 3 التابعة لفريق بروتون رقم 88 في المركز الحادي عشر على شبكة الانطلاق.

كما لم تتمكن أي من سيارتي مرسيدس إيه إم جي جي تي 3 التابعتين لفريق آيرون لينكس من بلوغ مرحلة الحسم، حيث تأهلتا في المركزين الثاني عشر والثالث عشر، بينما ساهم دوران فرانشيسكو كاستيلاتشي في إنهاء فيراري 296 جي تي 3 التابعة لفريق إيه إف كورسي رقم 54 في المركز الرابع عشر.

لكن أبرز الغائبين عن "هايبر بول 2" كان بورشه 911 جي تي 3 متصدرة البطولة التابعة لفريق مانثي رقم 92، والتي أنهت التصفيات في المركز الخامس عشر والأخير بقيادة ريكاردو بيرا.

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